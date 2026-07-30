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Shravan 2026: श्रावण महिना या राशींच्या लोकांना ठरणार भाग्यशाली, गुंतवणूक आणि नोकरीत मिळू शकतो लाभ

Updated On: Jul 30, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

हिंदू पंचांगानुसार श्रावण महिन्याची सुरुवात गुरुवार, ३० जुलैपासून होत आहे. श्रावण महिन्यात काही राशींना भगवान शिवाचा तसेच ग्रहांचा विशेष आशीर्वाद लाभणार आहे. श्रावण महिना कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • श्रावण महिना या राशींच्या लोकांना ठरणार भाग्यशाली
  • श्रावण महिना कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ आहे
  • श्रावण महिन्यात या राशींना होणार फायदा
 

श्रावण महिना आज गुरुवार, ३० जुलै रोजी सुरू होत आहे. यावर्षी श्रावण महिन्यात अनेक महत्त्वाचे ग्रहांचे गोचर होणार असून, त्याचा परिणाम सर्व राशींवर होणार आहे. यावेळी मंगळ ग्रह रविवार, २ ऑगस्ट रोजी मिथुन राशीत प्रवेश करणार आहे. बुध ५ ऑगस्ट रोजी कर्क राशीत आणि २२ ऑगस्ट रोजी सिंह राशीत संक्रमण करेल. सूर्य आधीच सिंह राशीत असल्याने बुधादित्य योग तयार होईल. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, ही ग्रहस्थिती काही विशिष्ट राशींसाठी अत्यंत शुभ असेल. व्यक्तींना त्यांच्या कामात अपेक्षित यश आणि शिक्षणात अपेक्षित परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे. श्रावण महिना कोणत्या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी श्रावण महिना शुभ ठरू शकतो. नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. गुंतवणुकीत नफ्याच्या नवीन संधी निर्माण होतील. प्रलंबित कामे पूर्ण झाल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. भगवान शिवाच्या आशीर्वादाने, तुम्हाला नवीन व्यवसायातही मोठा नफा मिळू शकतो. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी अधिक विशेष असेल, कारण त्यांच्या मेहनतीला फळ मिळेल. जर तुम्ही सरकारी कामाबद्दल चिंतित असाल, तर तुम्हाला एक नवीन माहिती मिळेल.

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कन्या रास

या काळात कन्या राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची दाट शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी पदोन्नती मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायातून चांगली कमाई होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतूनही फायदा होण्याचे संकेत आहेत. व्यवसायात चांगला नफा होण्याची शक्यता आहे. तुम्ही नवीन लोकांना भेटू शकता आणि काही नवीन उपक्रम सुरू करू शकता. कुटुंबामध्ये नवीन सदस्याचे आगमन होऊ शकते. बाहेरगावी काम करणाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार बदली मिळू शकते. हा काळ पूर्वीपेक्षा अधिक संधी घेऊन येईल.

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मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी श्रावण महिना आनंददायी असू शकतो. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून काही चांगली बातमी मिळू शकते. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. पैसे कमावण्याच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या भविष्यातील योजनांना गती मिळेल. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या इच्छित संधी मिळतील आणि तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांशी चांगले संबंध टिकवून ठेवाल. विवाहासाठी चांगल्या संधी मिळतील. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल. भगवान शिवाच्या आशीर्वादाने तुम्हाला मनःशांती लाभेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: श्रावण महिना भगवान शिवासाठी विशेष का मानला जातो?

    Ans: श्रावण महिना भगवान शिवाच्या उपासनेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या काळात जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र अर्पण आणि सोमवारचे व्रत करण्याला विशेष महत्त्व आहे.

  • Que: श्रावण महिन्यात गुंतवणूक करणे शुभ मानले जाते का?

    Ans: ज्योतिषीय दृष्टीने काही व्यक्तींना अनुकूल काळ असू शकतो. मात्र कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञ आर्थिक सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

  • Que: श्रावण महिन्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: श्रावण हा भक्ती, साधना, व्रत-उपवास आणि शिवआराधनेचा महिना मानला जातो. या काळात श्रद्धेने पूजा केल्यास मनःशांती आणि आध्यात्मिक उन्नती मिळते, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

Web Title: Shravan 2026 the month of shravan will be beneficial for people of these zodiac signs

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Published On: Jul 30, 2026 | 07:05 AM

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