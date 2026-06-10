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Karnataka Politics : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डी. के. शिवकुमार यांना पुन्हा झटका; मंत्र्यांची थेट दिल्लीत धाव

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:33 AM IST
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सारांश

कृष्णा बायरे गौडा यांना बंगळुरू विकास विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, परंतु त्यांनी अजूनही आपला पदभार स्वीकारलेला नाही. सूत्रांनुसार, गौडा यांना केवळ 'ग्रेटर बंगळुरू डेव्हलपमेंट' विभाग देण्यात आला आहे.

Karnataka Politics : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डी. के. शिवकुमार यांना पहिला झटका; मंत्र्यांची थेट दिल्लीत धाव

Karnataka Politics : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डी. के. शिवकुमार यांना पहिला झटका; मंत्र्यांची थेट दिल्लीत धाव (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बंगळुरू : गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. सत्तासंघर्षांनंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळण्यात यश आलेले डी. के. शिवकुमार यांच्यासमोरील अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. त्यांचे अनेक मंत्री त्यांना मिळालेल्या खात्यांवरून असंतुष्ट असून, रामलिंगारेड्डी यांच्यानंतर आता मंत्री कृष्णा बायरे गौडा हे देखील आपली तक्रार घेऊन काँग्रेस हायकमंडला भेटण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले आहेत.

कृष्णा बायरे गौडा यांना बंगळुरू विकास विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे, परंतु त्यांनी अजूनही आपला पदभार स्वीकारलेला नाही. सूत्रांनुसार, गौडा यांना केवळ ‘ग्रेटर बंगळुरू डेव्हलपमेंट’ विभाग देण्यात आला आहे. तर बंगळुरू डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आणि बंगळुरू मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी यांसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणा मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्वतःकडेच ठेवल्या आहेत. यामुळे गौडा नाराज आहेत.

कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या सरकारमध्ये मोठी घडामोड, शपथविधीनंतर 2 दिवसांतच मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांचा राजीनामा

विशेष म्हणजे, याच खात्यावरून यापूर्वी रामलिंगारेड्डी नाराज झाले होते. आपल्याला हे खाते देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, नंतर ते कृष्णा बायरे गौडा यांना देऊन आपल्याकडे केवळ सिंचन मंत्रालय सोपवण्यात आले, असा आरोप रामलिंगारेड्डी यांनी केला होता.

दरम्यान, आमदार रिझवान अर्शद हे देखील दिल्लीत दाखल झाले आहेत. रिझवान हे शिवकुमार यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या २१ पदे रिक्त आहेत आणि याच रिक्त जागांपैकी एका पदावर आपला दावा ठोकण्यासाठी रिझवान दिल्लीत पोहोचले आहेत.

के. एच. मुनियप्पांनाही मिळाले नाही आवडीचे खाते

आणखी एक ज्येष्ठ मंत्री के. एच. मुनियप्पा हे देखील त्यांना मिळालेल्या मंत्रालयावर खूश नाहीत. मुनियप्पा यांच्याकडे’ अन्न आणि नागरी पुरवठा’ विभाग सोपवण्यात आला आहे. मात्र, पक्षातील अत्यंत ज्येष्ठ नेते असल्याने आपण यापेक्षा चांगल्या आणि मोठ्या खात्यासाठी पात्र होतो, असे मुनियप्पा यांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्रिपदाच्या दोन दिवसांत झटका

मुख्यमंत्रिपदाच्या दोनच दिवसात कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या सरकारमध्ये मोठी घडामोड झाल्याचे पाहायला मिळाल्या. त्यात शपथविधीनंतर दोन दिवसांतच मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी राजीनामा दिला आहे. मंत्रिपदाच्या वाटपावरून मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना नाराजीचा पहिला फटका बसला असून, रामलिंगा रेड्डी यांनी खातेवाटपाबाबत नाराजी व्यक्त करत राजीनामा दिला आहे.

Web Title: Ministers express strong displeasure with shivkumar over his ministerial post

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:33 AM

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