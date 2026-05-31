मंत्री, आमदारांकडून पक्षनिधीसाठी खासदार पार्थ पवार आग्रही; ‘पक्षनिधी द्या, अन्यथा राजीनामा…’

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच अजितदादांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पक्षनिधीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, पक्षाची संघटनात्मक वाढ आणि आगामी राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी निधी उभारणीवर भर दिला जात असल्याचे समजते. याच पार्श्वभूमीवर खासदार पार्थ पवार यांनी पक्षातील मंत्री आणि आमदारांना पक्षनिधीसाठी ठराविक आर्थिक लक्ष्य दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मंत्र्यांना पक्षासाठी निश्चित रक्कम जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अजित पवार हयात असताना त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून आमदारांनाही विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ठराविक हिस्सा पक्षनिधीसाठी देण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते. पक्षाची आर्थिक ताकद वाढवण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे बोलले जात आहे.
राजकीय वर्तुळात याबाबत विविध चर्चा सुरू असून, पक्षाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींना स्पष्ट संदेश देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे, पक्षनिधी जमा करण्याबाबतच्या सूचनांचे पालन न झाल्यास वेळप्रसंगी मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागू शकतो, अशा स्वरूपाचा इशारा काही लोकप्रतिनिधींना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादीकडून कोणतीही अधिकृत माहिती नाही
या सर्व घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, पक्षनिधी संकलनाबाबत समोर आलेल्या या दाव्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
पार्थ पवार-भुजबळ आमने-सामने
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील अंतर्गत नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागल्याचे चित्र आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यात एका शासकीय टेंडरवरून तीव्र वाद झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. अन्नधान्य पुरवठ्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत एका विशिष्ट कंत्राटदाराला संधी देण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याने हा वाद निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.