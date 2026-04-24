Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Navy Sailor Attacked By Monkey In Phuket During Hormuz Mission Trump Orders 2026

Hormuz Strait: कोण म्हटलं माकड इराणच्या बाजूने? होर्मुझमोहिमेवर जाणाऱ्या US Navyच्या सैनिकासोबत घडले ‘असे’ विपरीत अन् तो चक्क…

Monkey Attack US Sailor: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील संकटाच्या काळात फुकेतमध्ये झालेल्या माकडांच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकी नौदलाचे अभियान चर्चेत आले आहे, तरीही कारवाई सुरूच आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 02:33 PM
us navy sailor attacked by monkey in phuket during hormuz mission trump orders 2026

माकडांच्या हल्ल्यामुळे होर्मुझ मोहिमेत घबराट! अमेरिकी नौदलाच्या कारवाईदरम्यान एक सैनिक जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • विचित्र हल्ला
  • वैद्यकीय आणीबाणी
  • ट्रम्प यांचा ‘हाय-अलर्ट’

US Sailor monkey attack Phuket : मध्यपूर्वेतील राजकारण सध्या एका स्फोटक वळणावर आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) युद्धाच्या छायेत असतानाच, एका अतिशय विचित्र घटनेने जगभरातील संरक्षण तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. अमेरिकन नौदलाची ‘माईन स्वीपर’ (सुरुंग शोधक) जहाजे इराणने पेरलेले सुरुंग हटवण्यासाठी मोहिमेवर निघाली होती. मात्र, इराणच्या हल्ल्यापूर्वीच या मोहिमेतील एका महत्त्वाच्या सदस्याला माकडाच्या हल्ल्यामुळे युद्धभूमीतून माघार घ्यावी लागली आहे.

फुकेतमध्ये माकडाचा थरार: कसा झाला हल्ला?

ही घटना घडली थायलंडमधील निसर्गरम्य फुकेत बंदरावर. अमेरिकन नौदलाचे ‘युएसएस चीफ’ (USS Chief) आणि ‘युएसएस पायनियर’ (USS Pioneer) हे दोन सुरुंग शोधक जहाजे इंधनासाठी आणि नाविक विश्रांतीसाठी तिथे नांगरलेली होती. यावेळी जहाजावरील एका इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञावर एका स्थानिक ‘मकाक’ माकडाने झडप घातली. माकडाने या सैनिकाला ओरखडल्यामुळे आणि त्याचे लचके तोडल्यामुळे जहाजावर एकच खळबळ उडाली. दिसायला ही घटना साधी वाटत असली तरी, लष्करी शिस्तीत याला ‘वैद्यकीय आणीबाणी’ मानण्यात आले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Embassy: ‘कभी इंडिया आके देखो…’ भारताला नरक’ बोलणाऱ्या ट्रम्पना इराणने दाखवली जागा; केले ‘असे’ धडाकेबाज Tweet

विमानाने जपानला हलवले: ‘हर्पिस बी’चा धोका

माकडाने ओरखडणे हे साध्या माणसासाठी किरकोळ असू शकते, पण लष्करी तज्ज्ञांच्या मते माकडं ‘हर्पिस बी’ (Herpes B) नावाच्या एका अत्यंत दुर्मिळ पण प्राणघातक विषाणूचे वाहक असू शकतात. हा संसर्ग मेंदूला इजा पोहचवू शकतो. म्हणूनच, कोणताही धोका न पत्करता जखमी सैनिकाला तातडीने विमानाने जपानमधील सासेबो येथील अमेरिकन नौदल तळावर उपचारासाठी नेण्यात आले. या एका माकडाच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेला आपला एक तज्ज्ञ तंत्रज्ञ या महत्त्वाच्या मोहिमेतून मध्यंतरीच गमवावा लागला आहे. मात्र, मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही जहाजे आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे रवाना झाली आहेत.

credit – social media and Twitter

ट्रम्प यांचा ‘टार्गेट इराण’ प्लॅन: “बोटी उडवून द्या!”

जहाजावर माकडाचा हल्ला झाला असला, तरी तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पारा चढला आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसुरुंग (Mines) पेरले आहेत, ज्यामुळे जगातील २० टक्के तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी नौदलाला स्पष्ट शब्दात आदेश दिले आहेत की, “समुद्रात सुरुंग पेरताना कोणतीही इराणी बोट दिसली, तर विचार न करता ती तात्काळ नष्ट करा.” अमेरिकेने आता होर्मुझमध्ये ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले असून, कोणत्याही अडथळ्याला लष्करी ताकदीने उत्तर देण्याची तयारी केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Modi In QUAD: दबाव टाकू नका, मी येतोय! मोदींच्या एका वाक्याने बायडेनही झाले होते चकित; क्वाड स्थापनेचा थरार आता झाला उघड

जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार

होर्मुझचा हा मार्ग बंद झाल्यामुळे पर्शियन आखातात शेकडो व्यापारी जहाजे अडकून पडली आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे माकडांसारख्या निसर्गाच्या अनपेक्षित आव्हानांचा सामना करत आणि दुसरीकडे इराणच्या लष्करी शक्तीला रोखत, अमेरिकन नौदलाची ही मोहीम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ‘लाईफलाईन’ बनली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकी सैनिकावर माकडाने हल्ला कोठे केला?

    Ans: ही घटना थायलंडमधील फुकेत येथे घडली, जेव्हा अमेरिकी नौदलाची जहाजे होर्मुझ मोहिमेसाठी तिथे नांगरलेली होती.

  • Que: सैनिकाला उपचारासाठी जपानला का नेण्यात आले?

    Ans: माकडाच्या ओरखड्यामुळे 'हर्पिस बी' या गंभीर विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो, ज्यावर प्रगत उपचारांची गरज असल्याने त्याला जपानमधील नौदल तळावर हलवण्यात आले.

  • Que: राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कोणता मोठा आदेश दिला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी होर्मुझमध्ये सुरुंग पेरणाऱ्या इराणच्या कोणत्याही बोटींना तात्काळ नष्ट करण्याचे आणि सागरी नाकेबंदी तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Us navy sailor attacked by monkey in phuket during hormuz mission trump orders 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल
1

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
2

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
3

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार
4

Hormuz Crisis : ‘आम्ही हतबल आहोत’ , होर्मुझ नाकेबंदीवर इराणने मागितली भारताची माफी; अमेरिका-इस्रायलला धरले जबाबदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM