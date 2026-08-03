Vitamin B12 च्या कमतरतेमुळे शरीराचा सांगाडा झाला आहे? मग आहारात करा ‘या’ पॉवरफुल पदार्थांचे सेवन, थकवा होईल कमी

विटामिन बी १२ च्या कमतरतेची लक्षणे?
दैनंदिन आहारात कोणता बदल करावा?
विटामिन बी १२ वाढवण्यासाठी काय खावे?
निरोगी राहण्यासाठी शरीराला सर्वच विटामिनची खूप जास्त आवश्यकता असते. विटामिन बी १२, विटामिन सी, ए, डी इत्यादी सर्वच विटामिन शरीर कायमच निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. त्यातील अतिशय महत्वाचे जीवनसत्व म्हणजे विटामिन बी १२. धावपळीची जीवनशैली आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे शरीरात अनेक बदल होतात. या बदलांकडे वेळीच लक्षणे देणे फार आवश्यक आहे, अन्यथा आरोग्य बिघडण्याची खूप जास्त शक्यता असते. विटामिन बी १२ मानवी शरीरासाठी खूप जास्त महत्वाचे आहे. यामुळे तांबड्या रक्तपेशींची निर्मिती, मज्जासंस्थेचे कार्य आणि डीएनए इत्यादी अनेक गोष्टींसाठी महत्वाचे ठरते. विटामिन बी १२ च्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करणे फार धोक्याचे ठरू शकते. चला तर जाणून घेऊया विटामिन बी १२ च्या कमतरतेची लक्षणे आणि विटामिन बी १२ वाढवण्यासाठी कोणते पदार्थ खावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
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डॉक्टरांच्या सल्ल्यासोबतच आहारात बदल करणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. रोजच्या आहारात क्लॅम्स, शिपले, मासे, सॅल्मन, ट्युना, मॅकरेल, चिकन, अंडी, दूध, दही, चीज इत्यादी पदार्थांचे सेवन करावे. या पदार्थांच्या सेवनामुळे शरीराला आवश्यक प्रमाणात विटामिन बी १२ मिळते. फोर्टिफाइड वनस्पतीजन्य दूध, फोर्टिफाइड सिरियल्स आणि न्यूट्रिशनल यीस्ट इत्यादी पर्याय सुद्धा उपलब्ध आहेत. पण आहारात बदल करून सुद्धा शरीरात गंभीर लक्षणे दिसतअसतील तर तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावे.
Ans: व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा, हात-पाय बधिर होणे किंवा मुंग्या येणे, चक्कर येणे, लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण, त्वचा फिकट पडणे आणि काही प्रकरणांमध्ये मज्जासंस्थेशी संबंधित समस्या दिसू शकतात.
Ans: दूध, दही, चीज, अंडी, मासे, चिकन, मटण, यकृत (लिव्हर) यांसारख्या प्राणिजन्य पदार्थांमध्ये B12 मुबलक प्रमाणात असते.
Ans: डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रक्त तपासणीद्वारे B12 ची पातळी तपासली जाते. गरजेनुसार इतर रक्त तपासण्या देखील सुचवल्या जाऊ शकतात.