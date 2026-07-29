बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Updated On: Jul 29, 2026 | 01:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

गुरूपौर्णिमेला कोणता नैवेद्य दाखवावा.. याबद्दल अनेक श्रध्दाळूंच्या मनात साशंकता असते. पण धर्मशास्त्रात नैवेद्यासाठी विशिष्ट पदार्थांचे बंधन नाही. आपल्या परंपरेनुसार, कुलाचारानुसार किंवा गुरुंच्या संप्रदायानुसार सात्त्विक, स्वच्छ नैवेद्य अर्पण केल्यास तो स्वीकारार्ह मानला जातो. तरीसुद्धा कोणते नैवेद्य दाखवू शकतो. याबद्दल माहिती ज

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते
  • पुजेची योग्य पद्धत कोणती
  • गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी काय टाळावे
 

भारतीय संस्कृतीत गुरूला ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांच्याइतकेच सर्वोच्च स्थान दिले गेले आहे. “गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः” हा श्लोक गुरुंच्या महानतेची साक्ष देतो. आषाढ महिन्यातील पौर्णिमेला साजरी होणारी गुरुपौर्णिमा ही गुरु, संत, ऋषी आणि महर्षी वेदव्यास यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी गुरूंची पूजा करताना सात्त्विक आणि शुद्ध भावनेने नैवेद्य अर्पण करण्याला विशेष महत्त्व आहे. नैवेद्य हा केवळ अन्नाचा अर्पण नसून श्रद्धा, भक्ती आणि समर्पणाचे प्रतीक मानला जातो.

गुरुपौर्णिमेला कोणते नैवेद्य दाखवावेत?

रव्याचा किंवा शेवयांचा शिरा

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी सर्वाधिक प्रचलित नैवेद्य म्हणजे तुपात तयार केलेला रव्याचा किंवा शेवयांचा शिरा. रवा, साजूक तूप, साखर, दूध आणि वेलची यांचा वापर करून तयार केलेला हा प्रसाद सात्त्विक आणि शुभ मानला जातो.

दुधाची खीर

दूध, तांदूळ किंवा शेवया, साखर, वेलची, केशर आणि सुका मेवा घालून तयार केलेली खीर ही पवित्र नैवेद्यांपैकी एक आहे. दूध हे पवित्रतेचे आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते.

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

पंचामृत

पंचामृताशिवाय अनेक धार्मिक पूजाविधी पूर्ण होत नाहीत. दूध, दही, तूप, मध आणि साखर या पाच पदार्थांचे मिश्रण म्हणजे पंचामृत. गुरुपूजनानंतर पंचामृताचा नैवेद्य अर्पण करून नंतर प्रसाद म्हणून ग्रहण करावा.

लाडू, पेढे किंवा मोदक

बेसनाचे लाडू, बुंदीचे लाडू, पेढे किंवा उकडीचे अथवा तळलेले मोदकही नैवेद्यासाठी अर्पण करता येतात. हे पदार्थ आनंद, मंगल आणि भक्तीचे प्रतीक मानले जातात.

मोसमी फळे

केळी, सफरचंद, डाळिंब, द्राक्षे, सीताफळ किंवा उपलब्ध गोड फळांचा नैवेद्य दाखवणे शुभ मानले जाते. फळे निसर्गाच्या समृद्धीचे प्रतीक असून ती सात्त्विक आहाराचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

साखर-पोहे किंवा दही-पोहे

काही भागांत गुरुपौर्णिमेला साधा, सात्त्विक आणि सहज उपलब्ध असा साखर-पोहे किंवा दही-पोहे यांचाही नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे.

गुरुपौर्णिमेला नैवेद्य कधी दाखवावा?

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी ब्रह्ममुहूर्तात किंवा सकाळी लवकर उठून स्नान करावे. घरातील देवतांची नियमित पूजा करून गुरूंच्या प्रतिमेची, पादुकांची किंवा वेदव्यासांच्या प्रतिमेची विधीवत पूजा करावी. पूजा पूर्ण झाल्यानंतर नैवेद्य अर्पण करावा. साधारणपणे सकाळी ८ ते १२ या वेळेत किंवा पूजेच्या मुख्य सत्रात नैवेद्य दाखवणे अधिक शुभ मानले जाते. काही जण आपल्या कुलाचारानुसार किंवा गुरूंच्या मठातील वेळेनुसार दुपारच्या सुमारासही नैवेद्य अर्पण करतात.

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

नैवेद्य अर्पण करण्याची योग्य पद्धत

नैवेद्य तयार करण्यापूर्वी स्वच्छता आणि शुचिर्भूतपणा राखावा, शक्यतो कांदा, लसूण किंवा तामसिक पदार्थांचा वापर करू नये, नैवेद्य स्वच्छ ताटात किंवा चांदी, पितळ अथवा तांब्याच्या भांड्यात ठेवावा, प्रथम देव आणि गुरूंच्या चरणी नैवेद्य अर्पण करावा, तुळशीचे पान (योग्य असल्यास) किंवा फुल अर्पण करून प्रार्थना करावी, काही मिनिटे शांतपणे मंत्रजप किंवा गुरुस्तोत्र म्हणावे, त्यानंतर नैवेद्य प्रसाद म्हणून सर्वांना वाटावा.

नैवेद्य अर्पण करताना म्हणता येणारी प्रार्थना

हे सद्गुरुदेव, आपल्या कृपेने आमच्या जीवनात ज्ञान, विवेक, सद्बुद्धी आणि भक्तीचा प्रकाश सदैव राहो. आम्ही अर्पण केलेला हा नैवेद्य प्रेमाने स्वीकार करून आम्हाला सत्कर्म करण्याची प्रेरणा द्या.”

गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी काय टाळावे?

राग, मत्सर आणि कटू वाणी टाळावी, मांसाहार, मद्यपान आणि तामसिक आहारापासून दूर राहावे, गुरूंचा किंवा वडीलधाऱ्यांचा अनादर करू नये, नैवेद्य दाखवण्यापूर्वी तो स्वतः खाऊ नये, पूजा घाईगडबडीत न करता शांत आणि एकाग्र भावनेने करावी.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गुरुपौर्णिमेला गुरूंना कोणता नैवेद्य अर्पण करावा?

    Ans: गुरुपौर्णिमेला शिरा, खीर, पंचामृत, लाडू, पेढे, मोदक आणि मोसमी फळे यांसारखे सात्त्विक नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: गुरुपौर्णिमेला नैवेद्य अर्पण केल्यानंतर काय करावे?

    Ans: प्रार्थना आणि मंत्रजप केल्यानंतर नैवेद्य प्रसाद म्हणून कुटुंबीय, भक्त आणि उपस्थितांना वाटावा.

  • Que: गुरुपौर्णिमेला कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?

    Ans: राग, कटू वाणी, मांसाहार, मद्यपान, तामसिक आहार आणि गुरूंचा अनादर टाळावा. तसेच नैवेद्य अर्पण करण्यापूर्वी तो स्वतः खाऊ नये.

Web Title: Guru purnima 2026 what naivedya should be made on guru purnima

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 01:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा
1

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश
2

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश

29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..
3

29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी
4

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Guru Purnima Special: गुरूंना कोणते नैवेद्य प्रिय मानले जाते? जाणून घ्या पूजेची योग्य पद्धत

Jul 29, 2026 | 01:30 PM
सैन्यात जाण्याचे स्वप्न, पण नशिबाने बनवला भारताचा स्टार धावपटू; CWG 2026 मध्ये रौप्य जिंकणारा गुलवीर सिंग कोण?

सैन्यात जाण्याचे स्वप्न, पण नशिबाने बनवला भारताचा स्टार धावपटू; CWG 2026 मध्ये रौप्य जिंकणारा गुलवीर सिंग कोण?

Jul 29, 2026 | 01:25 PM
Dombivli Doctor Assault Case: घटनेसाठी जबाबदार कोण? शास्त्रीनगर रुग्णालयातील प्रकारानंतर व्हायरल पोस्टमधून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Dombivli Doctor Assault Case: घटनेसाठी जबाबदार कोण? शास्त्रीनगर रुग्णालयातील प्रकारानंतर व्हायरल पोस्टमधून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

Jul 29, 2026 | 01:23 PM
IND vs SL: भारतीय संघाच्या वाटेवर काटे! 15 खेळाडूंनी मिळून खेळलेत केवळ 8 कसोटी सामने, काटेरी वळणाचा विजयाचा रस्ता

IND vs SL: भारतीय संघाच्या वाटेवर काटे! 15 खेळाडूंनी मिळून खेळलेत केवळ 8 कसोटी सामने, काटेरी वळणाचा विजयाचा रस्ता

Jul 29, 2026 | 01:16 PM
Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Parliament Monsoon Session:परीक्षा सुधारणा विधेयकावर जोरदार चर्चा; राहुल गांधी मांडणार विरोधी पक्षाची बाजू

Jul 29, 2026 | 01:05 PM
Jantar Mantar Viral : शाळाही शिकले नाहीत, तरीही राज्यघटनेचे ज्ञान! कोण आहेत जंतर-मंतर आंदोलनातून वायरल झालेले मोहम्मद इरफान?

Jantar Mantar Viral : शाळाही शिकले नाहीत, तरीही राज्यघटनेचे ज्ञान! कोण आहेत जंतर-मंतर आंदोलनातून वायरल झालेले मोहम्मद इरफान?

Jul 29, 2026 | 12:58 PM
Maratha Reservation: ’28 तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा…’, मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा, आंदोलनाची घोषणा

Maratha Reservation: ’28 तारखेपर्यंत प्रमाणपत्र द्या, अन्यथा…’, मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा, आंदोलनाची घोषणा

Jul 29, 2026 | 12:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा