Breakfast Recipe : साउथ स्टाईल ‘घी पोडी डोसा’ बनवा घरी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी परफेक्ट रेसिपी

Ghee Podi Dosa : घी पोडी डोसा हा डोशाचा प्रकार असून मागील काही काळापीसून ही डिश फार ट्रेंडिंगमध्ये आहे. तूपात भाजलेला डोसा आणि त्यावर पोडी मसाला यांची चव फार अप्रतिम लागते.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
डोसा अनेकांचा फेव्हरेट आहे.
तुम्ही घी पोडी डोसा खाल्ला आहे का?
कुरकुरीत डोसा आणि त्यावर मसालेदीर पोडी मसाला यांचा मिलाफ कमाल लागतो.
दक्षिण भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील डोसा हा अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. पारंपरिक डोशाला वेगळी आणि अधिक रुचकर चव देणारा प्रकार म्हणजे घी पोडी डोसा. कुरकुरीत डोशावर सुगंधी तूप पसरवून त्यावर खास मसालेदार पोडी भुरभुरवली जाते, त्यामुळे प्रत्येक घासाला तिखट, खमंग आणि सुगंधी स्वाद मिळतो. नाश्ता, संध्याकाळची हलकी भूक शमवण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. घरी सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यापासून हा डोसा कमी वेळात तयार होतो. पोडीची मसालेदार चव आणि तुपाचा मऊसर सुगंध यांचा सुंदर मिलाफ या पदार्थाची खासियत आहे. नारळाची चटणी, सांबार किंवा टोमॅटो चटणीसोबत हा डोसा अधिकच स्वादिष्ट लागतो. चला रेसिपीजाणून घेऊया.