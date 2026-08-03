सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:10 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज सोमवार, ०३ ऑगस्ट. आजचा दिवस अनुकूल राहील. आज सोमवारचा  दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी चंद्र  राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजचा सोमवारचा दिवस अनुकूल राहील. सोमवारचा दिवस असल्याने आजचा दिवस चंद्र ग्रहाला समर्पित आहे.  आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्र ग्रहाचा प्रभाव राहील.  मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांनी कोणतेही निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे. आर्थिक स्थिती अनुकूल राहील आणि मूलांक ७ असणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील.  कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. जुनी रखडलेली कामे आज पूर्ण होतील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.  कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबत वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील.  कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. व्यवसाय चांगला चालेल. कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस प्रतिकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नातेसंबंध चांगले राहतील. सामाजिक आणि धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य  राहील.  नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. आरोग्य सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

Weekly Horoscope: ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

 

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. व्यवसायात नवीन संधी मिळतील. प्रवास करणे फायदेशीर राहील. रखडलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील.  आरोग्याची काळजी घ्यावी. नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबात शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील.  कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात.  नोकरी व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आरोग्य चांगले राहील.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.

Angkor Wat: भगवान विष्णूंना समर्पित जगातील सर्वात विशाल मंदिर; काय आहे त्याचे धार्मिक महत्त्व

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. आर्थिक गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical 3 july 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 08:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Weekly Horoscope: ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या
1

Weekly Horoscope: ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Angkor Wat: भगवान विष्णूंना समर्पित जगातील सर्वात विशाल मंदिर; काय आहे त्याचे धार्मिक महत्त्व
2

Angkor Wat: भगवान विष्णूंना समर्पित जगातील सर्वात विशाल मंदिर; काय आहे त्याचे धार्मिक महत्त्व

Annapurna Devi: देवी अन्नपूर्णेची मूर्ती तांदळावर का ठेवतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि शास्त्रीय महत्त्व
3

Annapurna Devi: देवी अन्नपूर्णेची मूर्ती तांदळावर का ठेवतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि शास्त्रीय महत्त्व

Shani Transit: साडेसाती आणि ढैय्यामुळे ऑगस्टमध्ये या राशींच्या लोकांना घ्यावी विशेष काळजी
4

Shani Transit: साडेसाती आणि ढैय्यामुळे ऑगस्टमध्ये या राशींच्या लोकांना घ्यावी विशेष काळजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Aug 03, 2026 | 08:10 AM
Vitamin B12 च्या कमतरतेमुळे शरीराचा सांगाडा झाला आहे? मग आहारात करा ‘या’ पॉवरफुल पदार्थांचे सेवन, थकवा होईल कमी

Vitamin B12 च्या कमतरतेमुळे शरीराचा सांगाडा झाला आहे? मग आहारात करा ‘या’ पॉवरफुल पदार्थांचे सेवन, थकवा होईल कमी

Aug 03, 2026 | 08:03 AM
Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्या-चांदीच्या दरात बदल; 22, 24 आणि 18 कॅरेटच्या किंमती जाणून घ्या

Aug 03, 2026 | 08:02 AM
Car Wheel Customization: कारची चाके कस्टमाईझ करायची आहेत? हे आहेत तुमच्यासाठ 20 बेस्ट पर्याय! त्वरित पाहून घ्या

Car Wheel Customization: कारची चाके कस्टमाईझ करायची आहेत? हे आहेत तुमच्यासाठ 20 बेस्ट पर्याय! त्वरित पाहून घ्या

Aug 03, 2026 | 08:00 AM
थुंकीतून रक्त येतं? फुफ्फुसांचा कॅन्सर झाल्यानंतर शरीरात दिसूनयेतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास ओढावेल मृत्यू

थुंकीतून रक्त येतं? फुफ्फुसांचा कॅन्सर झाल्यानंतर शरीरात दिसूनयेतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, दुर्लक्ष केल्यास ओढावेल मृत्यू

Aug 03, 2026 | 05:30 AM
फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?

फुरसुंगी भागात मजुरावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार, दोघांना अटक; नेमकं काय घडलं?

Aug 03, 2026 | 12:30 AM
World News : भारताच्या नकाशातून ईशान्य भारत गायब; स्कॉटलंडमधील रेस्टॉरंटवर संतापाची लाट!

World News : भारताच्या नकाशातून ईशान्य भारत गायब; स्कॉटलंडमधील रेस्टॉरंटवर संतापाची लाट!

Aug 02, 2026 | 10:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा