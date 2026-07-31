Sudesh Berry on CJP: ‘PM मोदीजी विष्णूंचे अवतार..’, अभिनेता सुदेश बेरी यांचं वक्तव्य चर्चेत, CJPवरही साधला निशाणा

Sudesh Berry on CJP:’बॉर्डर’ आणि ‘सुराग’सारख्या लोकप्रिय चित्रपट-टीव्ही मालिकांमधून प्रसिद्धी मिळवलेले अभिनेते सुदेश बेरी यांनी एका पॉडकास्टमध्ये कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. ‘Acompany Akki’ या पॉडकास्टमध्ये बोलताना त्यांनी CJPवर कठोर टीका केली, तर पंतप्रधान मोदी यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करत त्यांना ‘भगवान विष्णूंचे अवतार’ असे संबोधले.(Sudesh Berry on CJP)
सुदेश बेरी यांनी CJPवर टीका करत आंदोलनाशी संबंधित लोकांवरही कठोर शब्दांत निशाणा साधला. त्यांच्या मते, अशा आंदोलनांमुळे देशाची प्रगती होत नाही. त्यांनी CJPच्या सदस्यांबाबत अनेक वादग्रस्त टिप्पणीही केल्या.
पॉडकास्टमध्ये बोलताना सुदेश बेरी यांनी दावा केला की, CJPच्या अध्यक्षांनी त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले होते. मात्र, त्यांनी ते नाकारत संबंधित व्यक्तीचा क्रमांक ब्लॉक केल्याचे सांगितले. तसेच CJPच्या कार्यपद्धतीवर आणि आंदोलनाच्या उद्देशावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. ते पुढे म्हणाले, ते सगळे ढोंगी आहेत. पाठीमागे बसलेला एखादा उद्योगपती त्यांना निधी पुरवतो. फाटलेल्या चपला घातलेले ते लोक, सगळे माईकभोवती उभे, कुणीतरी हे करतंय, कुणीतरी नाचतंय, कुणीतरी ते करतंय. त्यांची सुरुवात इथून होते आणि शेवटही इथेच होतो. ते नष्ट होतील. हा काय मूर्खपणा आहे? त्यांनी कुठल्यातरी विचित्र प्राण्याचं नाव ठेवून पक्ष स्थापन केला आहे.”
Actor Sudesh Berry brutally roasted CJP and praised Modi. He said that CJP are all loafers, troublemakers, uneducated, and mad. He added that all they do is abuse Modi to get more likes and increase their income. pic.twitter.com/Jci15rb3rQ — Spider (@SpiderAlert24) July 29, 2026
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल बोलताना सुदेश बेरी म्हणाले की, “मला मोदीजींचे पाय धुवून ते पाणी प्यायचे आहे. मी त्यांना कधी भेटलो नाही, पण त्यांच्याविषयी मला अपार आदर आहे. जसे आपण देवाला न पाहताही त्याची पूजा करतो, तसेच मी मोदीजींचा सन्मान करतो. ते भगवान विष्णूंचे अवतार आहेत.”
सुदेश बेरी यांच्या या वक्तव्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. काहींनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, तर काहींनी त्यांच्या विधानांवर टीका केली आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.