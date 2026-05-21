6 Airbags : फक्त मोठी स्क्रीन आणि लूक कशासाठी? कार खरेदी करताना 'हे' प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान देईल तुमच्या कुटुंबाला कवच

Car Safety Features: नवीन गाडी खरेदी करताना, केवळ सनरूफ आणि मोठ्या स्क्रीनवर लक्ष केंद्रित न करणेच उत्तम. उत्तम सुरक्षेसाठी, तुम्ही एअरबॅग्ज, एबीएस, ईएससी आणि एडीएएस यांसारखी वैशिष्ट्ये नक्कीच तपासावीत.

Updated On: May 21, 2026 | 03:50 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

  • दिखाव्यापेक्षा सुरक्षा महत्त्वाची
  • आधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान
  • सुरक्षा रेटिंग तपासा

Car Safety Features Guide 2026 : भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारपेठेत सध्या एकापेक्षा एक सरस आणि अत्याधुनिक गाड्यांची लाट आली आहे. आजकाल जेव्हा कोणी नवीन कार खरेदी करायला शोरूममध्ये जातो, तेव्हा त्याचा पहिला प्रश्न असतो, “या गाडीत सनरूफ आहे का? स्क्रीन किती मोठी आहे? आणि लुक कसा आहे?” कार उत्पादक कंपन्या देखील ग्राहकांची हीच नस ओळखून अशा चकचकीत फीचर्सचा जोरदार प्रचार करतात. परंतु, आपण एक गोष्ट विसरतो की, रस्ते अपघाताच्या वेळी हे सनरूफ किंवा गाणी ऐकण्यासाठी असलेली मोठी टचस्क्रीन आपला जीव वाचवू शकत नाही. संकटसमयी केवळ कारची मजबूत रचना आणि तिच्यातील सुरक्षा वैशिष्ट्येच (Safety Features) आपल्याला सुरक्षित ठेवतात. त्यामुळे कमी किमतीच्या किंवा दिखाऊ फीचर्सच्या मागे लागून सुरक्षेशी तडजोड करणे नंतर खूप महाग पडू शकते.

१. सहा एअरबॅग्ज आणि प्रगत ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS & EBD)

गाडी कोणतीही असो, तिच्यात एअरबॅग्जची संख्या किती आहे हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. पूर्वी केवळ दोन एअरबॅग्ज पुरेशा मानल्या जायच्या, परंतु आता बदलत्या नियमांनुसार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने किमान ६ एअरबॅग्ज (6 Airbags) असणे मानक (Standard) मानले जाते. अपघाताच्या वेळी या एअरबॅग्ज प्रवाशांच्या डोक्याला आणि छातीला गंभीर दुखापत होण्यापासून वाचवतात. यासोबतच, अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS) आणि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रिब्युशन (EBD) हे फीचर्स अचानक ब्रेक लावताना गाडीचे चाक लॉक होऊन ती घसरण्यापासून रोखतात. ओल्या किंवा निसरड्या रस्त्यांवर हे तंत्रज्ञान जीवनदान ठरू शकते.

२. इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि हिल होल्ड असिस्ट

खडबडीत रस्ते, तीव्र वळणे किंवा पावसाळ्याच्या दिवसांत वाहनाचा ताबा सुटण्याची शक्यता जास्त असते. अशा वेळी इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) हे फिचर सक्रिय होते आणि गाडीचा तोल किंवा संतुलन राखण्यास मदत करते. जेव्हा गाडी एखाद्या कोपऱ्यात किंवा वळणावर घसरू लागते, तेव्हा ईएससी आपोआप वैयक्तिक चाकांवर ब्रेक लावून गाडीला योग्य मार्गावर आणते. याच जोडीला ‘हिल्ड होल्ड असिस्ट’ (Hill Hold Assist) हे फिचर डोंगराळ भागात किंवा घाटात गाडी थांबवून पुन्हा पुढे नेताना ती मागे घसरण्यापासून रोखते, ज्यामुळे नवीन चालकांसाठी ड्रायव्हिंग अत्यंत सोपे आणि सुरक्षित होते.

३. एडीएएस (ADAS) तंत्रज्ञानाची क्रांती

सध्या भारतीय कार बाजारात ‘ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम’ (ADAS) हे तंत्रज्ञान वेगाने लोकप्रिय होत आहे. हे एक प्रकारे गाडीला मिळालेले कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (AI) सुरक्षा कवच आहे. एडीएएस अंतर्गत गाडीमध्ये कॅमेरा आणि रडार सेंसर बसवलेले असतात. यामध्ये ‘लेन डिपार्चर वॉर्निंग’ (गाडी लेन सोडून बाहेर गेल्यास इशारा देणे), ‘ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग’ (समोर अचानक एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती आल्यास आपोआप ब्रेक लागणे) आणि ‘ॲडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल’ यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये मिळतात. हे तंत्रज्ञान ड्रायव्हरच्या एका लहानशा चुकीचे किंवा डुलकीचे मोठ्या अपघातात रूपांतर होण्यापासून रोखते.

४. मजबूत बॉडी शेल आणि क्रॅश टेस्ट रेटिंग

गाडीच्या आत कितीही फीचर्स असले तरी तिची मूळ रचना म्हणजेच ‘बॉडी शेल’ मजबूत असणे अनिवार्य आहे. कार खरेदी करण्यापूर्वी त्या मॉडेलला ‘ग्लोबल एनसीएपी’ (Global NCAP) किंवा भारताच्या स्वतःच्या ‘भारत एनसीएपी’ (Bharat NCAP) क्रॅश टेस्टमध्ये किती स्टार्स मिळाले आहेत हे आवर्जून तपासा. ५-स्टार किंवा ४-स्टार रेटिंग असलेल्या गाड्या अपघाताचा तीव्र फटका स्वतःवर झेलून आतील प्रवाशांना सुरक्षित ठेवतात. हलक्या दर्जाची बॉडी असलेली कार कमी किमतीत मिळू शकते, पण ती अपघातात पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळते. त्यामुळे तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा निर्णयच खरा शहाणपणाचा ठरेल.

Frequently Asked Questions

  • Que: कार खरेदी करताना कोणत्या सुरक्षा फीचर्सला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे?

    Ans: कार खरेदी करताना किमान ६ एअरबॅग्ज, ABS सह EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC) आणि चांगल्या क्रॅश टेस्ट रेटिंगला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे.

  • Que: कारमधील ADAS तंत्रज्ञान कसे काम करते?

    Ans: ADAS (Advanced Driver Assistance System) हे कॅमेरा आणि रडारच्या मदतीने रस्त्यावरील धोके ओळखून आपोआप इमर्जन्सी ब्रेक लावणे किंवा लेन बदलल्यास ड्रायव्हरला सतर्क करण्याचे काम करते.

  • Que: कारचे क्रॅश टेस्ट रेटिंग का महत्त्वाचे आहे?

    Ans: क्रॅश टेस्ट रेटिंग (जसे की Global NCAP) हे अपघात झाल्यानंतर कार किती सुरक्षित राहते आणि प्रवाशांना किती संरक्षण मिळते हे १ ते ५ स्टार्सच्या स्वरूपात दर्शवते.

Published On: May 21, 2026 | 03:50 PM

