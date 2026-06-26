शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Friday Rules Religious And Astrological Reasons Why Sugar Should Not Be Given On Friday

Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय संस्कृतीत प्रत्येक वाराचे एक विशेष महत्त्व मानले जाते. शुक्रवार हा दिवस देवी लक्ष्मी, संतोषी माता आणि शुक्र ग्रहाशी संबंधित मानला जातो. त्यामुळे या दिवशी काही गोष्टी करणे शुभ तर काही गोष्टी टाळणे हितकारक मानले गेले आहे. त्यापैकी एक लोकप्रिय समज म्हणजे शुक्रवारी साखर उसनी (उधार) देऊ नये किंवा विनाकारण दान करू नये.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये
  • उसनी न देण्यामागे ज्योतिषशास्त्र काय सांगत.
  • यामागे धार्मिक कारण काय आहे
 

ही मान्यता धर्मशास्त्र, लोकपरंपरा आणि ज्योतिषशास्त्र यांच्या मिश्रणातून निर्माण झाली आहे. यामागील भावार्थ समजून घेतल्यास या परंपरेचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते.

शुक्रवार आणि देवी लक्ष्मी

हिंदू धर्मात शुक्रवार हा दिवस माता लक्ष्मीचा मानला जातो. लक्ष्मी ही धन, वैभव, सौभाग्य, समृद्धी आणि आनंद यांची अधिष्ठात्री देवी आहे. घरातील गोडवा, आनंद आणि भरभराट यांचे प्रतीक म्हणून साखरेकडे पाहिले जाते.

अनेक भागांत अशी श्रद्धा आहे की शुक्रवारी घरातील साखर, दूध, तूप, दही किंवा गोड पदार्थ उधार दिल्यास घरातील लक्ष्मी बाहेर जाते. अर्थात, याचा अर्थ प्रत्यक्ष देवी घर सोडते असा नसून घरातील सुख-समृद्धी कमी होऊ नये, हा त्यामागील भावार्थ आहे.

साखरेचे प्रतिकात्मक महत्त्व

साखर ही केवळ खाद्यपदार्थ नसून ती गोडवा, प्रेम, स्नेह आणि कौटुंबिक ऐक्याचे प्रतीक मानली जाते. घरातील गोडवा टिकून राहावा यासाठी काही परंपरांमध्ये शुक्रवारी साखर बाहेर देणे टाळले जाते.

पूर्वीच्या काळी साखर ही मौल्यवान वस्तू मानली जात होती. त्यामुळे घरातील आवश्यक वस्तू सहजपणे उधार देण्याऐवजी त्यांचे जतन करण्याची शिकवण अशा धार्मिक संकेतांमधून दिली गेली असावी.

Krishna Story: श्रीकृष्णाच्या पुत्राला जन्मानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशी माशाने का गिळले? जाणून घ्या द्वारकेतील अद्भुत पौराणिक कथा

ज्योतिषशास्त्रातील शुक्र ग्रह

शुक्रवाराचा स्वामी ग्रह म्हणजे शुक्र. ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, सौंदर्य, भोग, सुख, दाम्पत्यजीवन, संपत्ती आणि कलात्मकता यांचा कारक मानला जातो.

साखर, सुगंध, पांढऱ्या वस्तू, दूध आणि गोड पदार्थ यांचा संबंध शुक्र ग्रहाशी जोडला जातो. म्हणून काही ज्योतिषी असे मानतात की शुक्रवारी साखर उधार दिल्यास शुक्र ग्रहाच्या शुभ फळांमध्ये घट येऊ शकते. परिणामी आर्थिक अडचणी, खर्चवाढ किंवा कौटुंबिक असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता वाढते, अशी लोकश्रद्धा आहे.

संतोषी मातेशी संबंधित श्रद्धा

संतोषी मातेसाठी शुक्रवारचे व्रत विशेष प्रसिद्ध आहे. या व्रतात आंबट पदार्थ खाणे किंवा देणे निषिद्ध मानले जाते. त्याचबरोबर गोड पदार्थ आणि गुळाचा प्रसाद महत्त्वाचा असतो.

यामुळे काही भागांत शुक्रवारी गोड पदार्थांचे विशेष जतन केले जाते. साखर घरातून बाहेर जाऊ नये, अशी लोकपरंपरा याच श्रद्धेतून विकसित झाली असावी.

धर्मशास्त्र काय सांगते?

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेद, उपनिषदे किंवा प्रमुख धर्मशास्त्रांमध्ये “शुक्रवारी साखर उधार देणे निषिद्ध आहे” असा स्पष्ट आदेश आढळत नाही. ही प्रामुख्याने लोकपरंपरेतून आलेली श्रद्धा आहे.

धर्मशास्त्र मात्र दानधर्माचे महत्त्व सांगते. जर एखादी व्यक्ती गरजवंत असेल, भुकेली असेल किंवा अडचणीत असेल तर तिला मदत करणे हे पुण्यकर्मच मानले जाते. त्यामुळे अंधश्रद्धेपेक्षा करुणा, दया आणि सेवा यांना धर्मात अधिक महत्त्व दिले गेले आहे.

Vat Purnima 2026: यमराजांकडून पतीचे प्राण परत आणणारी सावित्री कोण होती? जाणून घ्या वटसावित्री व्रतामागील पौराणिक कथा

या श्रद्धेमागील व्यावहारिक कारण

पूर्वीच्या काळी घरातील धान्य, साखर, तूप यांचा मर्यादित साठा असे. वारंवार उधार दिल्यास घरच्या गरजा भागण्यात अडचणी येऊ शकत. त्यामुळे काही दिवस विशिष्ट वस्तू बाहेर देऊ नयेत, असे संकेत निर्माण झाले असावेत. यामुळे गृहव्यवस्थापन, काटकसर आणि साठ्याचे नियोजन करण्यास मदत होत असे.

श्रद्धा आणि विवेक यांचा समतोल

जर एखाद्या कुटुंबात ही परंपरा पाळली जात असेल तर श्रद्धेने ती पाळण्यात हरकत नाही. परंतु एखाद्या गरजू व्यक्तीला मदतीची आवश्यकता असेल तर केवळ वाराचा विचार करून मदत नाकारणे योग्य नाही. धर्माचा मूळ संदेश दया, सहकार्य आणि परोपकार हाच आहे.

शुक्रवारी साखर उसनी देऊ नये किंवा दान करू नये ही मान्यता प्रामुख्याने लोकश्रद्धा, देवी लक्ष्मीची उपासना आणि शुक्र ग्रहाच्या ज्योतिषीय संकल्पनांशी संबंधित आहे. साखर ही गोडवा, सुख आणि समृद्धीचे प्रतीक असल्याने ती घराबाहेर जाऊ नये, अशी भावना या परंपरेमागे दिसून येते. तथापि, धर्मशास्त्रात याबाबत कठोर निषेध नाही. म्हणून श्रद्धा जपत असतानाच विवेक, दया आणि मानवसेवा यांनाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्रवारी साखर उसनी देऊ नये, अशी मान्यता का आहे?

    Ans: लोकश्रद्धेनुसार शुक्रवार हा देवी लक्ष्मीचा दिवस मानला जातो. या दिवशी साखर उधार दिल्यास घरातील सुख-समृद्धी आणि आर्थिक भरभराट कमी होऊ शकते, अशी मान्यता आहे.

  • Que: शुक्रवारी साखर आणि देवी लक्ष्मीचा काय संबंध आहे?

    Ans: साखर ही गोडवा, आनंद आणि समृद्धीचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे शुक्रवारच्या दिवशी साखर घराबाहेर देणे शुभ मानले जात नाही.

  • Que: ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रवारी साखर का देऊ नये?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्रवारचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे. साखर, दूध आणि पांढऱ्या वस्तूंचा संबंध शुक्र ग्रहाशी जोडला जातो. त्यामुळे या दिवशी साखर उधार देणे टाळावे, असे काही ज्योतिषी सांगतात.

Web Title: Friday rules religious and astrological reasons why sugar should not be given on friday

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Krishna Story: श्रीकृष्णाच्या पुत्राला जन्मानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशी माशाने का गिळले? जाणून घ्या द्वारकेतील अद्भुत पौराणिक कथा
1

Krishna Story: श्रीकृष्णाच्या पुत्राला जन्मानंतर अवघ्या सहाव्या दिवशी माशाने का गिळले? जाणून घ्या द्वारकेतील अद्भुत पौराणिक कथा

Sateri Devi Temple: संपूर्ण कोकणात आषाढात भरते सातेरी देवीची यात्रा; जाणून घ्या 700 वर्षे जुन्या मंदिराचा इतिहास
2

Sateri Devi Temple: संपूर्ण कोकणात आषाढात भरते सातेरी देवीची यात्रा; जाणून घ्या 700 वर्षे जुन्या मंदिराचा इतिहास

Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण
3

Vaidhriti Yog 2026: सूर्य आणि चंद्राच्या वैधृती योगामुळे मेष राशीसह या राशींचे बदलणार दिवस, उत्पन्न आणि आरोग्याबाबत जाणवू शकतात तण

Satai Devi: कोकणातील हजारो कुटुंबांची कुलदेवता, जाणून घ्या मंदिराचा इतिहास आणि महिमा
4

Satai Devi: कोकणातील हजारो कुटुंबांची कुलदेवता, जाणून घ्या मंदिराचा इतिहास आणि महिमा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Friday Rules: शुक्रवारी साखर उसनी का देऊ नये? जाणून घेऊया धार्मिक आणि ज्योतिषशास्त्रीय कारणे

Jun 26, 2026 | 03:40 PM
BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

BTech vs MBBS : करिअरची मोठी दुविधा! AIच्या काळात BTech आणि MBBS पैकी कोणता पर्याय ठरेल फायदेशीर?

Jun 26, 2026 | 03:32 PM
यमराजांचा मेव्हणा जणू…! जीव धोक्यात घालून चिमुकला स्मार्टफोनमध्ये गुंग, पाहून यूजर्स झाले हैराण; Video Viral

यमराजांचा मेव्हणा जणू…! जीव धोक्यात घालून चिमुकला स्मार्टफोनमध्ये गुंग, पाहून यूजर्स झाले हैराण; Video Viral

Jun 26, 2026 | 03:23 PM
Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

Shree Charani Record: भारताची नवी ‘विकेट टेकर’; पूनम यादवला टाकले मागे, आता निशाण्यावर ‘ही’ खेळाडू

Jun 26, 2026 | 03:23 PM
Elon Musk यांच्यानंतर ‘हा’ भारतीय व्यक्ती जगातील सर्वात महागडा CEO! दररोज कमवतो तब्बल 21 कोटी रुपये

Elon Musk यांच्यानंतर ‘हा’ भारतीय व्यक्ती जगातील सर्वात महागडा CEO! दररोज कमवतो तब्बल 21 कोटी रुपये

Jun 26, 2026 | 03:20 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मनपा भरती की विद्यार्थ्यांची फसवणूक? वेगवेगळ्या अर्जांना एकच प्रश्नपत्रिका; उमेदवारांचा संतप्त सवाल!

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपा भरती की विद्यार्थ्यांची फसवणूक? वेगवेगळ्या अर्जांना एकच प्रश्नपत्रिका; उमेदवारांचा संतप्त सवाल!

Jun 26, 2026 | 03:17 PM
Saswad Crime : सासवड पोलिसांची बोपगावात मोठी कारवाई; तब्बल 21 लाख 70 हजारांचा गुटखा जप्त

Saswad Crime : सासवड पोलिसांची बोपगावात मोठी कारवाई; तब्बल 21 लाख 70 हजारांचा गुटखा जप्त

Jun 26, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा