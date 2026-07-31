फ्री फायर मॅक्स खेळाडूंसाठी नवीन Rush Board ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून यात अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे. लक रॉयल स्वरूपाच्या या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स स्पिन करून कमी डायमंड्समध्ये एक्सक्लुझिव्ह इन-गेम आयटम्स मिळवू शकतात.
Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग
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विस्तार
फ्री फायर मॅक्सच्या Rush Board ईव्हेंटमध्ये पहिले स्पिन पूर्णपणे मोफत असून त्यानंतर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतात.
या ईव्हेंटमध्ये डार्क डिझायर्स बंडल, एम 828 एन्व्हियस डिझायर, कटाना लव्हिंग डिझायर आणि इतर अनेक प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिळण्याची संधी आहे.
स्टोअरमधील हायलाईट विभागातून रश बोर्ड बॅनरवर क्लिक करून प्लेअर्स ईव्हेंटमध्ये सहज सहभागी होऊ शकतात.
Free Fire Max Event:फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन रश बोर्ड ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक रिवॉर्ड्स मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे, या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स जिंकण प्लेअर्सच्या नशिबावर अवलंबून असणार आहे. य ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळी आहे. या ईव्हेंटमध्ये तुम्ही जितक्या लवकर सहभागी होऊन स्पिन कराल तुम्हाला आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.
टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.
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