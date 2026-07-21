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Parenting Tips : नवजात बाळाला जन्मानंतर १२ दिवस सोन्याचे दागिने का घालू नयेत? जाणून घ्या कारण

Updated On: Jul 21, 2026 | 06:48 PM IST
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सारांश

नवजात बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेताना अनेक छोट्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. जन्मानंतर सुरुवातीच्या दिवसांत बाळाला सोन्याचे दागिने का घालू नयेत, यामागील कारणे आणि पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.

नवजात बाळाला जन्मानंतर १२ दिवस सोन्याचे दागिने का घालू नयेत? जाणून घ्या कारण

नवजात बाळाला जन्मानंतर १२ दिवस सोन्याचे दागिने का घालू नयेत? जाणून घ्या कारण

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विस्तार
  • नवजात बाळाला जन्मानंतर १२ दिवस सोन्याचे दागिने का घालू नयेत?
  • बाळाच्या जन्मानंतर ‘सूतक’ नावाचा काळ
  • १२ व्या दिवशी दागिने घालता
Parenting Tips : हिंदू धर्मात, नवजात बाळाच्या जन्माशी संबंधित अनेक परंपरा आणि चालीरीती आहेत. यापैकी एक म्हणजे जन्मानंतर पहिले १२ दिवस सोन्याचे दागिने घालू नयेत, अशी श्रद्धा आहे. आज बरेच लोक याला केवळ एक परंपरा मानतात, परंतु त्यामागे विशिष्ट धार्मिक कारणे आहेत. तथापि, या श्रद्धांचा आधार वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये भिन्न असू शकतो. आज आपण याच्याशी संबंधित काही धार्मिक पैलू स्पष्ट करणार आहोत.

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बाळाच्या जन्मानंतर ‘सूतक’ नावाचा काळ

हिंदू धर्मात, जन्म आणि मृत्यू या दोन्हींसाठी शोकाचा काळ पाळला जातो. मृत्यूसाठी शोकाचा काळ १३ दिवसांचा असतो, तर जन्मासाठी शोकाचा काळ १२ दिवसांचा असतो. हा काळ शुद्धीकरण प्रक्रियेचा एक भाग मानला जातो. असे मानले जाते की या काळात देव-देवतांची पूजा करणे देखील टाळले जाते. याचा अर्थ असा नाही की पूजा केल्याने देव-देवता नाराज होतील. तथापि, असे म्हटले जाते की या १२ दिवसांमध्ये आई आणि बाळ दोघांनाही खूप काळजीची आवश्यकता असते. म्हणून, कुटुंबातील सदस्यांनी विधींमध्ये वेळ घालवण्याऐवजी त्यांची काळजी घेण्यासाठी वेळ देणे महत्त्वाचे आहे. या १२ दिवसांत बाळाला अंघोळ घातली जात नाही. त्यांचे शरीर अपवित्र असते, त्यामुळे सोन्याचे दागिने घातले जात नाहीत. हिंदू धर्मात, सोने आणि चांदी दोन्ही अत्यंत शुभ मानले जातात आणि त्यांच्याशी अनेक धार्मिक श्रद्धा निगडित आहेत. त्यामुळे, ते परिधान करण्यापूर्वी शरीर स्वच्छ करणे महत्त्वाचे आहे.

१२ व्या दिवशी दागिने घालता

अनेक प्रदेशांमध्ये, १२ व्या दिवशी नवजात बाळाला अंघोळ घालून नवीन कपडे आणि दागिने घातले जातात. त्याआधी, नवजात बाळाला सूर्यदर्शन केले जाते. हा देखील एक प्रकारचा धार्मिक विधी आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, बाळाचे भाग्य मजबूत करण्यासाठी चंद्र बलवान स्थितीत असणे आवश्यक आहे. यासाठी, बाळाला चांदीचे दागिने घातले जातात. सोन्याचे दागिने घातले तरी, त्यात थोड्या प्रमाणात चांदीचा समावेश करणे महत्त्वाचे आहे. चंद्र हा नवजात बाळाचे आयुष्य आणि आरोग्य नियंत्रित करणारा एक घटक मानला जातो, त्यामुळे बाळाचा चंद्र नेहमी बलवान असावा. त्यामुळे, १२ दिवस सोन्याचे दागिने न घालण्याची परंपरा प्रामुख्याने धार्मिक आणि सांस्कृतिक श्रद्धांमधून रुजलेली आहे. यामुळे बाळ निरोगी आणि सुरक्षित राहते.

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Web Title: Newborn baby gold jewellery after birth 12 days why parents should know

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Published On: Jul 21, 2026 | 06:48 PM

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