सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Why Is The Sixth Chapter Of Shivlilamrut Considered Special Rules And Importance

Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व

Updated On: Jul 06, 2026 | 10:25 AM IST
जाहिरात
सारांश

शिवलीलामृतचा सहावा अध्याय हा भगवान शिवांच्या करुणा, भक्तवत्सलता आणि भक्तीच्या सामर्थ्याचा संदेश देणारा अध्याय आहे. श्रद्धा, संयम आणि निःस्वार्थ भक्ती यांच्या बळावर भगवान शिव आपल्या भक्तांचे रक्षण करतात, असा या अध्यायाचा मुख्य भाव आहे. शिवलीलामृताच्या सहाव्या अध्याय का विशेष आहे, त्याचे पारायण कधी करावे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष
  • शिववीवामृताचा सहाव्या अध्यायाचे पारायण कधी करावे
  • काय आहेत नियम आणि महत्त्व
 

शिवलीलामृत हा मराठीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि श्रद्धेने वाचला जाणारा ग्रंथ आहे. संतकवी श्रीधर स्वामी यांनी रचलेला हा ग्रंथ भगवान शिवांच्या दिव्य लीला, भक्तवत्सल स्वभाव आणि धर्मतत्त्वांचे सुंदर वर्णन करतो. महाराष्ट्रात श्रावण महिना, महाशिवरात्री, प्रदोष व्रत, सोमवार तसेच विविध मनोकामनांसाठी शिवलीलामृतचे पारायण करण्याची परंपरा आहे.

शिवलीलामृतातील प्रत्येक अध्यायाचे स्वतंत्र आध्यात्मिक महत्त्व मानले जाते. सहावा अध्याय हा शिवभक्ती, शिवकृपा आणि भक्ताच्या श्रद्धेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा अध्याय मानला जातो.

सहाव्या अध्यायात कोणती कथा आहे?

शिवलीलामृताच्या सहाव्या अध्यायात भगवान शिव आपल्या भक्तांवर कशी कृपा करतात, संकटातून त्यांचे रक्षण कसे करतात आणि निःस्वार्थ भक्तीचे फळ कसे देतात याचे वर्णन आढळते.

भगवान शिव हे केवळ कैलासावर विराजमान असलेले देव नसून, भक्ताच्या एका हाकेलाही धावून येणारे करुणामूर्ती आहेत.
शिवभक्तीमध्ये बाह्य आडंबरापेक्षा अंतःकरणातील श्रद्धा अधिक महत्त्वाची आहे. अहंकार, लोभ, मत्सर आणि क्रोध यांचा त्याग करून शिवनामात मन एकाग्र केल्यास शिवकृपा प्राप्त होते. भक्ताच्या जीवनातील संकटे, दुःख आणि अडचणी दूर करण्यासाठी भगवान शिव विविध रूपांनी सहाय्य करतात. असे सांगितले आहे. या अध्यायात भक्ती, नम्रता, विश्वास आणि शिवकृपेचे महत्त्व अत्यंत प्रभावी रीतीने सांगितले आहे.

Shivlilamrita: शिवलीलामृताच्या पाचव्या अध्यायाचे पारायण कोणत्या दिवशी करावे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

सहाव्या अध्यायाचे आध्यात्मिक महत्त्व

या अध्यायाचे नियमित पठण केल्याने श्रद्धेनुसार पुढील लाभ होतात असे मानले जाते.

मनातील भीती आणि अस्थिरता कमी होण्यास मदत होते.

भगवान शिवांवरील श्रद्धा दृढ होते.

नकारात्मक विचारांपासून मन दूर राहते.

संकटांचा धैर्याने सामना करण्याची मानसिक शक्ती मिळते.

घरात शांतता आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.

शिवकृपेची अनुभूती मिळते. हे लाभ श्रद्धेवर आधारित आहेत.

सहावा अध्याय कधी वाचावा?

हा अध्याय कोणत्याही दिवशी वाचू शकता. मात्र काही दिवस विशेष शुभ मानले जातात.

प्रत्येक सोमवार

सोमवार हा भगवान शिवाचा दिवस असल्याने या दिवशी सकाळी किंवा संध्याकाळी पारायण करणे उत्तम मानले जाते.

प्रदोष काळ

त्रयोदशीच्या दिवशी सूर्यास्तानंतरचा प्रदोषकाळ शिवपूजेसाठी अत्यंत पवित्र मानला जातो. या वेळी पाचव्या अध्यायाचे पठण विशेष फलदायी मानले जाते.

महाशिवरात्री

महाशिवरात्रीच्या दिवशी संपूर्ण शिवलीलामृत किंवा पाचवा अध्याय भक्तिभावाने वाचल्यास विशेष पुण्य लाभते, अशी श्रद्धा आहे.

Shivlilamrut: शिवलीलामृताच्या चौथ्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या पारायणाचे महत्त्व आणि पूजाविधी

श्रावण महिना

श्रावणातील प्रत्येक सोमवार, तसेच संपूर्ण श्रावण महिन्यात या अध्यायाचे पारायण अनेक भक्त करतात.

सहावा अध्यायाच्या पारायणापूर्वीची पूजा पद्धती

स्नान करून स्वच्छ वस्त्रे परिधान करावीत. शक्यतो पांढरे किंवा स्वच्छ, साधे कपडे परिधान करावेत.

देवघर स्वच्छ करावे.

शिवलिंग किंवा भगवान शिवाची प्रतिमा स्वच्छ करून समोर दीप लावावा.

पूजेचे साहित्य

स्वच्छ पाणी, बेलपत्र, पांढरी फुले, अक्षता, चंदन,धूप, दीप, नैवेद्य (फळ, दूध किंवा खडीसाखर) यावेळी किमान ११, २१ किंवा १०८ वेळा “ॐ नमः शिवाय” मंत्राचा जप करावा.

पारायणानंतरची प्रार्थना

हे भगवान शिव, आमच्या हातून झालेले ज्ञात-अज्ञात दोष क्षमा करा. आमच्या जीवनात सद्बुद्धी, आरोग्य, सुख, शांती आणि भक्ती प्रदान करा. सर्वांचे कल्याण करा. हर हर महादेव.

महत्त्वाचे म्हणजे, पारायणाचे खरे फळ केवळ वाचनात नसून त्यातील शिकवण आचरणात आणण्यात आहे. भगवान शिवांच्या कृपेने सत्य, संयम, दया आणि भक्ती यांचा स्वीकार करणारे जीवनच खऱ्या अर्थाने शिवमय जीवन ठरते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय विशेष का मानला जातो?

    Ans: या अध्यायात भगवान शिवांची भक्तवत्सलता, करुणा आणि निःस्वार्थ भक्तीचे महत्त्व सांगितले आहे. श्रद्धेने केलेल्या भक्तीवर भगवान शिव कशी कृपा करतात, याचे वर्णन यात आढळते

  • Que: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय कधी वाचावा?

    Ans: हा अध्याय कोणत्याही दिवशी वाचता येतो. मात्र सोमवार, प्रदोष, महाशिवरात्री आणि श्रावण महिन्यातील सोमवार हे दिवस विशेष शुभ मानले जातात.

  • Que: सहाव्या अध्यायाच्या पारायणाचे काय लाभ मानले जातात?

    Ans: धार्मिक श्रद्धेनुसार, या अध्यायाच्या पारायणाने मनःशांती मिळते, शिवभक्ती दृढ होते, नकारात्मक विचार कमी होतात आणि संकटांना सामोरे जाण्याचे मानसिक बळ प्राप्त होते.

Web Title: Why is the sixth chapter of shivlilamrut considered special rules and importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 10:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shadashtak Yog 2026: 13 जुलैपासून दुहेरी षडाष्टक योग; मिथुनसह या राशींना विचारपूर्वक घ्यावे लागतील निर्णय
1

Shadashtak Yog 2026: 13 जुलैपासून दुहेरी षडाष्टक योग; मिथुनसह या राशींना विचारपूर्वक घ्यावे लागतील निर्णय

Monthly Kalashtami: कधी आहे मासिक कालाष्टमी, या दिवशी करा खास उपाय
2

Monthly Kalashtami: कधी आहे मासिक कालाष्टमी, या दिवशी करा खास उपाय

Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक ३ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या
4

Weekly Horoscope: जुलै महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व

Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व

Jul 06, 2026 | 10:25 AM
Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या

Railway Loco Pilot: रेल्वेत ‘लोको पायलट’ व्हायचंय? मग परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांनी ‘या’ मेडिकल टेस्टबद्दल लगेच जाणून घ्या

Jul 06, 2026 | 10:16 AM
Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

Jul 06, 2026 | 10:16 AM
West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

West Bengal Crime: १२ वर्षीय मुलीचा अपहरण, बलात्कार करून हत्या; त्यानंतर मृतदेह तलावात फेकला

Jul 06, 2026 | 10:14 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Todays Gold-Silver Price: चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची घसरण, सोन्याचे दरही घसरले; जाणून घ्या आजचे नवीन भाव

Jul 06, 2026 | 10:12 AM
प्रियकराने सिगारेटने भाजलं, कानाखाली मारली अन्…; 31 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, एक्स-बॉयफ्रेंडवर गंभीर आरोप

प्रियकराने सिगारेटने भाजलं, कानाखाली मारली अन्…; 31 वर्षीय टीव्ही अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा, एक्स-बॉयफ्रेंडवर गंभीर आरोप

Jul 06, 2026 | 10:09 AM
मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

मध्यपूर्वेत भारताचे मोठे राजनैतिक पाऊल; कतारमध्ये S. Jaishankar यांची पंतप्रधान अल-थानी यांच्याशी महत्त्वपूर्ण चर्चा

Jul 06, 2026 | 10:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा