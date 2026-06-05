Agni Purana: अग्निपुराणातील प्रमुख कथा आणि धार्मिक महत्त्व; जाणून घ्या या महापुराणाची वैशिष्ट्ये

भारतीय संस्कृतीतील अठरा महापुराणांना विशेष महत्त्व आहे. या अठरा महापुराणांमध्ये अग्निपुराण हे आठवे महापुराण मानले जाते. अग्निदेवांनी महर्षी वसिष्ठ यांना सांगितलेले आणि नंतर वेदव्यासांनी संकलित केलेले हे पुराण केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून प्राचीन भारतातील ज्ञान, विज्ञान, राजकारण, युद्धशास्त्र, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आणि साहित्य यांचा विशाल खजिना आहे. त्यामुळे अग्निपुराणाला अनेक विद्वान “भारतीय ज्ञानकोश” असेही संबोधतात.
अग्निपुराणामध्ये सुमारे ३८० हून अधिक अध्याय असून हजारो श्लोकांचा समावेश आहे. या पुराणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात केवळ देवदेवतांच्या कथा नाहीत, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राला मार्गदर्शन करणारे ज्ञान दिलेले आहे.
पुराणानुसार अग्निदेवांनी महर्षी वसिष्ठांना धर्म, अध्यात्म आणि विविध विद्यांचे ज्ञान सांगितले. पुढे हे ज्ञान सूतजींनी ऋषींना कथन केले. त्यामुळे या ग्रंथाला “अग्निपुराण” असे नाव प्राप्त झाले. हे पुराण वैष्णव, शैव आणि शक्ती या सर्व परंपरांचा समन्वय करणारे मानले जाते. यात भगवान विष्णू, भगवान शिव, देवी, सूर्य आणि इतर देवतांची महती वर्णन केली आहे.
अग्निपुराणामध्ये अनेक पौराणिक कथा, अवतारकथा आणि धार्मिक आख्यायिका आढळतात. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या कथा
पुराणाच्या प्रारंभी ब्रह्मांडाची निर्मिती कशी झाली, ब्रह्मदेवांचा जन्म कसा झाला आणि सृष्टीचा विस्तार कसा झाला याचे वर्णन आहे. या कथेनुसार परमात्म्याच्या इच्छेतून ब्रह्मदेव प्रकट झाले. त्यांनी देव, ऋषी, मानव, प्राणी आणि संपूर्ण विश्वाची निर्मिती केली.
प्रलयकाळात संपूर्ण पृथ्वी जलमय झाली होती. त्या वेळी भगवान विष्णूंनी मत्स्यावतार धारण करून राजा मनू यांचे रक्षण केले. भगवान मत्स्याने मनूंना नौकेत बसवून वेद आणि सृष्टीचे बीज सुरक्षित ठेवले. या कथेत धर्मरक्षण आणि ज्ञानसंरक्षणाचा संदेश दिला आहे.
देव आणि दानवांनी अमृतप्राप्तीसाठी समुद्रमंथन केले. त्यावेळी मंदर पर्वत समुद्रात बुडू लागला. तेव्हा भगवान विष्णूंनी कासवाचे रूप धारण करून पर्वत आपल्या पाठीवर धारण केला. त्यामुळे समुद्रमंथन यशस्वी झाले आणि अमृताची प्राप्ती झाली.
हिरण्याक्ष नावाच्या दैत्याने पृथ्वीला पाताळात नेले होते. तेव्हा भगवान विष्णूंनी वराहाचे रूप धारण करून हिरण्याक्षाचा वध केला आणि पृथ्वीला पुन्हा तिच्या स्थानावर स्थापित केले. ही कथा अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक मानली जाते.
हिरण्यकशिपू नावाच्या अत्याचारी राक्षसाचा अंत करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी नरसिंह अवतार घेतला.
भक्त प्रल्हादाच्या रक्षणासाठी भगवान नरसिंह खांबातून प्रकट झाले आणि त्यांनी हिरण्यकशिपूचा वध केला.
ही कथा भक्ती आणि श्रद्धेच्या सामर्थ्याचे दर्शन घडवते.
राजा बळी हा अत्यंत पराक्रमी आणि दानशूर राजा होता. त्याच्या वाढत्या सामर्थ्यामुळे देव घाबरले. भगवान विष्णूंनी वामन ब्राह्मणाचे रूप धारण करून बळीकडे तीन पावलांची जमीन मागितली. नंतर विराट रूप धारण करून तीन पावलांत संपूर्ण विश्व व्यापले.
अग्निपुराणात रामकथा सांगितली आहे..
श्रीकृष्णांचा जन्म, कंसवध, गोवर्धन पर्वत उचलणे, गोकुळातील लीला, महाभारतातील भूमिका आणि धर्मसंस्थापनेचे कार्य यांचे वर्णन अग्निपुराणात आढळते.
अग्निपुराणात महाभारतातील प्रमुख घटनांचा सार दिलेला आहे.
पांडवांचा जन्म
द्यूतसभा
वनवास
कुरुक्षेत्र युद्ध
भगवद्गीतेचा संदेश
कौरवांचा पराभव
यांच्या माध्यमातून धर्म आणि कर्तव्य यांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.
भारतीय राजवंशांचा इतिहास समजण्यासाठी अग्निपुराण महत्त्वाचे मानले जाते.
राजा भगीरथाच्या तपश्चर्येमुळे स्वर्गातील गंगा पृथ्वीवर अवतरली. भगवान शिवांनी आपल्या जटांमध्ये गंगेला धारण करून तिचा वेग नियंत्रित केला. ही कथा तप, श्रद्धा आणि लोककल्याणाचे प्रतीक मानली जाते.
अग्निपुराण धर्म, नीती, भक्ती आणि ज्ञान यांचा समन्वय घडवते. यात मनुष्याने सत्य, दया, संयम, दान आणि धर्माचे पालन करावे असा संदेश दिला आहे.
पुराणात असे सांगितले आहे की ज्ञानाशिवाय धर्म अपूर्ण आहे आणि धर्माशिवाय जीवन अपूर्ण आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: अग्निपुराण हे अठरा महापुराणांपैकी एक महत्त्वाचे पुराण असून धर्म, अध्यात्म, इतिहास, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र आणि विविध विद्यांचे ज्ञान देणारा ग्रंथ मानला जातो.
Ans: मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामकथा, कृष्णकथा, गंगावतरण आणि महाभारताचा सारांश या प्रमुख कथा आहेत.
Ans: होय. रामकथा, श्रीकृष्ण चरित्र आणि महाभारतातील प्रमुख घटनांचा सारांश या पुराणात दिला आहे.