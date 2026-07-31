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Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! ‘या’ जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Updated On: Jul 31, 2026 | 09:22 AM IST
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सारांश

Rain Update: महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हवामान विभागाने पुढील 24 तास अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा इशारा देत अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड, ऑरेंज आणि यलो अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

Maharashtra Rain Update: पुढील 24 तास महत्त्वाचे! 'या' जिल्ह्यांत अतिवृष्टीची शक्यता, हवामान विभागाने जारी केला अलर्ट

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विस्तार
  • हवामान विभागाने चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, पुणे, नाशिक आणि यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांसाठी रेड व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे.
  • अमरावतीच्या नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले असून शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
  • यवतमाळ जिल्ह्यातही रेड अलर्टमुळे सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली असून नागरिकांना घराबाहेर पडताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Maharashtra Rain: गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यभरात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरु आहे. अनेक जिल्ह्यांना पावसाने झोडपून काढले आहे. अशातच आता हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला असून पुढील 24 तास अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितलं आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी आज मुसळधार पावसाचा इशारा वर्तवण्यात आला आहे.

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हवामान विभागाने आज चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये वादळी वारा आणि ढगांच्या गडगडाटासह मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तसेच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात देखील जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काम असेल तरच घराबाहेर पडावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

या जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी

पुणे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. याशिवाय, ठाणे, रायगड, धुळे, जळगावसह पालघर, सातारा आणि नाशिक या जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. मुंबई, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये देखील पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात पूरस्थिती

अमरावतीमधील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात पावसाने थैमान घातले आहे. वाढत्या पावसामुळे नदीनाल्यांना पूर आला आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव नदीकाठी वस्ती असलेल्या 100 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. गावांमध्ये सर्वत्र पाणी साचल असून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

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यवतमाळ जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी

यवतमाळ जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला असून या ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा तसेच महाविद्यालयांना सुट्टी जाहिर करण्यात आली आहे. तसेच, नागरिकांनी योग्य खबरदारी घ्यावी आणि काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये असे आवाहान प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

Web Title: Maharashtra rain update red alert issued for multiple districts schools closed amid heavy rain

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Published On: Jul 31, 2026 | 09:22 AM

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