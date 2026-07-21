Parenting Tips : नवजात बाळाला जन्मानंतर १२ दिवस सोन्याचे दागिने का घालू नयेत? जाणून घ्या कारण

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हिंदू धर्मात, जन्म आणि मृत्यू या दोन्हींसाठी शोकाचा काळ पाळला जातो. मृत्यूसाठी शोकाचा काळ १३ दिवसांचा असतो, तर जन्मासाठी शोकाचा काळ १२ दिवसांचा असतो. हा काळ शुद्धीकरण प्रक्रियेचा एक भाग मानला जातो. असे मानले जाते की या काळात देव-देवतांची पूजा करणे देखील टाळले जाते. याचा अर्थ असा नाही की पूजा केल्याने देव-देवता नाराज होतील. तथापि, असे म्हटले जाते की या १२ दिवसांमध्ये आई आणि बाळ दोघांनाही खूप काळजीची आवश्यकता असते. म्हणून, कुटुंबातील सदस्यांनी विधींमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी त्यांची काळजी घेण्यासाठी वेळ देणे महत्त्वाचे आहे. या १२ दिवसांत बाळाला अंघोळ घातली जात नाही. त्यांचे शरीर अपवित्र असते, त्यामुळे सोन्याचे दागिने घातले जात नाहीत. हिंदू धर्मात, सोने आणि चांदी दोन्ही अत्यंत शुभ मानले जातात आणि त्यांच्याशी अनेक धार्मिक श्रद्धा निगडित आहेत. त्यामुळे, ते परिधान करण्यापूर्वी शरीर स्वच्छ करणे महत्त्वाचे आहे.
अनेक प्रदेशांमध्ये, १२ व्या दिवशी नवजात बाळाला अंघोळ घालून नवीन कपडे आणि दागिने घातले जातात. त्याआधी, नवजात बाळाला सूर्यदर्शन केले जाते. हा देखील एक प्रकारचा धार्मिक विधी आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, बाळाचे भाग्य मजबूत करण्यासाठी चंद्र बलवान स्थितीत असणे आवश्यक आहे. यासाठी, बाळाला चांदीचे दागिने घातले जातात. सोन्याचे दागिने घातले तरी, त्यात थोड्या प्रमाणात चांदीचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. चंद्र हा नवजात बाळाचे आयुष्य आणि आरोग्य नियंत्रित करणारा एक घटक मानला जातो, त्यामुळे बाळाचा चंद्र नेहमी बलवान असावा. त्यामुळे, १२ दिवस सोन्याचे दागिने न घालण्याची परंपरा प्रामुख्याने धार्मिक आणि सांस्कृतिक श्रद्धांमधून रुजलेली आहे. यामुळे बाळ निरोगी आणि सुरक्षित राहते.
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