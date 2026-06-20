Raj Thackeray: 2029 मध्ये अमित शाह पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत? राज ठाकरेंचा मोठा दावा, ‘ऑपरेशन टायगर’वरून भाजपला सवाल

‘निवडून तुम्ही दिलं, जाब विचारण्याचा अधिकार तुमचाच’, फुटीर खासदारांविरोधात उद्धव ठाकरेंचे शिवसैनिकांना थेट आवाहन
शनिवारी मुंबईत पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या एका परिषदेत बोलताना राज ठाकरे यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादी आणि इतर निवडणूक-संबंधित प्रक्रियांवर विशेष लक्ष दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
या बैठकीदरम्यान राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ‘ऑपरेशन टायगर’चाही उल्लेख केला. अमित शाह यांच्या ग्रीन सिग्नलनंतरच एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या योजनेअंतर्गत उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दीना पाटील, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर आणि नागेश अष्टिकर पाटील यांना शिंदे गटात सामील करून घेण्यात आले.
या घडामोडींवर बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, “माझा एक प्रश्न आहे. केंद्रात सत्ता कोणाच्या हातात आहे? देशात सत्ता कोणाच्या हातात आहे? ती भाजपच्या हातात आहे, बरोबर? मग हे सहा खासदार भाजपमध्ये न जाता शिंदे गटात का सामील झाले? यामागे एक कारण आहे. अमित शाह स्वतः २०२९ मध्ये पंतप्रधान बनण्याच्या तयारीत आहेत. नाहीतर, हे सहा खासदार थेट भाजपमध्ये गेले असते.”
राज ठाकरे असेही म्हणाले की, सध्या भाजपमध्ये असंतोषाचा ज्वालामुखी धुमसत आहे. सर्व काही आतून उकळत आहे. सध्या तरी नरेंद्र मोदींमुळे सर्व काही शांत दिसत आहे. त्यांनी दावा केला की, येत्या काही दिवसांत केंद्रात आणि इतर अनेक ठिकाणी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळू शकते. त्यामुळे, कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच तयार राहून तळागाळाच्या पातळीवर खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे.
राज ठाकरे म्हणाले की, ३० जूनपासून जनगणना सुरू होणार आहे. या काळात भाजपचे सदस्य जनगणना अधिकाऱ्यांसोबत जाणार नाहीत, याची खात्री केली पाहिजे. कोण येत-जात आहे आणि कोणते उपक्रम सुरू आहेत यावर लक्ष ठेवा. तसेच जनगणनेदरम्यान संभाषणाच्या नावाखाली आपले मतदार कोण आहेत हे शोधण्याचा प्रयत्न होत आहे का, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. पुढील तीन वर्षांत काय बदल होईल याचा अंदाज लावणे अशक्य असल्याने, या सर्व बाबींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना केले.
राज ठाकरे म्हणाले की, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांचा पक्ष एक मजबूत यंत्रणा विकसित करेल. दुबार मतदार याद्यांच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, अशा मतदारांना दोनपैकी एका ठिकाणी आपली नावे नोंदवावी लागतील. मात्र, त्यांनी प्रश्न विचारला की, उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या मतदारांचे काय होईल? ते येथे मतदान करून नंतर वाहनाने आपापल्या राज्यात मतदानासाठी जाऊ शकतात. २०१८ मध्ये आपण निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते, याची त्यांनी आठवण करून दिली. सत्ता कोणाकडेही कायम राहत नाही, असे ते म्हणाले. देशावर ६० वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेसची अवस्था आता सर्वांना स्पष्ट झाली आहे.
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