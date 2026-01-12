Maharashtra Politics : अंबरनाथमध्ये राजकारणाचा डाव; कॉंग्रेस उमेदवारांवर भाजपचा प्रभाव

Maharashtra Politics : एका शेजाऱ्याने मला सांगितले, “निशाणेबाज, भाजपच्या कमळाच्या हातात अविश्वसनीय करिष्मा आहे. यामध्ये इतकी जादुयी ताकद आहे की महाराष्ट्रातील अंबरनाथमधील १२ काँग्रेस नगरसेवक अचानक भाजपमध्ये सामील झाले.” यावर मी उत्तर दिले, “याला ऑपरेशन लोटस म्हणतात, जे नेहमीच यशस्वी होते. तुम्हाला माहिती आहे की कमळाच्या सौंदर्याने मोहित झालेला एक भुंगा त्यावर बसतो. रात्री जेव्हा कमळाच्या पाकळ्या आकुंचन पावतात तेव्हा भुंगा आत अडकतो. भाजप इतर पक्षांच्या नेत्यांना सहजपणे आकर्षित करते. त्याच्या शुद्धीकरणाच्या पाण्यात डुबकी मारल्याने पापी लोकही शुद्ध होतात.
लोक म्हणतात की भाजपच्या वॉशिंग मशीनमध्ये गेल्यावर सर्व डाग निघून जातात. कलंकित विरोधी नेते ईडी आणि सीबीआयपासून वाचण्यासाठी भाजपमध्ये आश्रय घेताना दिसले आहेत. भाजप त्यांच्या सर्व समस्या सोडवते. अंबरनाथमध्ये काँग्रेसवाले नेहरू-गांधींचा धर्मनिरपेक्ष वारसा विसरले. त्यांनी राहुल गांधींच्या प्रेमाच्या दुकानाकडे पाठ फिरवली. त्यांनी सोनियांना स्तब्ध केले.” खरगेची तलवारही चालली नाही. हे डझनभर काँग्रेस नगरसेवक भगव्या ध्वजाकडे पळून गेले.
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, सुरुवातीला काँग्रेसने भाजपशी युती केल्याबद्दल त्यांच्या सर्व १२ निवडून आलेल्या नगरसेवकांना निलंबित केले होते, परंतु हे पाऊल उलटे पडले. ते सर्व भाजपमध्ये सामील झाले. अशाप्रकारे, भाजपने एकनाथ शिंदेंना त्यांच्या बालेकिल्ल्यात जोरदार धक्का दिला. शिवसेना (शिंदे) २७ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष बनली असली तरी, ती ३० जागांच्या बहुमताच्या आकड्यांपेक्षा कमी पडली.” यावर मी म्हणालो, “भाजपने हुशारीने काम केले आणि शिंदे पाहत राहिले. अंबरनाथमध्ये जे घडले त्यामुळे दिल्लीतील काँग्रेस हायकमांड हादरला असेल. असा घोटाळा कुठेही होऊ शकतो.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, अंबरनाथ एपिसोडने आम्हाला नर्गिस आणि राज कपूर अभिनित एका जुन्या चित्रपटाचे नाव ‘अंबर’ असल्याची आठवण करून दिली. शम्मी कपूर यांनी तीसरी मंझिल चित्रपटात गायले होते, ‘इस अंबर के नीचे दिवाना मुझसा नहीं!’ दुसरे गाणे होते, ‘जेव्हा चंद्र निळ्या आकाशात येतो, तेव्हा तो प्रेमाचा वर्षाव करतो, ज्यामुळे आम्हाला तळमळ होते!’ सध्या, भाजपच्या भगव्याने अंबरनाथच्या आकाशावर कब्जा केला आहे.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
