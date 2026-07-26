रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

काश्मीर हे केवळ निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध नसून भारतीय अध्यात्म आणि ऋषीपरंपरेचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. महर्षी कश्यप, भगवान शिव आणि अनेक ऋषींच्या तपश्चर्येमुळे या भूमीला 'ऋषीमुनींची तपोभूमी' अशी ओळख मिळाली. जाणून घेऊया काश्मीरच्या या पौराणिक आणि आध्यात्मिक इतिहासाबद्दल.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते
  • तपोभूमीचा काय आहे इतिहास
  • महर्षी कश्यपांनी काश्मीरची निर्मिती केल्याची पौराणिक कथा
 

 

भारताच्या उत्तर भागात हिमालयाच्या कुशीत वसलेले काश्मीर हे केवळ नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध नाही, तर ते प्राचीन काळापासून ऋषी, मुनी, योगी आणि संत यांच्या तपश्चर्येने पावन झालेली भूमी म्हणूनही ओळखले जाते. वैदिक परंपरा, पुराणे, नीलमतपुराण, राजतरंगिणी आणि काश्मीर शैव तत्त्वज्ञान या सर्वांचा उगम आणि विकास या भूमीत झाला. त्यामुळे काश्मीरला “ऋषींची भूमी”, “तपोभूमी” आणि “ज्ञानभूमी” अशी विशेष ओळख प्राप्त झाली आहे.

काश्मीरची निर्मिती आणि कश्यप ऋषी

पुराणांनुसार प्राचीन काळी आजचा काश्मीर प्रदेश सतीसर नावाच्या विशाल सरोवराने व्यापलेला होता. त्या सरोवरात जलोद्भव नावाचा राक्षस राहात होता. त्याच्या अत्याचारांमुळे देव, ऋषी आणि मानव त्रस्त झाले.

तेव्हा महर्षी कश्यप यांनी कठोर तपश्चर्या करून भगवान विष्णू आणि भगवान शिव यांना प्रसन्न केले. त्यांच्या कृपेने पर्वत फोडून त्या सरोवरातील पाणी बाहेर काढण्यात आले आणि जलोद्भवाचा वध झाला. अशा प्रकारे सुपीक भूमी निर्माण झाली. हीच भूमी पुढे “कश्यप-मीर” किंवा “काश्मीर” म्हणून प्रसिद्ध झाली, अशी पुराणातील कथा सांगितली जाते.

यामुळे काश्मीरची ओळख एका ऋषीने निर्माण केलेली भूमी अशी मानली जाते.

तपश्चर्येची भूमी

हिमालयातील शांत वातावरण, बर्फाच्छादित पर्वत, नद्या, झरे आणि गुहा यांमुळे काश्मीर प्राचीन काळापासून साधना आणि ध्यानासाठी अत्यंत अनुकूल मानले गेले. अनेक ऋषींनी येथे हजारो वर्षे तप केले. त्यामध्ये प्रमुखतः महर्षी कश्यप, महर्षी भृगु, महर्षी वसिष्ठ, महर्षी अगस्त्य, महर्षी दुर्वासा, महर्षी पुलस्त्य, महर्षी विश्वामित्र, अनेक शैव योगी आणि नाथ संप्रदायातील साधक यांच्या तपश्चर्येच्या कथा विविध ग्रंथांमध्ये आढळतात.

Chaturmas 2026: चातुर्मासात शुभ कार्ये का टाळली जातात? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे

भगवान शिवाची प्रिय भूमी

काश्मीरचा भगवान शिवाशी अत्यंत निकटचा संबंध आहे.
असे मानले जाते की भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अनेक गूढ आध्यात्मिक रहस्यांचा उपदेश हिमालयातील या प्रदेशात केला.

अमरनाथ गुहा** हे त्यातील सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे. याच ठिकाणी भगवान शिवांनी पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य सांगितल्याची श्रद्धा आहे. म्हणूनच काश्मीर हे शैव उपासकांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र बनले.

काश्मीर शैव तत्त्वज्ञान

भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये काश्मीर शैव दर्शन अत्यंत उच्च स्थानावर आहे. या परंपरेत शिव हा संपूर्ण विश्वाचा चेतनस्वरूप अधिष्ठाता मानला जातो. या तत्त्वज्ञानाचा विकास अनेक महान आचार्यांनी केला.

त्यामध्ये वसुगुप्त, सोमानंद, उत्पलदेव, अभिनवगुप्त, क्षेमराज यांचे योगदान अतुलनीय आहे. अभिनवगुप्त यांना भारतीय तत्त्वज्ञानातील महान विद्वान मानले जाते.

Puja Tips: आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो? जाणून घ्या धर्मशास्त्र, अध्यात्म आणि विज्ञानातील महत्त्व

नीलमतपुराणातील काश्मीर

नीलमतपुराण हा काश्मीरच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाचा अत्यंत महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. या ग्रंथात काश्मीरची निर्मिती, विविध ऋषींची माहिती, नद्यांचे महत्त्व, तीर्थक्षेत्रे, देवपूजा, उत्सव, संस्कृती यांचे सविस्तर वर्णन आहे. हा ग्रंथ काश्मीरचा सांस्कृतिक इतिहास समजण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

काश्मीरमधील प्रमुख तीर्थस्थाने

काश्मीरमध्ये अनेक पवित्र स्थळे आहेत. त्यामध्ये अमरनाथ, शारदा पीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर, शंकराचार्य टेकडे, खीर भवानी मंदिर, अवंतीस्वामी मंदिर, अनंतनाग परिसरातील प्राचीन तीर्थे. या सर्व ठिकाणांचा संबंध ऋषी, संत किंवा देवपूजेशी जोडला जातो.

शारदा पीठ – ज्ञानाची राजधानी

प्राचीन भारतात शारदा पीठ हे विद्वानांचे सर्वात मोठे विद्यापीठ मानले जात होते.
देशभरातील विद्वान येथे येऊन वेद, उपनिषदे, व्याकरण, न्याय, तत्त्वज्ञान आणि संस्कृत साहित्याचा अभ्यास करीत.
अनेक महान आचार्यांनी येथे विद्वत्तेची परीक्षा दिली होती.

आध्यात्मिक महत्त्व

काश्मीर हे केवळ भौगोलिक स्थान नाही, तर भारतीय अध्यात्माचे जिवंत प्रतीक आहे. येथील प्रत्येक पर्वत, नदी आणि गुहा तपश्चर्येच्या आठवणी सांगतात. ऋषींच्या साधनेमुळे ही भूमी आजही आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करणारी मानली जाते.

काश्मीर ही केवळ पृथ्वीवरील सुंदर भूमी नाही, तर ती भारतीय संस्कृतीची आध्यात्मिक राजधानी मानली जाते. महर्षी कश्यपांनी निर्माण केलेली ही भूमी असंख्य ऋषी, मुनी, योगी आणि तत्त्वज्ञ यांच्या तपश्चर्येने पावन झाली. भगवान शिवाची कृपा, शारदा देवीचे ज्ञान, अमरनाथचे अध्यात्म, काश्मीर शैव दर्शनाची गूढ परंपरा आणि ऋषींची अखंड साधना यांमुळे काश्मीरला “ऋषीमुनींची तपोभूमी” हा मानाचा गौरव लाभला आहे. भारतीय संस्कृतीच्या आध्यात्मिक इतिहासात काश्मीरचे स्थान अद्वितीय असून, ही भूमी ज्ञान, तप, साधना आणि धर्मपरंपरेचे अखंड प्रेरणास्थान राहिली आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते?

    Ans: कारण महर्षी कश्यपांसह अनेक ऋषी, मुनी आणि योगींनी येथे तपश्चर्या केल्याचा उल्लेख धर्मग्रंथांमध्ये आढळतो.

  • Que: काश्मीरचा भगवान शिवाशी काय संबंध आहे?

    Ans: अमरनाथ गुहेत भगवान शिवांनी माता पार्वतीला अमरत्वाचे रहस्य सांगितल्याची श्रद्धा आहे.

  • Que: शारदा पीठाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: शारदा पीठ हे प्राचीन भारतातील प्रसिद्ध ज्ञानपीठ मानले जात होते, जिथे वेद आणि तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला जात असे.

Web Title: Kashmir history why is kashmir called the land of asceticism of sages

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chaturmas 2026: चातुर्मासात शुभ कार्ये का टाळली जातात? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे
1

Chaturmas 2026: चातुर्मासात शुभ कार्ये का टाळली जातात? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक कारणे

Puja Tips: आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो? जाणून घ्या धर्मशास्त्र, अध्यात्म आणि विज्ञानातील महत्त्व
2

Puja Tips: आरतीपूर्वी देवाला धूप का दाखवला जातो? जाणून घ्या धर्मशास्त्र, अध्यात्म आणि विज्ञानातील महत्त्व

Sankashti Chaturthi: ऑगस्टमध्ये संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोदयाची वेळ
3

Sankashti Chaturthi: ऑगस्टमध्ये संकष्टी चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, महत्त्व आणि चंद्रोदयाची वेळ

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
4

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री

Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त

Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त

Jul 26, 2026 | 03:27 PM
इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण

इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण

Jul 26, 2026 | 03:23 PM
धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

Jul 26, 2026 | 03:22 PM
Nagpur : हिमंता सरमा यांच्या मंत्राच्या मुलीचे बंड , मोदींविरोधात ओकले कटू शब्द

Nagpur : हिमंता सरमा यांच्या मंत्राच्या मुलीचे बंड , मोदींविरोधात ओकले कटू शब्द

Jul 26, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा