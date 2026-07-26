Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

भारताच्या उत्तर भागात हिमालयाच्या कुशीत वसलेले काश्मीर हे केवळ नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध नाही, तर ते प्राचीन काळापासून ऋषी, मुनी, योगी आणि संत यांच्या तपश्चर्येने पावन झालेली भूमी म्हणूनही ओळखले जाते. वैदिक परंपरा, पुराणे, नीलमतपुराण, राजतरंगिणी आणि काश्मीर शैव तत्त्वज्ञान या सर्वांचा उगम आणि विकास या भूमीत झाला. त्यामुळे काश्मीरला “ऋषींची भूमी”, “तपोभूमी” आणि “ज्ञानभूमी” अशी विशेष ओळख प्राप्त झाली आहे.
पुराणांनुसार प्राचीन काळी आजचा काश्मीर प्रदेश सतीसर नावाच्या विशाल सरोवराने व्यापलेला होता. त्या सरोवरात जलोद्भव नावाचा राक्षस राहात होता. त्याच्या अत्याचारांमुळे देव, ऋषी आणि मानव त्रस्त झाले.
तेव्हा महर्षी कश्यप यांनी कठोर तपश्चर्या करून भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांना प्रसन्न केले. त्यांच्या कृपेने पर्वत फोडून त्या सरोवरातील पाणी बाहेर काढण्यात आले आणि जलोद्भवाचा वध झाला. अशा प्रकारे सुपीक भूमी निर्माण झाली. हीच भूमी पुढे “कश्यप-मीर” किंवा “काश्मीर” म्हणून प्रसिद्ध झाली, अशी पुराणातील कथा सांगितली जाते.
यामुळे काश्मीरची ओळख एका ऋषीने निर्माण केलेली भूमी अशी मानली जाते.
हिमालयातील शांत वातावरण, बर्फाच्छादित पर्वत, नद्या, झरे आणि गुहा यांमुळे काश्मीर प्राचीन काळापासून साधना आणि ध्यानासाठी अत्यंत अनुकूल मानले गेले. अनेक ऋषींनी येथे हजारो वर्षे तप केले. त्यामध्ये प्रमुखतः महर्षी कश्यप, महर्षी भृगु, महर्षी वसिष्ठ, महर्षी अगस्त्य, महर्षी दुर्वासा, महर्षी पुलस्त्य, महर्षी विश्वामित्र, अनेक शैव योगी आणि नाथ संप्रदायातील साधक यांच्या तपश्चर्येच्या कथा विविध ग्रंथांमध्ये आढळतात.
काश्मीरचा भगवान शिवाशी अत्यंत निकटचा संबंध आहे.
असे मानले जाते की भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अनेक गूढ आध्यात्मिक रहस्यांचा उपदेश हिमालयातील या प्रदेशात केला.
अमरनाथ गुहा** हे त्यातील सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. याच ठिकाणी भगवान शिवांनी पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य सांगितल्याची श्रद्धा आहे. म्हणूनच काश्मीर हे शैव उपासकांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र बनले.
भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये काश्मीर शैव दर्शन अत्यंत उच्च स्थानावर आहे. या परंपरेत शिव हा संपूर्ण विश्वाचा चेतनस्वरूप अधिष्ठाता मानला जातो. या तत्त्वज्ञानाचा विकास अनेक महान आचार्यांनी केला.
त्यामध्ये वसुगुप्त, सोमानंद, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त, क्षेमराज यांचे योगदान अतुलनीय आहे. अभिनवगुप्त यांना भारतीय तत्त्वज्ञानातील महान विद्वान मानले जाते.
नीलमतपुराण हा काश्मीरच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. या ग्रंथात काश्मीरची निर्मिती, विविध ऋषींची माहिती, नद्यांचे महत्त्व, तीर्थक्षेत्रे, देवपूजा, उत्सव, संस्कृती यांचे सविस्तर वर्णन आहे. हा ग्रंथ काश्मीरचा सांस्कृतिक इतिहास समजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
काश्मीरमधील प्रमुख तीर्थस्थाने
काश्मीरमध्ये अनेक पवित्र स्थळे आहेत. त्यामध्ये अमरनाथ, शारदा पीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर, शंकराचार्य टेकडे, खीर भवानी मंदिर, अवंतीस्वामी मंदिर, अनंतनाग परिसरातील प्राचीन तीर्थे. या सर्व ठिकाणांचा संबंध ऋषी, संत किंवा देवपूजेशी जोडला जातो.
प्राचीन भारतात शारदा पीठ हे विद्वानांचे सर्वात मोठे विद्यापीठ मानले जात होते.
देशभरातील विद्वान येथे येऊन वेद, उपनिषदे, व्याकरण, न्याय, तत्त्वज्ञान आणि संस्कृत साहित्याचा अभ्यास करीत.
अनेक महान आचार्यांनी येथे विद्वत्तेची परीक्षा दिली होती.
काश्मीर हे केवळ भौगोलिक स्थान नाही, तर भारतीय अध्यात्माचे जिवंत प्रतीक आहे. येथील प्रत्येक पर्वत, नदी आणि गुहा तपश्चर्येच्या आठवणी सांगतात. ऋषींच्या साधनेमुळे ही भूमी आजही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करणारी मानली जाते.
काश्मीर ही केवळ पृथ्वीवरील सुंदर भूमी नाही, तर ती भारतीय संस्कृतीची आध्यात्मिक राजधानी मानली जाते. महर्षी कश्यपांनी निर्माण केलेली ही भूमी असंख्य ऋषी, मुनी, योगी आणि तत्त्वज्ञ यांच्या तपश्चर्येने पावन झाली. भगवान शिवाची कृपा, शारदा देवीचे ज्ञान, अमरनाथचे अध्यात्म, काश्मीर शैव दर्शनाची गूढ परंपरा आणि ऋषींची अखंड साधना यांमुळे काश्मीरला “ऋषीमुनींची तपोभूमी” हा मानाचा गौरव लाभला आहे. भारतीय संस्कृतीच्या आध्यात्मिक इतिहासात काश्मीरचे स्थान अद्वितीय असून, ही भूमी ज्ञान, तप, साधना आणि धर्मपरंपरेचे अखंड प्रेरणास्थान राहिली आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: कारण महर्षी कश्यपांसह अनेक ऋषी, मुनी आणि योगींनी येथे तपश्चर्या केल्याचा उल्लेख धर्मग्रंथांमध्ये आढळतो.
Ans: अमरनाथ गुहेत भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य सांगितल्याची श्रद्धा आहे.
Ans: शारदा पीठ हे प्राचीन भारतातील प्रसिद्ध ज्ञानपीठ मानले जात होते, जिथे वेद आणि तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला जात असे.