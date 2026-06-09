ममता बॅनर्जी यांना ऑफर; सोनिया गांधींनी थेट ‘या’ पदाचाच दिला प्रस्ताव?

नवी दिल्ली : दिल्लीतील कॉन्स्टट्यूशन क्लबमध्ये सोमवारी झालेली इंडिया जनबंधनची बैठक केवळ रणनीतीच्या चर्चेपुरती मर्यादित नव्हती. तिथे समोर आलेल्या छायाचित्रांनी आणि चर्चेने पश्चिम बंगालपासून राष्ट्रीय राजकारणापर्यंत खळबळ उडवून दिली आहे. बैठकीदरम्यान, ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी एकमेकांच्या शेजारी बसल्या आणि त्यांनी एकमेकींना आपुलकीने अभिवादन केले. तिथेच ममता बॅनर्जींना एक मोठा राजकीय प्रस्ताव देण्यात आला.
सोनिया गांधींनी ममता बॅनर्जीना सांगितले की, त्या त्यांच्या जुन्या घरी, म्हणजेच काँग्रेसमध्ये परत येतील आणि त्यांचा पूर्ण आदर केला जाईल. असे वृत्त आहे की, सोनिया आणि राहुल गांधी यांनी ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक यांना आश्वासन दिले आहे की, जर त्यांनी टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले, तर त्यांना इंडिया अलायन्सचे संयोजक किंवा अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते. सूत्रांनुसार, सोमवारी होणाऱ्या इंडिया अलायन्सच्या बैठकीत अध्यक्षांच्या नावावरही चर्चा होणार होती. परंतु, ममता यांच्या प्रतिसादापर्यंत ती पुढे ढकलण्यात आली.
एकंदरीत, ही बैठक बंगालच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते. जर ममता आणि अभिषेक यांनी काँग्रेसचा प्रस्ताव मान्य केला, तर हे केवळ त्यांचे स्वगृही परतणे ठरणार नाही, तर राष्ट्रीय विरोधी राजकारणाचे समीकरणही पूर्णपणे बदलेल. सध्या चेंडू टीएमसीच्या कोर्टात आहे आणि काँग्रेस ममता यांच्या निर्णयाची वाट पाहत आहे.
पक्षांतराचे संकेत
या बैठकीदरम्यान, राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा केली. त्यांनी असेही नमूद केले की, काँग्रेस सोडून गेलेले अनेक नेते आता परत येत आहेत. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या पक्षांतराचे प्रबळ संकेत मिळत आहेत. कॅप्टन यांना भाजपमध्ये बऱ्याच काळापासून दुर्लक्षित वाटत आहे.
दोन्हीकडून लाचारी
जेव्हा पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निकालांनी प्रादेशिक पक्षांच्या सर्वांत मजबूत बालेकिल्ल्यांपैकी एकाला हादरवून सोडले आहे. सत्ता गमावल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला अंतर्गत दबाव आणि तळागाळातील विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे चाललेल्या वर्चस्वाचे आणि आरोपांचे परिणाम आता जमिनीवर दिसू लागले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते, अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरही हल्ला झाला आहे.
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सत्तेचे पाठबळ गेल्याने पक्षात दहशत
सत्तेचे पाठबळ गेल्याने पक्षात दहशत पसरली आहे. बहुतेक खासदार, आमदार आणि तळागाळातील नेते भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या सतत संपर्कात आहेत. अभिषेक यांच्या कार्यशैली आणि वृत्तीबद्दल पक्षात दाबून ठेवलेला असंतोष आता उघडपणे उफाळून येत आहे. ममता बॅनर्जी यांना हे समजले आहे की, भाजपसमोर एक प्रादेशिक पक्ष म्हणून एकट्याने टिकणे कठीण आहे. त्यामुळे, काँग्रेसने या संधीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेससाठी ममता बॅनर्जी यांना सोबत घेणे ही एक गरज
काँग्रेससाठी ममता बॅनर्जी यांना सोबत घेणे ही एक गरज आणि आवश्यकता दोन्ही आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्तांतरानंतर काँग्रेसला भीती आहे की, जर त्यांनी आपले स्थान मजबूत केले नाही, तर अल्पसंख्याक मतपेढी डाव्या पक्षांमध्ये आणि तृणमूल काँग्रेसच्या विखुरलेल्या गटांमध्ये विभागली जाईल.