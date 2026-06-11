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‘ते सर्व फक्त आणि फक्त सत्तेचे दलाल, सत्तेचे लालची, नमक हराम आणि कृतघ्न लोकं…’ अजित पवार विमान अपघातप्रकरणी रोहित पवार संतापले

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:53 PM IST
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सारांश

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला आता चार महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या अपघाताप्रकरणी रोहित पवार यांनी हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला होता, आता अहमदाबाद विमान दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने त्यांनी पुन्हा एकदा मोठा संताप व्यक्त केला आहे.

Rohit Pawar Press Conference on ajit pawar accident

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी रोहित पवारांची X पोस्ट

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विस्तार
  • अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी रोहित पवारांची X पोस्ट
  • अहमदाबाद दुर्घटनेच्या वर्षपूर्तीवरून AAIB वर टीका
  • “सत्तेचे दलाल, सत्तेचे लालची, नमक हराम आणि कृतघ्न” म्हणत राजकीय नेत्यांवर अप्रत्यक्ष टीका
राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला आता चार महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. या अपघाताप्रकरणी सीआयडी तपास करत असून अद्यापही अपघातामागची ठोस कारणे मिळू शकली नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यावरून वारंवार पत्रकार परिषद घेत हा अपघात नसून घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केला होता, सीआयडीच्या संथ तपासावरही त्यांनी टीका केली होती. या अपघाताप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठीदेखील त्यांनी आंदोलन केले होते. आता अहमदाबाद विमान दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने त्यांनी पुन्हा एकदा मोठा संताप व्यक्त केला आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून जोरदार आगपाखड केली आहे. अजित पवारांच्या अपघातपप्रकरणी अहवालाची वाट बघूया असे वक्तव्य करणाऱ्या काही नेत्यांवर त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका करत सत्तेचे दलाल, सत्तेचे लालची, नमक हराम आणि कृतघ्न असे शब्द वापरत टीकास्त्र सोडले आहे.

आपल्या पोस्टमधून ते म्हणाले, “अहमदाबाद विमान दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण होतंय. नियमानुसार एक वर्षाच्या आत AAIB चा अंतिम अहवाल येणं बंधनकारक असतं, परंतु अद्यापही अहवाल आलेला नाही! AAIB च्या तपासात क्रिमिनल अँगल नसतो, अहवाल वेळेवर येत नाही हे माहीत असूनही “अजितदादांच्या अपघात प्रकरणाचा अहवाल येऊ द्या, अहवालाची वाट बघूया”, असं जे म्हणतात ना ते सर्व फक्त आणि फक्त सत्तेचे दलाल, सत्तेचे लालची, नमक हराम आणि कृतघ्न लोकं आहेत. मैत्री, नातीगोती केवळ भाषणामध्ये बोलायला आहे का, प्रत्यक्षात मात्र काहीच नाही का? असा प्रश्न पडतो.” रोहित पवारांच्या या ट्विटमुळे त्यांनी हि अप्रत्यक्ष टीका नेमकी कोणावर केली आहे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

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विमान कंपनी VSR च्या कारभारावर केली टीका

अजित पवारांच्या अपघातग्रस्त विमानाची कंपनी असलेल्या VSR कंपनीच्या मालकांवर कारवाई करण्यासाठी रोहित पवार सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. आता अजितदादांच्या दुर्देवी अपघातात दादांसह मृत्यू झालेल्या पिंकी माळी व विदीप जाधव या स्टाफला इन्शुरन्स मिळण्याबाबत त्यांनी VSR कंपनीवर टीका केली होती. ‘पिंकी माळी व विदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांना VSR कंपनीकडून जो इन्शुरन्स देण्यात येणार होता त्याबाबत VSR कडून सातत्याने टाळाटाळ होत असून सरकारकडून त्या कंपनीच्या मालकाशी संपर्क करून जाधव व माळी कुटुंबाला विम्याचे पैसे देण्यासंदर्भात प्रयत्न होंत नाहीत हे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हंटले होते. तसेच, ‘सरकारकडून दोन्ही पिडीत कुटुंबांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत जाहीर केली होती ती मदतदेखील या कुटुंबांना मिळालेली नसल्याचे त्यांनी याआधी स्पष्ट केले होते.

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Web Title: Rohit pawar tweet over ajit pawar plane crash

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Published On: Jun 11, 2026 | 02:46 PM

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