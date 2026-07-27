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Chaturmas 2026: चातुर्मासात कोणते उपाय करावेत? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व आणि फायदे

Updated On: Jul 27, 2026 | 10:20 AM IST
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सारांश

हिंदू धर्मात चातुर्मासाला अत्यंत पवित्र मानले जातात. देवशयनी एकादशीपासून सुरू होणाऱ्या या चार महिन्यांत भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात, तर भक्त विविध व्रत, पूजा आणि दानधर्म करून पुण्य प्राप्त करतात. चातुर्मासात कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • चातुर्मासात कोणते उपाय करावेत
  • चातुर्मासाचे धार्मिक महत्त्व
  • चातुर्मासात कोणते उपाय केल्याने फायदे होतात
 

 

हिंदू दिनदर्शिकेनुसार आषाढ शुक्ल एकादशीपासून म्हणजेच देवशयनी एकादशीपासून चातुर्मास सुरू होतो. यंदाचा चातुर्मास २५ जुलैपासून सुरू झाला आहे. या महिन्यात काही उपाय केल्यास तुमचे भाग्य उजळेल. या काळात काही विशेष उपाय केल्यास जीवनात सुख, समृद्धी आणि मानसिक शांती लाभते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

चातुर्मासात करा हे उपाय

अभिषेक

चातुर्मासात श्रीहरी विष्णू आणि भगवान शिव यांचा पंचामृताने अभिषेक करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या महिन्यात श्री हरी विष्णू आणि भगवान शिव यांचा पंचामृत अभिषेक केल्यास सर्व प्रकारचे संकट दूर होतात आणि शाश्वत सुख प्राप्त होते. या उपायामुळे जीवनातील अडथळे दूर होतात, मानसिक शांती मिळते आणि कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहते.

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दान

चातुर्मासात अन्न, तांदूळ, कपडे, कापूर, छत्री, चप्पल, कंबल, गाय किया जे काही दान केले तर तुम्हाला भोलेनाथांचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. त्यांच्या आशीर्वादाने नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर करिअरमध्ये यश मिळते. यामुळे त्याची कर्जातून मुक्तता होते आणि त्याच्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतात.

तर्पण

वरील चार महिन्यांत पितरांना पिंडदान किया तर्पण अर्पण केल्याने त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळते आणि पितृदोषापासून मुक्ती मिळते. सर्व रखडलेली कामे पूर्ण होऊ लागतात. संततीच्या सुखासोबतच माणसाला सुख आणि संपतीही मिळते.

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पिंपळाची पूजा

चातुर्मासात पिंपळाच्या झाडाची पूजा आणि प्रदक्षिणा केल्याने श्री हरी विष्णू, पितृदेव आणि शिवजी प्रसन्न होतात. रोज जल अर्पण करून दिवा लावल्याने पुण्य प्राप्त होते. जीवनात सुख-शांतीचा कायमचा वास असतो. या काळात पिंपळाला जल अर्पण करून प्रदक्षिणा घालणे आणि दिवा लावणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात सुख-शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढते.

माता लक्ष्मीची पूजा

चातुर्मासात माता लक्ष्मीची नियमित पूजा करावी. चांदीच्या स्वच्छ भांड्यात हळद दान केल्याने माता लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि त्यांच्या कृपेने घरात आरोग्य, धन आणि धान्याची कमतरता भासत नाही. चांदीच्या स्वच्छ पात्रात हळदीचे दान केल्याने देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि घरात धन, धान्य तसेच आरोग्याची कृपा कायम राहते.

चातुर्मासाचे धार्मिक महत्त्व

आषाढ शुक्ल एकादशीपासून म्हणजेच देवशयनी एकादशीपासून चातुर्मासाची सुरुवात होते. या काळात भगवान विष्णू क्षीरसागरात योगनिद्रेत जातात, अशी पुराणांतील मान्यता आहे. त्यामुळे भक्तांनी या काळात संयम, सात्त्विक आहार, जप, तप, दान आणि पूजेला विशेष महत्त्व द्यावे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: चातुर्मास म्हणजे काय?

    Ans: चातुर्मास हा देवशयनी एकादशीपासून सुरू होणारा चार महिन्यांचा पवित्र कालावधी आहे. या काळात भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

  • Que: चातुर्मासात कोणते धार्मिक उपाय करावेत?

    Ans: या काळात भगवान विष्णू आणि महादेवांची पूजा, पंचामृत अभिषेक, दानधर्म, पितरांचे तर्पण, पिंपळाची पूजा आणि माता लक्ष्मीची आराधना करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: चातुर्मासात कोणत्या गोष्टींचे पालन करावे?

    Ans: सात्त्विक आहार, संयम, जप, तप, व्रत, पूजा, दानधर्म आणि सदाचाराचे पालन करणे चातुर्मासात विशेष शुभ मानले जाते.

Web Title: Chaturmas 2026 what upay should be taken during chaturmas religious importance and benefits

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Published On: Jul 27, 2026 | 10:20 AM

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