Canada Sikh Attack: कॅनडात शीख वृद्धावर भीषण वंशद्वेषी हल्ला! भररस्त्यात शिवीगाळ अन् धक्काबुक्की; आरोपीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Canada Sikh Attack Woodstock 2026 : कॅनडासारख्या (Canada) प्रगत देशातून पुन्हा एकदा भारतीयांना आणि विशेषतः शीख समुदायाला हादरवून सोडणारी बातमी समोर आली आहे. ओंटारियो प्रांतातील वुडस्टॉक येथे एका वृद्ध शीख व्यक्तीवर झालेला वंशद्वेषी (Racist) हल्ला आता जागतिक चर्चेचा विषय ठरला आहे. ही घटना केवळ एका व्यक्तीवरील हल्ला नसून, ती वाढत्या वांशिक द्वेषाचे जळजळीत उदाहरण आहे.
२२ एप्रिल रोजी सकाळी ११:३५ च्या सुमारास नाइट्स लेन परिसरात ही घटना घडली. पीडित वृद्ध गृहस्थ नेहमीप्रमाणे पदपथावरून चालत असताना एका मुखवटा घातलेल्या तरुणाने त्यांना रोखले. कोणत्याही कारणाशिवाय या तरुणाने त्यांना अश्लील भाषेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. “तू माझ्या देशात काय करतोयस? इथून निघून जा!” अशा शब्दांत त्याने त्या वृद्धाचा अपमान केला. पीडित व्यक्तीने शांत राहून तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण हल्लेखोराने त्यांना वारंवार ढकलले आणि त्यांचा पाठलाग सुरूच ठेवला.
या संकटकाळातही पीडित शीख वृद्धाने आपला संयम गमावला नाही. त्यांनी हुशारीने आपल्या मोबाईलवर या सर्व प्रकाराचे रेकॉर्डिंग केले. हा व्हिडिओ आता पुराव्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा ठरला आहे. घटनेची माहिती मिळताच वुडस्टॉक पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. आरोपी तरुणाने हल्ल्यानंतर जवळच्या टर्टल आयलंड स्कूलचे कुंपण ओलांडून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र पोलिसांनी त्याला वेढा घालून अटक केली.
🚨 UPDATE: Woodstock Police have made an arrest following the harassment of a Sikh man. Local authorities confirmed the individual is now in custody. 📍 #Woodstock #Ontario pic.twitter.com/WRDu30uYcI — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) April 24, 2026
credit – social media and Twitter
अटक करण्यात आलेल्या तरुणावर पोलिसांनी कडक कलमे लावली आहेत. यामध्ये विनाकारण हल्ला करणे, जीवे मारण्याची किंवा शारीरिक इजा करण्याची धमकी देणे आणि गुन्हेगारी छळ (Criminal Harassment) यांचा समावेश आहे. आरोपी तरुण अल्पवयीन असल्याने ‘बाल गुन्हेगार कायद्या’नुसार त्याची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. तपासाअंती पोलिसांनी हे मान्य केले आहे की, हा हल्ला केवळ पीडित व्यक्तीच्या वांशिक ओळखीमुळे आणि धर्मामुळे करण्यात आला होता.
जागतिक शीख संघटनेने (World Sikh Organization) या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, “अशा प्रकारच्या घटना कॅनेडियन समाजातील वाढता तणाव दर्शवतात आणि हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.” या घटनेमुळे कॅनडात राहणाऱ्या स्थलांतरित भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जर कोणाकडे या घटनेचे डॅशकॅम फुटेज असेल तर त्यांनी ते पोलिसांशी शेअर करावे जेणेकरून आरोपीला कठोर शिक्षा देता येईल.
Ans: ही घटना ओंटारियो प्रांतातील वुडस्टॉक शहरातील नाइट्स लेन परिसरात २२ एप्रिल रोजी घडली.
Ans: आरोपीवर हल्ला, जीवे मारण्याची धमकी आणि गुन्हेगारी छळ (Criminal Harassment) यांसारखे गंभीर आरोप लादण्यात आले आहेत.
Ans: सुदैवाने, या हल्ल्यात वृद्ध शीख व्यक्तीला कोणतीही मोठी शारीरिक इजा झालेली नाही, परंतु या घटनेमुळे त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे.