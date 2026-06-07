Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

अधिक महिन्यातील भानु सप्तमी रविवार, ७ जून रोजी आहे. यावर्षी भानु सप्तमीला द्विपुष्कर योग तयार झाला आहे. या शुभ योगादरम्यान, सूर्य देवाची पूजा करा, त्यांना जलार्पण करा आणि त्यानंतर आपल्या राशीनुसार शक्तिशाली सूर्य मंत्राचा जप करा. द्विपुष्कर योगादरम्यान मंत्रोच्चार केल्याने तुमचे लाभ दुप्पट होतील. सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगती, बढती आणि उच्च राजकीय पद प्राप्त होऊ शकते. या दिवशी द्विपुष्कर योग सकाळी ५:२३ ते सकाळी ७:५५ पर्यंत असतो. ज्या रविवारी सातवा दिवस येतो, तो भानु सप्तमी असतो. रविवार, ७ जून हा अधिक मासाच्या कृष्ण पक्षाचा सातवा दिवस आहे.
भानु सप्तमीच्या दिवशी मेष राशीच्या लोकांनी विहित विधीनुसार सूर्यदेवाची पूजा करावी, त्यानंतर घोंगडीवर किंवा कुशाच्या आसनावर बसून सूर्यदेवाच्या ‘ॐ अचिंत्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील.
वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीला सूर्यदेवाच्या ‘ॐ अरुणाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. हे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.
मिथुन राशीच्या लोकांनी भानु सप्तमीच्या दिवशी आपल्या राशीसाठी प्रभावी असलेल्या ‘ओम आदित्यय नमः’ या सूर्य मंत्राचा जप करावा.
कर्क राशीचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. भानु सप्तमीला तुम्ही सूर्यदेवाच्या ‘ॐ वसुप्रदाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
सिंह राशीचा अधिपती ग्रह सूर्य आहे. भानु सप्तमीला ‘ॐ भानवे नमः’ या मंत्राचा जप करा. या मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करा.
कन्या राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीला सूर्यदेवाची पूजा करावी आणि त्यानंतर ‘ॐ शांताय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. सूर्याच्या आशीर्वादाने तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल.
भानु सप्तमीच्या दिवशी तूळ राशीच्या व्यक्तींनी ‘ॐ इंद्राय नमः’ या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. यामुळे तुमच्या धनात आणि समृद्धीत वाढ होईल.
वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीच्या दिवशी सूर्यदेवाच्या ‘ॐ आदित्य नमः’ किंवा ‘ॐ सावित्रे नमः’ या मंत्रांचा जप करावा. यामुळे कार्य आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील.
धनु राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. भानु सप्तमीला तुम्ही सूर्यदेवाच्या ‘ओम पुष्ने नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
मकर राशीच्या लोकांनी भानु सप्तमीच्या दिवशी ‘ओम रव्ये नमः’ या मंत्राचा जप केल्यास त्यांना यश प्राप्त होईल.
कुंभ राशीच्या लोकांनी सूर्यदेवाची प्रार्थना केल्यानंतर प्रामाणिक मनाने ‘ओम मार्तंडाया नमः’ या मंत्राचा जप करावा. त्यांना लाभ होईल.
भानु सप्तमीच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांनी ‘ओम मित्रा नमः’ या मंत्राचा जप करावा.
तुम्ही रुद्राक्ष, माणिक, गोमेद किंवा कमळाच्या मण्यांची जपमाळ वापरून सूर्य मंत्राचा जप करू शकता. दरम्यान, सर्व ध्येय साध्य करण्यासाठी रुद्राक्षाची जपमाळ सर्वोत्तम आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: या दुर्मीळ संयोगामुळे सूर्यपूजा, मंत्रजप आणि धार्मिक कार्यांचे विशेष पुण्य प्राप्त होते, असे मानले जाते.
Ans: ॐ घृणि सूर्याय नमः" हा सूर्यदेवाचा अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी मंत्र मानला जातो.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीवर ग्रहांचा वेगळा प्रभाव असतो. त्यामुळे राशीनुसार मंत्रजप अधिक लाभदायक मानला जातो.