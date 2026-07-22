बुधवार, 22 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

The Odyssey Box Office Day 5: ‘द ओडिसी’ची बॉक्स ऑफिसवर दमदार घोडदौड! पाचव्या दिवशीही बॉक्स ऑफिस गाजवत ‘धमाल 4’ला टाकलं मागे

Updated On: Jul 22, 2026 | 12:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

The Odyssey Box Office Day 5: 'द ओडिसी' हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत असून त्याने पाचव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत वाढ झाल्याने त्याने बॉक्स ऑफिसवरील नेहमीचा ट्रेंड मोडीत काढला आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

The Odyssey: हॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक क्रिस्टोफर नोलन यांचा बहुप्रतिक्षित ‘द ओडिसी’ हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत आहे. प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद मिळत असून, कमाईच्या बाबतीतही तो सातत्याने नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे. विशेष म्हणजे, पाचव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत वाढ झाल्याने त्याने बॉक्स ऑफिसवरील नेहमीचा ट्रेंड मोडीत काढला आहे.

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, ‘द ओडिसी’ने पाचव्या दिवशी भारतात अंदाजे 8.35 कोटींची निव्वळ कमाई केली. यासह चित्रपटाची पाच दिवसांची एकूण ग्रॉस कमाई सुमारे 92.63 कोटी, तर नेट कलेक्शन अंदाजे 77.65 कोटींवर पोहोचले आहे. चौथ्या दिवशी म्हणजे सोमवारी चित्रपटाने सुमारे 8 कोटींचा व्यवसाय केला होता. मंगळवारी कमाईत मोठी वाढ झाली.

साधारणपणे आठवड्याच्या मध्यात चित्रपटांच्या कमाईत घट होताना दिसते. मात्र, ‘द ओडिसी’ने हा ट्रेंड मोडत वीकेंडनंतरही बॉक्स ऑफिसवर मजबूत पकड कायम ठेवली आहे. सोशल मीडियावर अनेक प्रेक्षक हा चित्रपट ‘मास्टरपीस’ असल्याच्या प्रतिक्रिया देत असून, त्याच्या भव्य दृश्यरचना, कथा आणि दिग्दर्शनाचे कौतुक केले जात आहे.

Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक

दरम्यान, या दमदार कमाईमुळे ‘द ओडिसी’ने ‘धमाल 4’समोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. दोन्ही चित्रपटांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळत असून, पुढील काही दिवसांत कमाईचा हा सामना अधिक रंगण्याची शक्यता आहे.

‘द ओडिसी’ हा चित्रपट ग्रीक पौराणिक कथांवर आधारित आहे. या कथेत राजा ओडिसियस आपल्या कुटुंबाचे आणि राज्याचे रक्षण करण्यासाठी जीवाची बाजी लावत धोकादायक प्रवासाला निघतो. समुद्रातील संकटे, रहस्यमय प्राणी आणि अनेक कठीण आव्हानांचा सामना करत तो आपल्या पत्नी आणि मुलापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. नोलन यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कथनशैलीमुळे आणि भव्य सादरीकरणामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.

‘Frame’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? तिसऱ्याच दिवशी दिग्दर्शक पटवर्धन झाले होते नर्व्हस, सांगितला BTS किस्सा

Web Title: Christopher nolans film continues its strong box office run beats dhamaal 4 on day five

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 12:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक
1

Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक

The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव
2

The Odyssey Review: Christopher Nolanचा आणखी एक मास्टरपीस; वर्षातील सर्वोत्तम सिनेमॅटिक अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Karnataka Crime: ‘संपत्ती कशी वाटायची’ चिठ्ठीत लिहिलं अन् संपूर्ण कुटुंब संपवलं; म्हैसूरमधील धक्कादायक घटना

Karnataka Crime: ‘संपत्ती कशी वाटायची’ चिठ्ठीत लिहिलं अन् संपूर्ण कुटुंब संपवलं; म्हैसूरमधील धक्कादायक घटना

Jul 22, 2026 | 12:01 PM
मुंबई लोकलमध्ये तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा? प्रवाशाला लाथा-बुक्क्यांनी मारलं,साडी वर केली अन्….; Video Viral

मुंबई लोकलमध्ये तृतीयपंथीयांचा धिंगाणा? प्रवाशाला लाथा-बुक्क्यांनी मारलं,साडी वर केली अन्….; Video Viral

Jul 22, 2026 | 11:53 AM
UPSC Recruitment 2026: संघ लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षण विभागात बंपर भरती! ‘या’ तारखेपासून ऑनलाईन अर्ज सुरू

UPSC Recruitment 2026: संघ लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षण विभागात बंपर भरती! ‘या’ तारखेपासून ऑनलाईन अर्ज सुरू

Jul 22, 2026 | 11:45 AM
Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीची हजारो वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेची कशी झाली सुरुवात, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Ashadhi Wari 2026: आषाढी वारीची हजारो वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेची कशी झाली सुरुवात, जाणून घ्या इतिहास आणि महत्त्व

Jul 22, 2026 | 11:40 AM
JioHotstar Offer: काय सांगता! केवळ 1 रुपयांत मिळणार संपूर्ण महिन्याचं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा ही प्रोसेस

JioHotstar Offer: काय सांगता! केवळ 1 रुपयांत मिळणार संपूर्ण महिन्याचं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, क्लेम करण्यासाठी फॉलो करा ही प्रोसेस

Jul 22, 2026 | 11:39 AM
MSRTC toll tax : राज्याची टोलमाफी, पण केंद्राच्या टोल नाक्यांवर एसटीला दिलासा नाही; सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींचा अतिरिक्त भार

MSRTC toll tax : राज्याची टोलमाफी, पण केंद्राच्या टोल नाक्यांवर एसटीला दिलासा नाही; सहा महिन्यांत ५.८१ कोटींचा अतिरिक्त भार

Jul 22, 2026 | 11:36 AM
Abraham Accords : लेबनॉन-इस्रायल युद्ध थांबणार? अब्राहम अकॉर्ड्स करारावर ट्रम्प यांचे मोठे संकेत

Abraham Accords : लेबनॉन-इस्रायल युद्ध थांबणार? अब्राहम अकॉर्ड्स करारावर ट्रम्प यांचे मोठे संकेत

Jul 22, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा