Shravan Grahan Date 2026: श्रावण महिन्यात आहेत दोन ग्रहण, वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाची नेमकी काय आहे तारीख

या वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण श्रावण महिन्यात आहेत. भगवान शिवाच्या पवित्र महिन्यात असणारे हे ग्रहण अनेक प्रकारे विशेष मानली जातात. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ग्रहणांना विशेष महत्त्वपूर्ण मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार राहू चंद्र आणि सूर्याला ग्रहण लावतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनही ग्रहणांना विशेष महत्त्व आहे. श्रावण महिना भगवान शिवाची उपासना करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. हे ग्रहण श्रावण महिन्यातील पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या दिवशी होणार आहे.
पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या तारखा दानधर्म आणि पूजेसाठी विशेष मानल्या जातात.
पंडित राकेश झा यांच्या मते, यावर्षी श्रावण महिन्यात दोन ग्रहणे होणार आहेत. वर्षातील शेवटचे सूर्यग्रहण आणि दुसरे चंद्रग्रहण होईल. पंचांगानुसार, सूर्यग्रहण १२ ऑगस्ट रोजी अमावस्येच्या दिवशी, तर चंद्रग्रहण २८ ऑगस्ट रोजी पौर्णिमेच्या दिवशी होईल. श्रावण महिन्यात दानधर्म आणि सत्कर्मांना अधिक महत्त्व दिले जाते असे म्हटले जाते. श्रावण महिना हा भगवान शिवाची उपासना करण्यासाठी सर्वोत्तम काळ मानला जातो. त्यामुळे, ग्रहणाच्या दिवशी, आपल्या पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी तुम्ही अमावस्या आणि पौर्णिमेच्या दिवशी दानधर्म करू शकता. लक्षात ठेवा की, हे दोन्ही ग्रहण भारतात दिसणार नाहीत. १२ ऑगस्ट रोजी सूर्यग्रहण भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री ८:०४ वाजता सुरू होईल आणि पहाटे १:०७ वाजता संपेल. त्याच वेळी, चंद्रग्रहण २८ ऑगस्ट रोजी भारतीय वेळेनुसार सकाळी ८:०४ वाजता सुरू होईल आणि सकाळी ११:२२ वाजता संपेल.
श्रावण महिन्याला पौराणिक महत्त्व आहे. याच पवित्र महिन्यात भगवान शिवाने देवी पार्वतीला आपली पत्नी म्हणून स्वीकारले होते. भगवान शिवाला पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी देवी पार्वतीने १०८ वर्षे पूजा आणि नामजप केला होता. श्रावण महिन्यातच भगवान शिवाने १०८ वर्षांनंतर देवी पार्वतीला आपली पत्नी म्हणून स्वीकारले होते. त्यामुळे, हा महिना भगवान शिवाला विशेष प्रिय आहे. म्हणूनच, जे या महिन्यात भगवान शिवाची खऱ्या मनाने पूजा करतात, त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात.
श्रावण महिन्यातील अमावस्या आणि पौर्णिमा या दोन्ही तिथींना धार्मिक दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व असते. अमावस्येला पितृ तर्पण, दान आणि शिवपूजा केली जाते, तर पौर्णिमेला व्रत, स्नान आणि देवपूजेला विशेष महत्त्व दिले जाते.
Ans: श्रावण महिन्यात दोन महत्त्वाची ग्रहणे येणार असल्याचे सांगितले जात आहे – एक सूर्यग्रहण आणि एक चंद्रग्रहण
Ans: हिंदू धर्मात ग्रहणाला विशेष धार्मिक महत्त्व दिले जाते. ग्रहणकाळात मंत्रजप, ध्यान आणि देवपूजा करण्याची परंपरा आहे.
Ans: ग्रहणाच्या काळात मंत्रजप, भगवान शिव किंवा विष्णूंचे नामस्मरण आणि ध्यान करणे शुभ मानले जाते.