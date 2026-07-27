Vaibhav Sooryavanshi: 151 धावा, 9 सिक्सर्स आणि 196 चा स्ट्राईक रेट, झिम्बाम्ब्वेला हादरवून सोडलं, वैभव सूर्यवंशी झाला नंबर 1

या मालिकेदरम्यान, वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघाचा सर्वात मोठा हिरो म्हणून उदयास आला. त्याने केवळ तीन सामन्यांमध्ये दाखवलेल्या आक्रमक वृत्तीने अनुभवी खेळाडूंनाही त्याचे चाहते बनवले. या तीन डावांमध्ये, वैभवने ५०.३३ च्या प्रभावी सरासरीने एकूण १५१ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राइक रेट १९६.१० होता, ज्यामुळे विरोधी गोलंदाजांचे मनोधैर्य खचले. केवळ ७७ चेंडूंचा सामना करत, वैभवने संपूर्ण मैदानावर चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. त्याने १५ चौकार आणि नऊ उत्तुंग षटकार ठोकले. या मालिकेतील त्याची सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ८१ होती. संपूर्ण मालिकेत, वैभवने दोन शानदार अर्धशतके झळकावून तो भारतीय फलंदाजीचे उज्ज्वल भविष्य असल्याचे सिद्ध केले. खेळपट्टीवरील त्याचा आत्मविश्वास असा होता, जणू काही तो अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत आहे.
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ईशान किशनची उत्कृष्ट साथ
वैभवच्या स्फोटक कामगिरीसोबतच, त्याचा सहकारी सलामीवीर आणि अनुभवी यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशननेही उत्कृष्ट साथ दिली. धावांच्या बाबतीत ईशान किशन वैभवच्या फार मागे नव्हता. त्याने तीन डावांमध्ये ४८.३३ च्या सरासरीने एकूण १४५ धावा केल्या. ईशानने ९४ चेंडूंचा सामना करत १५४.२५ च्या स्ट्राइक रेटने धावा केल्या. त्याने या मालिकेत १६ चौकार आणि चार षटकार मारले, ज्यात ८१ ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या होती. ईशानने अर्धशतक झळकावले आणि वैभवसोबत मिळून भारताला अनेक प्रसंगी चांगली सुरुवात करून दिली.
रायन बर्लचा झुंजार संघर्ष
दुसरीकडे, रायन बर्ल झिम्बाब्वेसाठी एक उत्कृष्ट खेळाडू ठरला. बर्लने आपल्या संघाची मधली फळी सांभाळली आणि भारताच्या बलाढ्य गोलंदाजी आक्रमणासमोर चिवटपणा दाखवला. त्याने तीन सामन्यांतील तीन डावांमध्ये १०० धावा केल्या आणि एकदा नाबाद राहिला. ५०.०० च्या सरासरीने आणि १०४.१६ च्या स्ट्राइक रेटने खेळताना, बर्लने ९६ चेंडूंचा सामना केला आणि आठ चौकार व एक षटकार ठोकला. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या नाबाद ५४ होती, जी अर्धशतकाच्या रूपात पूर्ण झाली. जरी त्याचा खेळ थोडा संथ होता, तरी संकटाच्या काळात त्याने आपल्या संघासाठी ढाल म्हणून काम केले.
श्रेयस अय्यरचे संतुलित योगदान
भारतीय संघाच्या मधल्या फळीतील श्रेयस अय्यरचे योगदानही अत्यंत उपयुक्त आणि संतुलित होते. अय्यरने तीन डावांमध्ये ४०.०० च्या सरासरीने ८० धावा केल्या आणि एकदा नाबाद राहिला. त्याने ६२ चेंडूंचा सामना केला आणि १२९.०३ च्या स्ट्राईक रेटने या धावा केल्या. जरी त्याला अर्धशतक झळकावता आले नाही, तरी त्याची सर्वोच्च धावसंख्या २८ नाबाद होती, त्याने नऊ चौकारांच्या मदतीने संघाच्या डावाला गती आणि बळ दिले.
तिलक वर्माची नाबाद आणि अद्वितीय खेळी
तिलक वर्माने संपूर्ण मालिकेत सर्वात अनोखी आणि आश्चर्यकारक कहाणी लिहिली. जेव्हा जेव्हा तिलक वर्माला फलंदाजीची संधी मिळाली, तेव्हा ते नाबाद राहून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याने तीन सामन्यांतील तीन डावांमध्ये एकूण ७७ धावा केल्या आणि तिन्ही वेळा नाबाद राहिला. तो एकदाही बाद झाला नाही. तिलकने केवळ ४३ चेंडूंचा सामना केला आणि १७९.०६ च्या जबरदस्त स्ट्राईक रेटने धावा केल्या, ज्यात त्याची सर्वोच्च धावसंख्या ६० नाबाद होती. त्याने आपल्या आक्रमक खेळीत सात चौकार आणि तीन षटकारांसह अर्धशतक झळकावत फिनिशरची भूमिका उत्कृष्टपणे बजावली.
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भारतीय क्रिकेटमधील एका नव्या युगाची सुरुवात
पण जेव्हा कधी २०२६ च्या भारत-झिम्बाब्वे टी२० मालिकेचा उल्लेख होणार, तेव्हा वैभव सूर्यवंशीचे नाव नेहमीच सर्वात आधी घेतले जाईल. त्याची निर्भीड शैली, चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव, आणि कमीत कमी चेंडूंमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा त्याचा ध्यास ही या मालिकेची खरी ओळख बनली. वैभवने केवळ सर्वाधिक धावाच केल्या नाहीत, तर भारतीय क्रिकेटचे भविष्य अत्यंत सुरक्षित आणि मजबूत हातात आहे, असा संदेशही दिला.