शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग

Updated On: Jul 31, 2026 | 10:05 AM IST
जाहिरात
सारांश

फ्री फायर मॅक्स खेळाडूंसाठी नवीन Rush Board ईव्हेंट लाईव्ह झाला असून यात अनेक आकर्षक रिवॉर्ड्स जिंकण्याची संधी मिळत आहे. लक रॉयल स्वरूपाच्या या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्स स्पिन करून कमी डायमंड्समध्ये एक्सक्लुझिव्ह इन-गेम आयटम्स मिळवू शकतात.

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग

Free Fire Max: Rush Board इव्हेंट लाईव्ह! प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स; जाणून घ्या कसा घ्याल सहभाग

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • फ्री फायर मॅक्सच्या Rush Board ईव्हेंटमध्ये पहिले स्पिन पूर्णपणे मोफत असून त्यानंतर 5 स्पिनसाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागतात.
  • या ईव्हेंटमध्ये डार्क डिझायर्स बंडल, एम 828 एन्व्हियस डिझायर, कटाना लव्हिंग डिझायर आणि इतर अनेक प्रीमियम रिवॉर्ड्स मिळण्याची संधी आहे.
  • स्टोअरमधील हायलाईट विभागातून रश बोर्ड बॅनरवर क्लिक करून प्लेअर्स ईव्हेंटमध्ये सहज सहभागी होऊ शकतात.
Free Fire Max Event:फ्री फायर मॅक्समध्ये एक नवीन रश बोर्ड ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना अनेक रिवॉर्ड्स मोफत क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे, या ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड्स जिंकण प्लेअर्सच्या नशिबावर अवलंबून असणार आहे. य ईव्हेंटमध्ये रिवॉर्ड क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिनची किंमत वेगळी आहे. या ईव्हेंटमध्ये तुम्ही जितक्या लवकर सहभागी होऊन स्पिन कराल तुम्हाला आकर्षक रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे.

Instagram, Meta सह सोशल मीडिया कंपन्यांना संसदीय समितीची नोटीस; 3 ऑगस्टला प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश

स्पिन करण्यासाठी इतके डायमंड्स खर्च करावे लागणार

फ्री फायर मॅक्समध्ये पहिले स्पिन पूर्णपणे मोफत आहे. यानंतर 5 वेळा स्पिन करण्यासाठी 90 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना मिळणार हे रिवॉर्ड्स

  • डार्क डिझायर्स बंडल
  • एम 828 एन्व्हियस डिझायर
  • व्हॉल्कॅनिक फ्युरी
  • प्राईड जजमेंट
  • स्लॉथफुल डिझायर ग्लू वॉल
  • कटाना लव्हिंग डिझायर
  • बोट ऑफ लक्झरी
  • बॅकपॅक बॉटमलेस ॲपेटाईट
  • लूट बॉक्स एन्व्हियस डिझायर
  • लूट बॉक्स फ्युरियस डिझायर
  • लूट बॉक्स ग्लटनस डिझायर
  • लूट बॉक्स लक्झुरियस डिझायर
  • लूट बॉक्स स्लॉथफुल डिझायर
  • लूट बॉक्स लव्हिंग डिझायर
  • लूट बॉक्स प्राऊड डिझायर

ईव्हेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स गेम ओपन करा.
  • आता स्टोअर सेक्शनमध्ये जा.
  • यानंतर हायलाईट पर्यायावर क्लिक करा, इथे तुम्हाला रश बोर्ड ईव्हेंटचा बॅनर दिसेल.
  • या बॅनरवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ईव्हेंटसंबंधित सर्व माहिती मिळणार आहे.
Flipkart Freedom Sale 2026: तयार आहात ना? या दिवशी सुरु होणार फ्लिपकार्ट मेगा सेल, ऑफर्सचा पडणार पाऊस…

हे आहेत फ्री फायर मॅक्सचे आजचे रिडीम कोड्स

  • 4N8M2XL9R1G3
  • H8YC4TN6VKQ9
  • FF6YH3BFD7VT
  • B1RK7C5ZL8YT
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • BR43FMAPYEZZ
  • UPQ7X5NMJ64V
  • S9QK2L6VP3MR
  • FFR4G3HM5YJN
  • 6KWMFJVMQQYG
  • FZ5X1C7V9B2N
  • FT4E9Y5U1I3O
  • FP9O1I5U3Y2T
  • FM6N1B8V3C4X
  • FA3S7D5F1G9H
  • FK3J9H5G1F7D
  • FU1I5O3P7A9S
  • F7F9A3B2K6G8
  • FE2R8T6Y4U1I

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max rush board event live get dark desires bundle and free rewards

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 10:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत
1

7,500mAh बॅटरी अन् 120Hz डिस्प्ले… नव्या Honor स्मार्टफोनने केली कमाल, जाणून घ्या फीचर्स आणि किंमत

WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! स्टेटस टाकल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची मिळणार सुविधा
2

WhatsApp वापरणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! स्टेटस टाकल्यानंतरही कॅप्शन बदलण्याची मिळणार सुविधा

NTT DATA चे ADAPTIS लॉन्च! भारतीय व्यवसायांसाठी स्मार्ट पेमेंट्स आणि कॉमर्सचा नवा अध्याय
3

NTT DATA चे ADAPTIS लॉन्च! भारतीय व्यवसायांसाठी स्मार्ट पेमेंट्स आणि कॉमर्सचा नवा अध्याय

Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders
4

Samsungच्या नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीजकरिता Record pre-orders

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shweta Tiwari Ex Husband Raja Chaudhary: ९३ लाखांच्या फ्लॅटसाठी मुलीचा त्याग? श्वेता तिवारीच्या आरोपांवर एक्स पतीचे स्पष्टीकरण

Shweta Tiwari Ex Husband Raja Chaudhary: ९३ लाखांच्या फ्लॅटसाठी मुलीचा त्याग? श्वेता तिवारीच्या आरोपांवर एक्स पतीचे स्पष्टीकरण

Jul 31, 2026 | 11:31 AM
Nashik Pothole Deaths: रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नाशिक हादरले; चार महिन्यांत पाच जणांचा मृत्यू, प्रशासनावर कायदेशीर कारवाईची तयारी

Nashik Pothole Deaths: रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नाशिक हादरले; चार महिन्यांत पाच जणांचा मृत्यू, प्रशासनावर कायदेशीर कारवाईची तयारी

Jul 31, 2026 | 11:31 AM
World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

World Cup 2027: ऋषभ पंत, संजू सॅमसन आणि मोहम्मद शमी बाहेर…R Ashwin ने निवडला भारतीय संघ

Jul 31, 2026 | 11:29 AM
Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप… नेमकं प्रकरण काय?

Jalgaon News: ‘या’ प्रकरणाने उडवली संस्थाचालक, माजी शिक्षणाधिकाऱ्यांची झोप… नेमकं प्रकरण काय?

Jul 31, 2026 | 11:21 AM
Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court News: मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतून सरन्यायाधीशांना का वगळण्यात आले?: सर्वोच्च न्यायालय

Jul 31, 2026 | 11:20 AM
Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल

Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल

Jul 31, 2026 | 11:08 AM
National Raspberry Cake Day: गोडव्याची अन् आरोग्याची अनोखी मेजवानी; जाणून घ्या ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवसा’ची खास सफर

National Raspberry Cake Day: गोडव्याची अन् आरोग्याची अनोखी मेजवानी; जाणून घ्या ‘राष्ट्रीय रास्पबेरी केक दिवसा’ची खास सफर

Jul 31, 2026 | 11:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा