Numerology : कोणाला करिअरमध्ये संधी तर कोणाला कौटुंबिक सुख पण…; जन्मतारखेनुसार कसा असेल मे महिना ?

मूलांक 1 (1, 10, 19 किंवा 28 तारखेला जन्मलेले लोक)
मुलांक 1 हा सूर्य देवांच्या अधिपत्याखाली येतो. त्यामुळे ही माणसं त्याच्या करिअरमध्ये सूर्यासारखीच झळकतात. या माणसांमध्ये नेतृत्वगुण जास्त असतात. समाजात यांना मान प्रतिष्ठा असते. या मंडळींसाठी मे महिना हा सकारात्मक असणार आहे. घर आणि कौटुंबिक वातावरण देखील सकारात्मक राहील. या काळात जवळच्या नात्यात मोकळेपणा असणार आहे. तसंच मानसिक आरोग्य निरोगी राहील. झोपेचं गणित सुधारा आणि वेळेवर जेवण करा.
मुलांक 2 (2, 11, 20 किंवा 29 तारखेला जन्मलेले लोक)
चंद्र देव हे या मुलांकांचं प्रतिनिधीत्व करता. ही माणसं काहीशी हळवी असतात. या मंडळींना या महिन्यात कामाच्या ठिकाणी काही चढ उतार पाहायला मिळतील. नोकरी व्यवसायाच्या ठिकाणी गोंधळून न जाता शांततेत राहा आणि संयम ठेवा. अतिविचार करणं टाळा. नातेसंबंध शांततेत हाताळा. नात्यांमध्ये मोकळा संवाद ठेवल्यास गैरसमज होणार नाहीत. कामावर लक्ष केंद्रीत करा आणि अतिरिक्त खर्च टाळा.
मूलांक 3 (3, 12, 21 किंवा 30 तारखेला जन्मलेले लोक)
देवगुरु बृहस्पती यांचा 3 या मुलांकावर सर्वात जास्त प्रभाव असतो. त्यामुळे ही मंडळी ज्ञानी आणि विचारवंत असतात. या मंडळींना हा महिना नवी ओळख मिळवून देणारा आहे. तुम्ही जर क्रिएटीव्हीमध्ये काम करत असाल तर हा महिना तुमच्यासाठी नव्या संधी घेऊन येणारा आहे. . लिखाण, वाचन, संवाद किंवा सल्लागार संबंधित तुम्ही काम करत असाल तर हा महिना तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवणारा आहे. आठवड्याच्या सुरुवातीला विनाकारण होणारा खर्च टाळा. कामावर लक्ष द्या आणि कोण काय बोलतं याचा विचार करु नका.
मूलांक 4 (4, 13, 22 किंवा 31 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा महिना तुम्हाला नवं काहीतरी करण्यासाठीचा शुभ काळ आहे. करिअरबाबत काही गोष्टी तुम्हाला आता पटत नसल्या तरी भविष्यात त्याच योग्य ठरतील. नात्यांमध्ये स्पष्टता ठेवा आणि आत्मविश्वासाने मतं मांडा. काही वेळेस मानसिक थकवा येऊ शकतो पुरेसा आराम करा आणि कामावर लक्ष द्या.
मूलांक 5 (5, 14 किंवा 23 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा महिना व्यवसायात नवे लाभ देणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नव्या संधी मिळतील. या महिन्यात संवाद कौशल्य चांगल राहणार आहे. तब्येतीच्या हलक्या तक्रारी जाणवतील. पुरेशी झोप घ्या आणि आरोग्याची काळजी घ्य़ा.
मूलांक 6 (6, 15 किंवा 24 तारखेला जन्मलेले लोक)
मार्केटिंगमध्ये काम करणाऱ्यांना हा महिना धावपळीचा राहणार आहे. त्यामुळे तब्येतीकडे लक्ष द्या. नात्यामध्ये प्रेम आदर आणि आपुलकी कायम राहणार आहे. अतिविचार करणं टाळा.
मूलांक 7 (7, 16 किंवा 25 तारखेला जन्मलेले लोक)
हा महिना आत्मविश्वासाने राहायला सांगतो. या मुलांकाच्या व्यक्तींनी नात्यात स्पष्टता ठेवावी आणि वाद टाळावेत. लोकांशी संवाद साधा आणि मनात काही ठेवू नका. तब्येतीची काळजी घ्या.
मूलांक 8 (8, 17 किंवा 26 तारखेला जन्मलेले लोक)
मे महिना हा तुमच्या करिअरमध्ये नव्या संधी घेऊन येतील. हा काळ तुमच्या आतापर्यंतच्या मेहनतीला फळ देणारा आहे. कामाच्या ठिकाणी नव्या जबाबदाऱ्यांमुळे ताण वाढेल. त्यामुळे कुटुंबातील माणसांमध्ये काहीशी नाराजी असेल. करिअरच्या दृष्टीने हा काळ प्रगती आणि यशाचा आहे.
मूलांक 9 (9, 18 किंवा 27 तारखेला जन्मलेले लोक)
या महिन्यात रखडलेली कामं मार्गी लागतील. नात्यांमधील गैरसमज दूर होतील आणि नात्यात गोडवा येईल. आरोग्याबाबत सांगायचं तर , बाहेर फिरायला जा. यामुळे मानसिक शांतता मिळेल आणि आरोग्य देखील सुधारेल.
