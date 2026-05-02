Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Numerology What Will The Month Of May Be Like According To Birthdate What Does Numerology Say

Numerology : कोणाला करिअरमध्ये संधी तर कोणाला कौटुंबिक सुख पण…; जन्मतारखेनुसार कसा असेल मे महिना ?

अंकशास्त्रानुसार तुमची जन्मतारिख तुमचा स्वभाव सांगतेच पण भविष्यात काय घडू शकत हे देखील सांगते. याच अंकशास्त्रानुसार, तुमचा कोणच्या मुलांकाला कसा जाईल मे महिना जाणून घेऊयात सविस्तर.

Updated On: May 02, 2026 | 03:19 PM
फोटो सौैजन्य : गुगल

फोटो सौैजन्य : गुगल

Follow Us:
Follow Us:
  • कोणाला करिअरमध्ये संधी तर कोणाला कौटुंबिक सुख पण…;
  • जन्मतारखेनुसार कसा असेल मे महिना ?
 Numerology Horoscope : ज्योतिषशास्त्रात कुंडलीनुसार तुमच्य़ा आयुष्यात होणाऱ्या चढ उतार यांबाबत काही अंदाज लावले जातात. पण याचबरोबर अंकशास्त्र देखील आहे. अंकशास्त्रानुसार तुमची जन्मतारिख तुमचा स्वभाव सांगतेच पण भविष्यात काय घडू शकत हे देखील सांगते. याच अंकशास्त्रानुसार, तुमचा कोणच्या मुलांकाला कसा जाईल मे महिना जाणून घेऊयात सविस्तर.

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)

मुलांक 1 हा सूर्य देवांच्या अधिपत्याखाली येतो. त्यामुळे ही माणसं त्याच्या करिअरमध्ये सूर्यासारखीच झळकतात. या माणसांमध्ये नेतृत्वगुण जास्त असतात. समाजात यांना मान प्रतिष्ठा असते. या मंडळींसाठी मे महिना हा सकारात्मक असणार आहे. घर आणि कौटुंबिक वातावरण देखील सकारात्मक राहील. या काळात जवळच्या नात्यात मोकळेपणा असणार आहे. तसंच मानसिक आरोग्य निरोगी राहील. झोपेचं गणित सुधारा आणि वेळेवर जेवण करा.

मुलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)

चंद्र देव हे या मुलांकांचं प्रतिनिधीत्व करता. ही माणसं काहीशी हळवी असतात. या मंडळींना या महिन्यात कामाच्या ठिकाणी काही चढ उतार पाहायला मिळतील. नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी गोंधळून न जाता शांततेत राहा आणि संयम ठेवा. अतिविचार करणं टाळा. नातेसंबंध शांततेत हाताळा. नात्यांमध्ये मोकळा संवाद ठेवल्यास गैरसमज होणार नाहीत. कामावर लक्ष केंद्रीत करा आणि अतिरिक्त खर्च टाळा.

मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)

देवगुरु बृहस्पती यांचा 3 या मुलांकावर सर्वात जास्त प्रभाव असतो. त्यामुळे ही मंडळी ज्ञानी आणि विचारवंत असतात. या मंडळींना हा महिना नवी ओळख मिळवून देणारा आहे. तुम्ही जर क्रिएटीव्हीमध्ये काम करत असाल तर हा महिना तुमच्यासाठी नव्या संधी घेऊन येणारा आहे. . लिखाण, वाचन, संवाद किंवा सल्लागार संबंधित तुम्ही काम करत असाल तर हा महिना तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणारा आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला विनाकारण होणारा खर्च टाळा. कामावर लक्ष द्या आणि कोण काय बोलतं याचा विचार करु नका.

Shani Sade Sati: शनिची साडेसाती सुरू झाली? शनिदेवांना प्रसन्न करण्यासाठी करा ‘लाल किताब’ उपाय

मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा महिना तुम्हाला नवं काहीतरी करण्यासाठीचा शुभ काळ आहे. करिअरबाबत काही गोष्टी तुम्हाला आता पटत नसल्या तरी भविष्यात त्याच योग्य ठरतील. नात्यांमध्ये स्पष्टता ठेवा आणि आत्मविश्वासाने मतं मांडा. काही वेळेस मानसिक थकवा येऊ शकतो पुरेसा आराम करा आणि कामावर लक्ष द्या.

मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)

हा महिना व्यवसायात नवे लाभ देणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नव्या संधी मिळतील. या महिन्यात संवाद कौशल्य चांगल राहणार आहे. तब्येतीच्या हलक्या तक्रारी जाणवतील. पुरेशी झोप घ्या आणि आरोग्याची काळजी घ्य़ा.

मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)

मार्केटिंगमध्ये काम करणाऱ्यांना हा महिना धावपळीचा राहणार आहे. त्यामुळे तब्येतीकडे लक्ष द्या. नात्यामध्ये प्रेम आदर आणि आपुलकी कायम राहणार आहे. अतिविचार करणं टाळा.

मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा महिना आत्मविश्वासाने राहायला सांगतो. या मुलांकाच्या व्यक्तींनी नात्यात स्पष्टता ठेवावी आणि वाद टाळावेत. लोकांशी संवाद साधा आणि मनात काही ठेवू नका. तब्येतीची काळजी घ्या.

मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)

मे महिना हा तुमच्या करिअरमध्ये नव्या संधी घेऊन येतील. हा काळ तुमच्या आतापर्यंतच्या मेहनतीला फळ देणारा आहे. कामाच्या ठिकाणी नव्या जबाबदाऱ्यांमुळे ताण वाढेल. त्यामुळे कुटुंबातील माणसांमध्ये काहीशी नाराजी असेल. करिअरच्या दृष्टीने हा काळ प्रगती आणि यशाचा आहे.

मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)

या महिन्यात रखडलेली कामं मार्गी लागतील. नात्यांमधील गैरसमज दूर होतील आणि नात्यात गोडवा येईल. आरोग्याबाबत सांगायचं तर , बाहेर फिरायला जा. यामुळे मानसिक शांतता मिळेल आणि आरोग्य देखील सुधारेल.

May month 2026 Horoscope: मे महिन्यात राजयोगामुळे या राशींना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता, अडचणी होतील दूर

 

 

 

Web Title: Numerology what will the month of may be like according to birthdate what does numerology say

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
1

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व
2

Babul Nath Temple: मुंबईतील प्राचीन शिवधाम बाबुलनाथ मंदिराचा काय आहे इतिहास, जाणून घेऊया धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
3

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व
4

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM