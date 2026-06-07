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Bhanu Saptami: भानू सप्तमीच्या दिवशी करा या गोष्टी, सूर्यदेवाचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

Updated On: Jun 07, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

पंचांगानुसार, अधिक महिन्यातील भानु सप्तमी आज रविवार, 7 जून रोजी आहे. सूर्य देवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आणि समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी या दिवशी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते. भानु सप्तमीला कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • भानू सप्तमीच्या दिवशी करा या गोष्टी
  • सूर्य देवाचा आशीर्वाद मिळविण्यासाठी उपाय
  • भानू सप्तमीला काय करावे
 

वैदिक पंचांगानुसार, अधिक मासात रविवार, ७ जून रोजी भानु सप्तमी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्यदेवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी हा दिवस शुभ मानला जातो. धार्मिक श्रद्धेनुसार, सूर्यदेवाची पूजा केल्याने भक्ताच्या समस्या दूर होतात आणि त्यांच्या जीवनात सुख-शांती येते.

जर तुम्हालाही सूर्यदेवाला प्रसन्न करायचे असेल, तर भानु सप्तमीला काही उपाय करणे फायदेशीर ठरते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे उपाय केल्याने सूर्यदेवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि कोणतीही प्रलंबित कामे पूर्ण होतात. भानु सप्तमीला कोणते उपाय करावे जाणून घ्या

भानू सप्तमीला काय करावे

तांब्याच्या भांड्यातून पाणी अर्पण करा

भानु सप्तमीच्या दिवशी, सकाळी स्नान केल्यानंतर, पूर्वेकडे तोंड करून सूर्यदेवाला पाणी अर्पण करा. पाण्यात कुंकू, तांदूळ आणि लाल फुले मिसळा. असे करताना “ओम सूर्याय नमः” या मंत्राचा जप करा. श्रद्धेनुसार सूर्यदेवाला पाणी अर्पण केल्याने भक्त प्रसन्न होतो, त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि कोणतीही प्रलंबित कामे सुटतात.

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आदित्य हृदय स्तोत्र आणि मंत्राचा जप

सूर्यदेवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करणे लाभदायक मानले जाते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या स्तोत्राच्या पठणामुळे जीवनात सकारात्मक बदल घडतात आणि साधकाला शुभ फळे प्राप्त होतात. याव्यतिरिक्त, सूर्यबीज मंत्र किंवा गायत्री मंत्राचा जप करणे देखील आवश्यक आहे.

उपवास करा आणि मीठ खाणे टाळा

धर्मशास्त्रात भानू सप्तमीच्या दिवशी उपवास करावा, सांगितले आहे. या काळात मीठ खाणे टाळा. तसेच, उपवासाशी संबंधित नियमांचे पालन नक्की करा. यामुळे तुम्हाला उपवासाचे पूर्ण लाभ मिळतील. शिवाय, सूर्यदेव तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतील.

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दान करणे

भानु सप्तमीला दान करण्याला विशेष महत्त्व आहे. पूजेनंतर, आपल्या क्षमतेनुसार मंदिरांना किंवा गरिबांना अन्न, पैसे आणि इतर वस्तूंचे दान करा. धार्मिक श्रद्धेनुसार, दान केल्याने आर्थिक लाभाची शक्यता निर्माण होते आणि सुख-समृद्धी वाढते. गहू, गूळ आणि तांब्याची भांडी दान केल्याने तुमच्या कुंडलीतील सूर्याची स्थिती मजबूत होते.

आरती करा

पूजेदरम्यान सूर्यदेवाला लाल चंदनाचा टिळा लावा, दिवा लावा आणि सूर्यदेवाची आरती करा. यामुळे शुभ परिणाम मिळतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भानू सप्तमीचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी सूर्यदेवाची उपासना केल्याने आरोग्य, यश, तेज आणि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: भानू सप्तमीच्या दिवशी कोणते मंत्र जपावेत?

    Ans: ॐ घृणि सूर्याय नमः" या मंत्राचा जप अत्यंत शुभ मानला जातो.

  • Que: भानू सप्तमीचा आरोग्यावर काय प्रभाव मानला जातो?

    Ans: सूर्योपासनेमुळे आरोग्य, ऊर्जा आणि मानसिक उत्साह वाढतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

Web Title: By doing these things on bhanu saptami you will be blessed by the sun god

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Published On: Jun 07, 2026 | 07:05 AM

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