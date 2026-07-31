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Breakfast Recipe : साउथ स्टाईल ‘घी पोडी डोसा’ बनवा घरी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट रेसिपी

Updated On: Jul 31, 2026 | 09:37 AM IST
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सारांश

Ghee Podi Dosa : घी पोडी डोसा हा डोशाचा प्रकार असून मागील काही काळापीसून ही डिश फार ट्रेंडिंगमध्ये आहे. तूपात भाजलेला डोसा आणि त्यावर पोडी मसाला यांची चव फार अप्रतिम लागते.

Breakfast Recipe : साउथ स्टाईल 'घी पोडी डोसा' बनवा घरी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • डोसा अनेकांचा फेव्हरेट आहे.
  • तुम्ही घी पोडी डोसा खाल्ला आहे का?
  • कुरकुरीत डोसा आणि त्यावर मसालेदीर पोडी मसाला यांचा मिलाफ कमाल लागतो.
दक्षिण भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील डोसा हा अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. पारंपरिक डोशाला वेगळी आणि अधिक रुचकर चव देणारा प्रकार म्हणजे घी पोडी डोसा. कुरकुरीत डोशावर सुगंधी तूप पसरवून त्यावर खास मसालेदार पोडी भुरभुरवली जाते, त्यामुळे प्रत्येक घासाला तिखट, खमंग आणि सुगंधी स्वाद मिळतो. नाश्ता, संध्याकाळची हलकी भूक शमवण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. घरी सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून हा डोसा कमी वेळात तयार होतो. पोडीची मसालेदार चव आणि तुपाचा मऊसर सुगंध यांचा सुंदर मिलाफ या पदार्थाची खासियत आहे. नारळाची चटणी, सांबार किंवा टोमॅटो चटणीसोबत हा डोसा अधिकच स्वादिष्ट लागतो. चला रेसिपी जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • २ कप डोश्याचे पीठ
  • ३ ते ४ टेबलस्पून तूप
  • २ ते ३ टेबलस्पून डोसा पोडी
  • आवश्यकतेनुसार तेल
  • बटर (ऑप्शनल)
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कृती

  • डोश्याचे पीठ एकदा व्यवस्थित हलवून घ्या. तवा गरम करून त्यावर हलके तेल किंवा तूप पसरवा.
  • तव्यावर एक मोठा चमचा पीठ घालून गोलाकार पातळ डोसा पसरवा आणि मध्यम आचेवर शिजू द्या.
  • पोडी डोसा हा फार पातळ नसतो त्यामुळे याला हलका जाडच राहूद्या.
  •  डोशाच्या कडांवर आणि वरच्या बाजूला तूप समान प्रमाणात सोडा, त्यामुळे डोसा छान कुरकुरीत होईल.
  • डोशाच्या वर डोसा पोडी समान प्रमाणात भुरभुरवा. पोडी सर्वत्र पसरली जाईल याची काळजी घ्या.
  • डोशाचा खालचा भाग सोनेरी रंगाचा आणि कुरकुरीत झाल्यावर तो हलकेच दुमडून घ्या.
  • गरमागरम डोसा ताटात काढा. आवडत असल्यास वरून थोडे तूप किंवा बटर लावू शकता.
  • नारळाची चटणी, टोमॅटो चटणी किंवा सांबारसोबत घी पोडी डोसा खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Web Title: How to make ghee podi dosa at home recipe in marathi

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Published On: Jul 31, 2026 | 09:37 AM

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