Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cockroach Janta Party Analysis Cjp Future Prospect Abhijeet Deepke Cjp Strategy

Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

Cockroach Janta Party: काही ज्योतिषीय विश्लेषणांमध्ये २०२७ ते २०२९ हा कालावधी या चळवळीसाठी कठीण ठरू शकतो, असेही म्हटले जात आहे. या काळात कायदेशीर दबाव, राजकीय संघर्ष, अंतर्गत मतभेद आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे दावे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Updated On: May 21, 2026 | 04:26 PM
Cockroach Janta Party, CJP Analysis, Digital Movement, Social Media Satire

Cockroach Janta Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा धुमाकूळ; सोशल मीडिया व्यंगातून उभ्या राहिलेल्या नव्या मोहिमेची काय सांगते कुंडली?

Follow Us:
Follow Us:

 

Cockroach Janta Party: देशभरात सध्या ‘झुरळ जनता पार्टी’ (CJP) या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X आणि इन्स्टाग्रामवर अवघ्या काही दिवसांत लाखो फॉलोअर्स मिळवत ही व्यंगात्मक डिजिटल चळवळ तरुणांमध्ये लोकप्रिय ठरताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे या पक्षाभोवती आता ज्योतिषीय भविष्यवाणी, राजकीय शक्यता आणि Gen-Z पिढीच्या असंतोषावरही मोठा वाद रंगताना दिसत आहे.

एका X पोस्टमधून झाली सुरुवात

१६ मे २०२६ रोजी रात्री ११:३७ वाजता नवी दिल्लीमध्ये X वर टाकलेल्या एका पोस्टमधून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची सुरुवात झाली. कोणतेही कार्यालय, झेंडा किंवा निवडणूक चिन्ह नसताना फक्त एक X पोस्ट आणि Google Form च्या माध्यमातून या व्यंगात्मक पक्षाची घोषणा करण्यात आली. अवघ्या पाच दिवसांत या मोहिमेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचे सांगितले जात असून, सोशल मीडियावर ५६ लाख फॉलोअर्स आणि एक लाखांहून अधिक सदस्य जोडल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

Cockroach Janta Party Account Ban: कॉकरोच जनता पार्टीचे सोशल मीडिया अकाऊंट बॅन

‘झुरळ’ वक्तव्यामुळे निर्माण झाला वाद

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशी सुर्यकांत यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानंतर या पक्षाची घोषण करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार युवकांविषयी झुरळ आणि परजीवी’ अशा शब्दांचा उल्लेख केल्याचे केल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. नंतर न्यायालयाकडून या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी तोपर्यंत सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली होती. याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके यांनी X वर “बाहेर असलेल्या सर्व झुरळांसाठी नवीन प्लॅटफॉर्म सुरू करत आहोत” अशी पोस्ट केली आणि त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ देशभर चर्चेत आली.

कोण आहेत अभिजीत दीपके?

मुळचे महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील अभिजीत दीपके हे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी पुण्यात पत्रकारितेचे शिक्षण घेतले असून अमेरिकेतील बॉस्टन विद्यापीठ मधून पब्लिक रिलेशन्स विषयात उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे. ते पूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सोशल मीडिया टीमशी संबंधित होते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यान व्हायरल झालेल्या अनेक मीम मोहिमांमध्ये त्यांची भूमिका असल्याची चर्चा होती.

 CJP चे  X अकाऊंट भारतात बॅन

२१ मे रोजी ‘@CJP_2029’ हे X अकाउंट भारतात ‘Account Withheld in IN’ असे दिसू लागले. कायदेशीर मागणीच्या आधारे हे अकाउंट रोखण्यात आल्याचे सांगितले गेले. या कारवाईनंतर सोशल मीडियावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, डिजिटल व्यंग आणि आंदोलनांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, महुआ मोइत्रा आणि प्रशांत भूषण यांच्यासह काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी या मोहिमेला सोशल मीडियावर पाठिंबा दर्शवला.

Cockroach Janta Party News: ‘व्यवस्थेविरोधात राग ते आमदार खासदारांना’; अभिजीत दिपकेंची Exclusive मुलाखत

ज्योतिषीय विश्लेषणामुळे वाढली उत्सुकता

या पक्षाबाबत सध्या सोशल मीडियावर सर्वाधिक चर्चेत असलेली बाब म्हणजे त्याची कथित ज्योतिषीय कुंडली. काही ज्योतिष अभ्यासकांनी १६ मे २०२६ रोजी रात्री ११:३७ वाजताच्या वेळेनुसार या पक्षाची कुंडली तयार केल्याचा दावा केला आहे. या विश्लेषणानुसार, मकर लग्न आणि वृषभ राशीतील उच्च चंद्रामुळे जनमानसाशी वेगाने जोडले जाण्याची क्षमता या मोहिमेत असल्याचे सांगितले जात आहे. बुध-आदित्य योगामुळे सोशल मीडिया, मीम्स आणि डिजिटल संवादात ही चळवळ प्रभावी ठरत असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

तसेच २०२८-२९ पर्यंत ही मोहीम संघटित राजकीय शक्तीत रूपांतरित होऊ शकते आणि भविष्यात निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याची शक्यता असल्याच्याही चर्चा रंगत आहेत. मात्र या सर्व दाव्यांना कोणताही अधिकृत किंवा वैज्ञानिक आधार नसून ते सोशल मीडियावरील चर्चेचा भाग असल्याचे स्पष्ट करण्यात येत आहे.

२०२७ ते २०२९ हा आव्हानात्मक काळ?

काही ज्योतिषीय विश्लेषणांमध्ये २०२७ ते २०२९ हा कालावधी या चळवळीसाठी कठीण ठरू शकतो, असेही म्हटले जात आहे. या काळात कायदेशीर दबाव, राजकीय संघर्ष, अंतर्गत मतभेद आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे दावे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. हे सर्व दावे वैयक्तिक ज्योतिषीय मतांवर आधारित असून त्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

बेरोजगारी आणि Gen-Z असंतोषाच्या केंद्रस्थानी

‘झुरळ जनता पार्टी’ सुरुवातीला केवळ व्यंगात्मक सोशल मीडिया मोहिम म्हणून समोर आली असली, तरी बेरोजगारी, पेपर लीक, स्पर्धा परीक्षांतील गोंधळ, मानसिक ताण आणि व्यवस्थेविषयीचा वाढता असंतोष हे मुद्दे या माध्यमातून पुढे आले आहेत. विशेषतः Gen-Z पिढीमध्ये या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत असून, सोशल मीडिया हे आता केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नसून आंदोलन, व्यंग आणि राजकीय संवादाचे प्रभावी व्यासपीठ बनत असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

 

 

Web Title: Cockroach janta party analysis cjp future prospect abhijeet deepke cjp strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 03:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान
1

तामिळनाडूत काँग्रेसला ‘अच्छे दिन’; तब्बल 59 वर्षांनंतर राज्य मंत्रिमंडळात मिळाले स्थान

मतदार यादीपूर्वीच कार्यक्रम जाहीर केल्याने एकच गोंधळ; ‘बोगस’ मतदारांच्या समावेशाचा होतोय आता आरोप
2

मतदार यादीपूर्वीच कार्यक्रम जाहीर केल्याने एकच गोंधळ; ‘बोगस’ मतदारांच्या समावेशाचा होतोय आता आरोप

शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?
3

शरद पवार राजकारणात पुन्हा ‘ॲक्टिव्ह’; राष्ट्रवादीतील फूट आता थांबणार?

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर
4

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला! ‘या’ दिवशी होणार मतदान; प्रशासनाकडून कार्यक्रम जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

Jai Jai Swami Samarth: स्वामी घेणार गंगेची परीक्षा? ‘आईवडिलांचा विरोध आणि अक्कलकोटकडे वाटचाल’ एक अद्भुत लीला

May 21, 2026 | 04:15 PM
Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

Pulwama हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकिस्तानात ढेर; अज्ञात हल्लेखोरांकडून गोळ्या झाडून हत्या 

May 21, 2026 | 04:14 PM
बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

बंगळुरूत एअर इंडियाच्या विमानाचा मोठा अपघात टळला! लँडिंगदरम्यान मागचा भाग धावपट्टीवर आदळला; तर सर्व प्रवासी…

May 21, 2026 | 04:14 PM
Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

Underwater Tourism : स्कुबा डायव्हिंगपासून अंडरवॉटर फोटोग्राफीपर्यंत सर्व काही! सिंधुदुर्गात साकारतोय भव्य सागरी पर्यटन प्रकल्प 

May 21, 2026 | 04:10 PM
Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

Dragon Movie : ‘हा आजवरचा सर्वोत्तम देशभक्तीपर चित्रपट ठरेल’; Jr. NTR च्या ‘ड्रॅगन’बाबत दिग्दर्शक प्रशांत नील यांचं वक्तव्य

May 21, 2026 | 04:05 PM
Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

Drishyam 3 : सिनेबॉक्स ऑफिसवर सिनेमाची धुमाकूळ! अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या मुद्द्यात अनेक सिनेमांना दिला धोबी पछाड

May 21, 2026 | 03:57 PM
H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा  थेट अल्टीमेटम

May 21, 2026 | 03:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

May 21, 2026 | 02:55 PM
Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

May 21, 2026 | 02:45 PM
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM