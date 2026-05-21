Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Upsc Civil Services Exam 2027 Schedule Released Prelims Mains Dates Apply Online

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

Civil Services Exam २०२७: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. पूर्व परीक्षा २३ मे २०२७ रोजी होणार असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ फेब्रुवारी २०२७ आहे. सविस्तर वेळापत्रक येथे पहा.

Updated On: May 21, 2026 | 03:50 PM
UPSC

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • नागरी सेवा परीक्षा २०२७ वेळापत्रक जाहीर
  • यूपीएससी परीक्षेतर्फे केंद्रीय सेवांसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
  • विद्यार्थ्यांनी यूपीएससीच्या अधिकृत upsc.gov.in वेबसाईटला द्यावी भेट
UPSC Civil Services Exam २०२७: सरकारी नोकरीची आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असलेल्या तरुण – तरुणींसाठी  खुषखबरी आहे.  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC)  नागरी सेवा परीक्षा २०२७ (Civil Services Exam 2027) चे वेळापत्रक नुकतेच जाहीर केले आहे. यूपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या कॅलेंडरनुसार, नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २३ मे २०२७ रोजी घेतली जाईल, तर मुख्य परीक्षा २० ऑगस्ट २०२७ पासून सुरू होईल.

आयोगाने जाहीर केलेल्या तारखेनुसार, सर्व इच्छुक उमेद्वार २ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात. सर्व उमेद्वारांची पूर्व परीक्षा एकाच दिवशी घेतली जाणार असून या परीक्षेच्या माध्यमातून भारतीय वन सेवा पूर्व परीक्षेचेही आयोजन केले जाईल.

‘या’ तारखेला होणार परीक्षा

आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्व (Prelims) परीक्षेनंतर लवकरच २० रोजी मुख्य(Mains) परीक्षा घेतली जाईल. ही मुख्य परीक्षा सलग  ५ दिवस चालणार आहे, या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेद्वारांना वैयक्तिक मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. ज्यानंतर अंतिम निकाल घोषित केला जाईल.

MEXT Scholarship: जपानमध्ये मोफत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न आता होणार पूर्ण! जाणून घ्या ‘एमईएक्सटी’ स्कॉलरशिपची निवड प्रक्रिया..

लाखो उमेदवार या परीक्षेसाठी करतात अर्ज

यूपीएससी (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा ही देशातील सर्वात मोठी, प्रतिष्ठित आणि कठीण परीक्षा मानली जाते. या परीक्षेच्या माध्यमातून भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) यांसह विविध केंद्रीय सेवांसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या परीक्षेस दरवर्षी लाखो विद्यार्थी बसतात.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची भूमिका

यूपीएससी (UPSC) नागरी सेवा आयोगाने स्पष्ट कले आहे की, परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल होऊ शकतात त्यामुळे सर्व परीक्षार्थींनी वेळोवेळी यूपीएससीच्या अधिकृत upsc.gov.in वेबसाईटला भेट द्यावी.

UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..

Web Title: Upsc civil services exam 2027 schedule released prelims mains dates apply online

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..
1

UPSC Defence Exams 2026: संरक्षण दलात अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी; अर्ज करण्याची अंतीम तारीख पहा एका क्लिकवर..

NTA Reforms: नीट वादानंतर एटीएने केली ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; आता ‘AI’ने रोखली जाणार पेपरफुटी?
2

NTA Reforms: नीट वादानंतर एटीएने केली ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; आता ‘AI’ने रोखली जाणार पेपरफुटी?

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
3

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..
4

UPSC देणाऱ्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये यंदा झाला मोठा बदल; जाणून घ्या एका क्लिकवर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

Chanakya Niti: एकांतात राहूनही सुखी असतात हे लोक, जाणून घ्या चाणक्य नीतीमध्ये सांगितलेली कारणे

May 21, 2026 | 03:50 PM
6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना ‘हे’ प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

May 21, 2026 | 03:50 PM
Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

Pune Water Crisis : उन्हाच्या तडाख्यात पुण्यात पाणी टंचाई; अनेक गावे, वस्त्या टँकरच्या भरोशावर, ‘या’ गावाला सर्वाधिक झळ

May 21, 2026 | 03:50 PM
“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

“महाराष्ट्र व दक्षिण कोरियात झालेल्या सामंजस्य…”; CM Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केले मत

May 21, 2026 | 03:49 PM
Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

May 21, 2026 | 03:49 PM
Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

Civil Services Exam २०२७: यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षा २०२७ चे वेळापत्रक जाहीर; ‘या’ तारखेला होणार प्रिलिम्स आणि मेन्स परीक्षा

May 21, 2026 | 03:48 PM
Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

May 21, 2026 | 03:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM