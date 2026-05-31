  • Scalp Itchy Due To Dandruff Then Use Buttermilk In This Way Dandruff Will Disappear Completely

केसांमध्ये वाढलेल्या कोंड्यामुळे टाळूवर सतत खाज येते? मग ‘या’ पद्धतीने करा ताकाचा वापर, कोंडा होईल पूर्णपणे नाहीसा

Updated On: May 31, 2026 | 09:52 AM IST
सारांश

टाळूवर वाढलेला कोंडा कमी करण्यासाठी वाटीभर ताक घेऊन केसांच्या मुळांवर लावून हलक्या हाताने मसाज करावे. यामुळे केसांच्या समस्या कमी होण्यासोबतच केस स्वच्छ राहतात आणि टाळूवर वाढलेला कोंडा सुद्धा कमी होतो.

विस्तार

वर्षाच्या बाराही महिने महिलांसह पुरुषांमध्ये केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केसांमध्ये कोंडा होणे, केस तुटणे, केस गळणे तर काहीवेळा टाळूवर इन्फेक्शन सुद्धा होते. केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालांतराने केसांच्या समस्या वाढू लागतात. उन्हाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो. कारण सतत येणाऱ्या घामामुळे केस पूर्णपणे ओले होऊन जातात आणि चिकटपणा केसांमध्ये तसाच राहिल्यामुळे केसांमध्ये कोंडा होतो. घामामुळे केस ओले झाल्यानंतर केस खूप जास्त तेलकट होऊन जातात, ज्यामुळे केसांमध्ये धूळ, माती आणि घाणीचा थर साचून राहतो. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा उन्हाळ्यात केस स्वच्छ न केल्यास केसांची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते आणि केस मोठ्या प्रमाणावर गळतात.(फोटो सौजन्य – istock)

केसांच्या समस्या वाढू लागल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा आणि शाम्पू इत्यादी अनेक गोष्टींचा वापर करतात. पण त्याचा फारसा परिणाम केसांवर दिसून येत नाही. केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर किंवा केसांमध्ये कोंडा झाल्यानंतर केसांची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते. त्यामुळे केसांच्या वाढीसाठी वारंवार कोणत्याही केमिकल युक्त हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करून केसांची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला केसांमध्ये वाढलेला कोंडा कमी करण्यासाठी ताकाचा कशा पद्धतीने वापर करावा? यामुळे केसांना नेमके काय फायदे होतात? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

केसांमधील कोंडा कमी करण्यासाठी ताकाचा कशा पद्धतीने वापर करावा:

केसांना ताक लावताना योग्य पद्धत फॉलो करावी. ताक कायमच ताजे आणि फ्रेश तयार केलेले असावे. वाटीमध्ये ताक घ्या. त्यानंतर कापसाच्या गोळ्याला ताक लावून टाळूवर लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. त्यानंतर केसांच्या लांबीवर सुद्धा थोडेसे ताक लावा आणि हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे कोंडा कमी होण्यास मदत होईल आणि केस स्वच्छ होतील. काहीवेळ ठेवल्यानंतर केस सौम्य शाम्पूचा वापर करून स्वच्छ करून घ्या. केस चमकदार आणि निरोगी ठेवण्यासाठी केसांच्या स्वच्छतेकडे जास्त लक्ष देणे सुद्धा आवश्यक आहे. ताक केसांच्या मुळांना पोषण देण्यास मदत करेल आणि टाळूवर वाढलेला कोंडा नष्ट करून केस स्वच्छ करेल.

ताकामध्ये लॅक्टिक ॲसिड, प्रोटीन, कॅल्शियम, विटामिन ‘बी’ आणि उपयुक्त बॅक्टेरिया मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. ताक केसांसाठी नैसर्गिक क्लींजर आहे. टाळूवर जमा झालेली घाण, मृत पेशी आणि कोंडा कमी करण्यासाठी ताक प्रभावी ठरते. टाळू स्वच्छ असल्यास केसांच्या मुळांपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषण सहज मिळते. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा टाळूवर ताक लावून हलक्या हाताने मसाज केल्यास टाळूवर वाढलेले इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल आणि केस स्वच्छ, चमकदार दिसतील. तसेच उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी नियमित एक ग्लासभर ताक प्यावे. ताक प्यायल्यामुळे शरीर स्वच्छ होण्यास मदत होते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

