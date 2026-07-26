रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Big News Indian Currency Nepal Allows 200 500 Indian Rupee For Tourists Marathi

Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री

Updated On: Jul 26, 2026 | 03:30 PM IST
जाहिरात
सारांश

नेपाळ सरकारने भारतीय पर्यटकांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता नेपाळमध्ये १०० रुपयांच्या नोटांसोबतच २०० आणि ५०० रुपयांच्या भारतीय नोटांच्या वापराला कायदेशीर मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे नेपाळमध्ये प्रवास करणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचा व्यवहार आणि चलनाची अडचण दूर होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय!
  • नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेची नोटीस जारी
  • 200, 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री
Nepal Indian Currency Decision: नेपाळमध्ये बालेन शाह यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक मोठे आणि कठीण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवर जागतिक स्तरावर चर्चा झाली. या सगळ्यात, नेपाळने आता भारतीय रुपयाबाबत एक मोठे पाऊल उचलले आहे. नेमका कोणता निर्णय घेतला? आणि या निर्णयाचा नेमका काय परिणाम होणार आहे?

IT कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! Layoffs नंतर कसा असेल अप्रेजल ट्रेन्ड? बदलतंय सॅलरी स्ट्रक्चर? जाणून घ्या नोकऱ्यांचं गणित

भारतीय चलनाबाबत काय निर्णय?

खरं तर, नेपाळने भारतीय आणि नेपाळी नागरिकांना २०० आणि ५०० रुपयांच्या भारतीय चलनी नोटा देशात आणण्याची किंवा बाहेर नेण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी ९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या, एकूण २५,००० रुपयांपर्यंतच्या नोटांना लागू होते. याचा अर्थ असा की, बालेन शाह सरकारच्या काळात आता २०० आणि ५०० रुपयांच्या भारतीय चलनी नोटा स्वीकारल्या जातील.

नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेची नोटीस जारी

नेपाळ राष्ट्र बँकेने गुरुवारी या संदर्भात एक नोटीस जारी केली. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, “९ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी जारी केलेल्या ₹५०० आणि ₹१,००० च्या भारतीय चलनी नोटांवर नेपाळमध्ये अजूनही बंदी आहे. पण विद्यमान नियमांनुसार, नेपाळी किंवा भारतीय नागरिक ९ नोव्हेंबर २०१६ नंतर जारी केलेल्या ₹२०० आणि ₹५०० च्या भारतीय चलनी नोटा, प्रति व्यक्ती ₹२५,००० च्या मर्यादेपर्यंत नेपाळमध्ये आणू किंवा नेपाळबाहेर नेऊ शकतात.”
याआधी नेपाळमध्ये भारताची फक्त 100 रुपयांची नोट वापरली जात होती. यापेक्षा मोठ्या नोटा नेपाळमध्ये नेण्यास परवानगी नव्हती. पण आता भारत आणि नेपाळ या दोन्ही देशांतील नागरिक नेपाळमध्ये भारतीय 100, 200 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटा खरेदी करू शकतात. लक्षात ठेवा 200 आणि 500 ​​च्या नोटा 2016 पासूनच्या असाव्यात.

2026 च्या सुरुवातीला नेपाळच्या नॅशनल बँकेने या संदर्भात एक माहिती दिली होती. 11 फेब्रुवारी रोजी सेंट्रल बँक ऑफ नेपाळने 2016 नंतर जारी करण्यात आलेल्या भारतातील 200 आणि 500 ​​रुपयांच्या नोटांबाबत नोटीस जारी केली होती. आता बँकेने पुन्हा एकदा त्याच आदेशाची पुनरावृत्ती केली आणि अंमलबजावणीची पद्धत स्पष्ट केली.

भारतीय रुपये फक्त भारतातूनच आणता येईल

नवीन नियमांची माहिती देताना, NRB चे प्रवक्ते गुरू प्रसाद पौडेल यांनी शनिवारी सांगितले की, नेपाळी नागरिक भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशातून भारतीय चलन नेपाळमध्ये आणू शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, ते नेपाळमधून भारतीय चलन भारताव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही तिसऱ्या देशात घेऊन जाऊ शकत नाहीत.
NRB चे प्रवक्ते गुरू प्रसाद पौडेल यांनी स्पष्ट केलं की, या नवीन तरतुदीमुळे नेपाळला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांना आणि भारतासोबत व्यापार व व्यवसायात गुंतलेल्या नेपाळी नागरिकांना सोयीस्कर होईल.

Diet Coke Price Hike: मिडल ईस्टच्या युद्धाचा डाएट कोकवरही परिणाम? भारतात दर वाढले, नेमकं दरामागील गणित काय?

Web Title: Big news indian currency nepal allows 200 500 indian rupee for tourists marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IT कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! Layoffs नंतर कसा असेल अप्रेजल ट्रेन्ड? बदलतंय सॅलरी स्ट्रक्चर? जाणून घ्या नोकऱ्यांचं गणित
1

IT कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! Layoffs नंतर कसा असेल अप्रेजल ट्रेन्ड? बदलतंय सॅलरी स्ट्रक्चर? जाणून घ्या नोकऱ्यांचं गणित

कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री! प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून समोर आली Pralhad Joshi यांची संपत्ती
2

कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री! प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून समोर आली Pralhad Joshi यांची संपत्ती

Chandrapur News: चंद्रपुरात 6.57 लाख पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण; संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण
3

Chandrapur News: चंद्रपुरात 6.57 लाख पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण; संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण

Raigad News: पेणच्या बळीराजाला दिलासा; महापुरानंतर पावसाची साथ, भातशेतीत पुन्हा आशेचा अंकुर
4

Raigad News: पेणच्या बळीराजाला दिलासा; महापुरानंतर पावसाची साथ, भातशेतीत पुन्हा आशेचा अंकुर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

Kashmir History: काश्मीरला ऋषीमुनींची तपोभूमी का म्हटले जाते? जाणून घ्या पौराणिक इतिहास

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री

Indian Rupee In Nepal : भारतीय नोटांसंदर्भात मोठा निर्णय! 100, 200 अन् 500 रुपयांच्या नोटांची नेपाळमध्ये अधिकृत एन्ट्री

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

‘मला आनंद आहे की…’, राज-उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

Jul 26, 2026 | 03:30 PM
Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त

Katy Perry: ‘हे हिंसेसाठी नाही…’ इराणवरील हल्ल्यांच्या व्हिडिओमधील ‘Firework’ या गाण्यामुळे ट्रम्प प्रशासनावर कॅटी पेरी संतप्त

Jul 26, 2026 | 03:27 PM
इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण

इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण

Jul 26, 2026 | 03:23 PM
धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता नितीन गडकरी टार्गेटवर? उद्धव ठाकरेंच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण

Jul 26, 2026 | 03:22 PM
Nagpur : हिमंता सरमा यांच्या मंत्राच्या मुलीचे बंड , मोदींविरोधात ओकले कटू शब्द

Nagpur : हिमंता सरमा यांच्या मंत्राच्या मुलीचे बंड , मोदींविरोधात ओकले कटू शब्द

Jul 26, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा