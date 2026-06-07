Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Bhanu Saptami Chant These Mantras According To Your Zodiac Sign And You Will Progress In Your Career

Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

अधिक महिन्यातील भानु सप्तमी आज रविवार, 7 जून रोजी आहे. या दिवशी द्विपुष्कर योग तयार होणार आहे. या शुभ योगादरम्यान, आपल्या राशीनुसार सूर्यदेवाच्या मंत्राचा जप केल्याने त्यांच्या आशीर्वादामुळे तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होईल.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भानु सप्तमीच्या दिवशी राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप
  • आज भानु सप्तमीला द्विपुष्कर योग
  • सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती
 

अधिक महिन्यातील भानु सप्तमी रविवार, ७ जून रोजी आहे. यावर्षी भानु सप्तमीला द्विपुष्कर योग तयार झाला आहे. या शुभ योगादरम्यान, सूर्य देवाची पूजा करा, त्यांना जलार्पण करा आणि त्यानंतर आपल्या राशीनुसार शक्तिशाली सूर्य मंत्राचा जप करा. द्विपुष्कर योगादरम्यान मंत्रोच्चार केल्याने तुमचे लाभ दुप्पट होतील. सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला करिअरमध्ये प्रगती, बढती आणि उच्च राजकीय पद प्राप्त होऊ शकते. या दिवशी द्विपुष्कर योग सकाळी ५:२३ ते सकाळी ७:५५ पर्यंत असतो. ज्या रविवारी सातवा दिवस येतो, तो भानु सप्तमी असतो. रविवार, ७ जून हा अधिक मासाच्या कृष्ण पक्षाचा सातवा दिवस आहे.

राशीनुसार सूर्यदेवाच्या मंत्रांचा करा जप

मेष रास

भानु सप्तमीच्या दिवशी मेष राशीच्या लोकांनी विहित विधीनुसार सूर्यदेवाची पूजा करावी, त्यानंतर घोंगडीवर किंवा कुशाच्या आसनावर बसून सूर्यदेवाच्या ‘ॐ अचिंत्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. तुमचे प्रयत्न यशस्वी होतील.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीला सूर्यदेवाच्या ‘ॐ अरुणाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. हे त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी भानु सप्तमीच्या दिवशी आपल्या राशीसाठी प्रभावी असलेल्या ‘ओम आदित्यय नमः’ या सूर्य मंत्राचा जप करावा.

कर्क रास

कर्क राशीचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. भानु सप्तमीला तुम्ही सूर्यदेवाच्या ‘ॐ वसुप्रदाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

Bhanu Saptami: भानू सप्तमीच्या दिवशी करा या गोष्टी, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

सिंह रास

सिंह राशीचा अधिपती ग्रह सूर्य आहे. भानु सप्तमीला ‘ॐ भानवे नमः’ या मंत्राचा जप करा. या मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करा.

कन्या रास

कन्या राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीला सूर्यदेवाची पूजा करावी आणि त्यानंतर ‘ॐ शांताय नमः’ या मंत्राचा जप करावा. सूर्याच्या आशीर्वादाने तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल.

तूळ रास

भानु सप्तमीच्या दिवशी तूळ राशीच्या व्यक्तींनी ‘ॐ इंद्राय नमः’ या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. यामुळे तुमच्या धनात आणि समृद्धीत वाढ होईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींनी भानु सप्तमीच्या दिवशी सूर्यदेवाच्या ‘ॐ आदित्य नमः’ किंवा ‘ॐ सावित्रे नमः’ या मंत्रांचा जप करावा. यामुळे कार्य आणि व्यवसायात प्रगतीच्या संधी निर्माण होतील.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरु आहे. भानु सप्तमीला तुम्ही सूर्यदेवाच्या ‘ओम पुष्ने नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांनी भानु सप्तमीच्या दिवशी ‘ओम रव्ये नमः’ या मंत्राचा जप केल्यास त्यांना यश प्राप्त होईल.

Numberlogy:  मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी सूर्यदेवाची प्रार्थना केल्यानंतर प्रामाणिक मनाने ‘ओम मार्तंडाया नमः’ या मंत्राचा जप करावा. त्यांना लाभ होईल.

मीन रास

भानु सप्तमीच्या दिवशी मीन राशीच्या लोकांनी ‘ओम मित्रा नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

सूर्य मंत्रांचा जप करण्यासाठी कोणत्या जपमाळेचा वापर करावा

तुम्ही रुद्राक्ष, माणिक, गोमेद किंवा कमळाच्या मण्यांची जपमाळ वापरून सूर्य मंत्राचा जप करू शकता. दरम्यान, सर्व ध्येय साध्य करण्यासाठी रुद्राक्षाची जपमाळ सर्वोत्तम आहे.

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भानू सप्तमी आणि द्विपुष्कर योग एकत्र आल्यास काय महत्त्व असते?

    Ans: या दुर्मीळ संयोगामुळे सूर्यपूजा, मंत्रजप आणि धार्मिक कार्यांचे विशेष पुण्य प्राप्त होते, असे मानले जाते.

  • Que: सूर्यदेवासाठी कोणता मंत्र सर्वाधिक प्रभावी मानला जातो?

    Ans: ॐ घृणि सूर्याय नमः" हा सूर्यदेवाचा अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावी मंत्र मानला जातो.

  • Que: राशीनुसार मंत्रजप का करावा?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीवर ग्रहांचा वेगळा प्रभाव असतो. त्यामुळे राशीनुसार मंत्रजप अधिक लाभदायक मानला जातो.

Web Title: Bhanu saptami chant these mantras according to your zodiac sign and you will progress in your career

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Bhanu Saptami: भानू सप्तमीच्या दिवशी करा या गोष्टी, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद
2

Bhanu Saptami: भानू सप्तमीच्या दिवशी करा या गोष्टी, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Pradosh Vrat 2026: जून महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
3

Pradosh Vrat 2026: जून महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Hanuman Puja: शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व
4

Hanuman Puja: शनिवारी आणि मंगळवारी हनुमानाची पूजा करण्याचे काय आहे धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

Bhanu Saptami : द्विपुष्कर योगात भानु सप्तमीला राशीनुसार करा या मंत्रांचा जप, सूर्यदेवाच्या आशीर्वादाने करिअरमध्ये होईल प्रगती

Jun 07, 2026 | 09:00 AM
डुप्लिकेट सिम जारी करणे पडले महागात! BSNL ला द्यावी लागणार 55 लाखांहून अधिक भरपाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

डुप्लिकेट सिम जारी करणे पडले महागात! BSNL ला द्यावी लागणार 55 लाखांहून अधिक भरपाई; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Jun 07, 2026 | 08:46 AM
मोठी बातमी ! प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भेटीदरम्यान केली ‘ही’ महत्त्वाची विनंती

मोठी बातमी ! प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भेटीदरम्यान केली ‘ही’ महत्त्वाची विनंती

Jun 07, 2026 | 08:39 AM
Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Kantara Chapter 1 : या ठिकाणी झालिये कांतारा चित्रपटाची शुटिंग, कसं जायचं ते जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 08:33 AM
Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Baramati Accident: भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक स्कुटीला आयशरची जोरदार धडक; दोन अल्पवयीन बहिणींचा जागीच मृत्यू तर…

Jun 07, 2026 | 08:15 AM
Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Blood Pressure कमी झाल्यामुळे कायमच चक्कर येते? मग गुळासोबत मिक्स करून खा ‘हा’ पदार्थ, रक्तदाब राहील नियंत्रणात

Jun 07, 2026 | 08:14 AM
पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

पूर्ववैमनस्यातून बाउन्सरची हत्या; आधी डोळ्यात मिरची पूड टाकली अन् नंतर डोक्यात घातला दगड

Jun 07, 2026 | 08:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें