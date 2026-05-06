Vijay Congress Alliance: तामिळनाडूमध्ये नवीन समीकरण? विजयच्या पक्षाला काँग्रेसचे समर्थन; मात्र ठेवली मोठी अट

Vijay Congress Alliance: तामिळनाडूमध्ये थलापती विजय यांच्या TVK पक्षाला काँग्रेसने पाठिंबा दिल्याने नवीन राजकीय समीकरणे तयार झाली आहेत. DMK आघाडीतून बाहेर पडत काँग्रेसने विजय यांच्याशी हातमिळवणी केली आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 03:31 PM
विजयच्या पक्षाला काँग्रेसचे समर्थन; मात्र ठेवली मोठी अट (Photo Credit- X)

  • तामिळनाडूमध्ये नवीन समीकरण?
  • विजयच्या पक्षाला काँग्रेसचे समर्थन
  • मात्र ठेवली मोठी अट
Vijay Congress Alliance News: तामिळनाडूच्या राजकारणात बुधवारी एक मोठी आणि अनपेक्षित घडामोड पाहायला मिळाली. सुपरस्टार थलापती विजय यांच्या ‘तमिलगा वेत्री कळघम’ (TVK) या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपला जाहीर पाठिंबा घोषित केला आहे. २३४ जागांच्या तामिळनाडू विधानसभेत १०८ जागा जिंकून TVK हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी बहुमताच्या ११८ या जादूई आकड्यापासून तो अवघ्या १० जागा दूर होता. आता काँग्रेसच्या ५ आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे विजय यांचा सत्तेचा मार्ग सुकर होताना दिसत आहे.

काँग्रेसने कोणत्या अटीवर दिला पाठिंबा?

काँग्रेसचे तामिळनाडू प्रभारी गिरीश चोडणकर यांनी स्पष्ट केले की, हा पाठिंबा ‘धर्मनिरपेक्षता’ टिकवून ठेवण्यासाठी आणि ‘जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी’ देण्यात आला आहे. संविधानावर विश्वास नसणाऱ्या शक्तींना रोखण्यासाठी काँग्रेस विजय यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे. विशेष म्हणजे, ही युती केवळ सरकार स्थापनेपुरती मर्यादित नसून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीतही दोन्ही पक्ष एकत्रित काम करणार असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे.

DMK ला धक्का आणि राजकीय गणिते

आतापर्यंत काँग्रेस तामिळनाडूमध्ये द्रमुक (DMK) च्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा अविभाज्य भाग होती. मात्र, राज्यातील तरुणांचा कल आणि जनतेचा बदललेला मूड ओळखून काँग्रेस हायकमँडने स्थानिक नेत्यांना विजय यांच्यासोबत जाण्याचे निर्देश दिले. तामिळनाडूच्या जनतेने विजय यांच्या रूपाने एक नवीन आणि पुरोगामी पर्याय निवडला असून, त्याचा सन्मान करणे हे आमचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे काँग्रेसचे मत आहे. काँग्रेसच्या या निर्णयामुळे एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील DMK आघाडीला मोठा धक्का बसला असून, DMK ने याला ‘विश्वासघात’ संबोधले आहे.

AIADMK मध्ये दोन गट; विजय यांचा सत्तेसाठी दावा

बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या उर्वरित आकड्यांसाठी विजय यांनी आता AIADMK प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (EPS) यांच्याकडेही पाठिंब्याचे पत्र पाठवले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, AIADMK मध्ये या समर्थनावरून दोन गट पडले आहेत. राज्यसभा खासदार सी. व्ही. षणमुगम यांच्या नेतृत्वाखालील एक गट विजय यांना पाठिंबा देण्यास अनुकूल आहे. जर AIADMK चा पाठिंबा मिळाला, तर तामिळनाडूच्या राजकारणात एका नवीन युगाची सुरुवात निश्चित मानली जात आहे.

Published On: May 06, 2026 | 03:30 PM

