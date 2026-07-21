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Chhatrapati Sambhajinagar Protest: दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले; एकाच दिवशी ५ ठिकाणी तीव्र आंदोलने

Updated On: Jul 21, 2026 | 06:26 PM IST
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सारांश

सोनम वांगचुक आणि नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या समर्थनार्थ छत्रपती संभाजीनगरात एकाच दिवशी ५ तीव्र आंदोलने झाली. क्रांती चौक आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारविरोधात एल्गार पुकारला.

दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले

दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले

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विस्तार
  • दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद!
  • छत्रपती संभाजीनगर पेटले
  • एकाच दिवशी ५ ठिकाणी तीव्र आंदोलने
Chhatrapati Sambhajinagar: दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या उपोषणाचे पडसाद आता छत्रपती संभाजीनगरात उमटू लागले आहेत. नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण आणि सोनम वांगचुक यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ सोमवारी शहरात एकाच दिवशी तब्बल ५ विविध ठिकाणी तीव्र आंदोलने करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा निषेध नोंदवत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी एकमुखी मागणी या आंदोलनांमधून करण्यात आली.

क्रांती चौकात विद्यार्थ्यांचा एल्गार; सोनम वांगचुक यांच्या अटकेचा निषेध

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला २१ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ क्रांती चौकात शेकडो विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर उतरले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे तरुण, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

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राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), आझाद समाज पार्टी अन् युवासेना आक्रमक

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद चंद्र पवार), आझाद समाज पार्टी आणि युवासेनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. “वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे देशातील करोडो तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे,” असा आरोप नेत्यांनी केला. या आंदोलनात पांडुरंग तांगडे, माजी आमदार संजय वाघचौरे, ख्वाजा शरफोद्दीन, प्रा. सलीम शेख, विश्वजीत चव्हाण, आशिष पवार, सुशील बोर्डे, ऋतुजा खिल्लारे, ललिता मगरे, ईश्वर आडसूल, कल्पना कांबळे, अनुराधा सोनपसारे यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

राष्ट्रपतींकडे निवेदनाद्वारे मागणी

शहरातील गांधी पुतळ्याजवळ डाव्या आघाडीतील परिवर्तनवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी लाक्षणिक उपोषण केले. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांची जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पदमुक्त व्हावे आणि भविष्यात पेपर फुटणार नाहीत अशी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी अंकुशराव कदम, निरंजन टकले, खासदार कल्याण काळे, साथी अमर हबीब, साथी सुभाष लोमटे, प्रा. राम बाहेती, साथी रंजन दाणी, किरण पाटील डोणगावकर, प्रा. जयदेव डोळे, अ‍ॅड. विष्णू ढोबळे, प्रा. मंगल खिंवसरा, प्रा. एच. एम. देसरडा, प्रा. सुभाष महेर, कॉ. भीमराव बनसोड, अ‍ॅड. वैशाली डोळस, अ‍ॅड. अभय टाकसाळ, देविदास किर्तीशाही व कॉ. मधुकर खिल्लारे आदी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. यानंतर विभागीय आयुक्तांमार्फत राष्ट्रपतींना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.

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Web Title: Five major protests in sambhajinagar in support of sonam wangchuk and students marathi news

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Published On: Jul 21, 2026 | 06:26 PM

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