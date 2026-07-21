Chhatrapati Sambhajinagar Protest: दिल्लीतील लाठीमाराचे पडसाद! छत्रपती संभाजीनगर पेटले; एकाच दिवशी ५ ठिकाणी तीव्र आंदोलने

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला २१ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ क्रांती चौकात शेकडो विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर उतरले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे तरुण, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
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जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद चंद्र पवार), आझाद समाज पार्टी आणि युवासेनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. “वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीमुळे देशातील करोडो तरुणांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे,” असा आरोप नेत्यांनी केला. या आंदोलनात पांडुरंग तांगडे, माजी आमदार संजय वाघचौरे, ख्वाजा शरफोद्दीन, प्रा. सलीम शेख, विश्वजीत चव्हाण, आशिष पवार, सुशील बोर्डे, ऋतुजा खिल्लारे, ललिता मगरे, ईश्वर आडसूल, कल्पना कांबळे, अनुराधा सोनपसारे यांच्यासह विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शहरातील गांधी पुतळ्याजवळ डाव्या आघाडीतील परिवर्तनवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी लाक्षणिक उपोषण केले. नीट परीक्षेतील गैरप्रकारांची जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पदमुक्त व्हावे आणि भविष्यात पेपर फुटणार नाहीत अशी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी अंकुशराव कदम, निरंजन टकले, खासदार कल्याण काळे, साथी अमर हबीब, साथी सुभाष लोमटे, प्रा. राम बाहेती, साथी रंजन दाणी, किरण पाटील डोणगावकर, प्रा. जयदेव डोळे, अॅड. विष्णू ढोबळे, प्रा. मंगल खिंवसरा, प्रा. एच. एम. देसरडा, प्रा. सुभाष महेर, कॉ. भीमराव बनसोड, अॅड. वैशाली डोळस, अॅड. अभय टाकसाळ, देविदास किर्तीशाही व कॉ. मधुकर खिल्लारे आदी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. यानंतर विभागीय आयुक्तांमार्फत राष्ट्रपतींना तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.
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