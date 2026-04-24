Hormuz Strait: कोण म्हटलं माकड इराणच्या बाजूने? होर्मुझमोहिमेवर जाणाऱ्या US Navyच्या सैनिकासोबत घडले ‘असे’ विपरीत अन् तो चक्क…

US Sailor monkey attack Phuket : मध्यपूर्वेतील राजकारण सध्या एका स्फोटक वळणावर आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) युद्धाच्या छायेत असतानाच, एका अतिशय विचित्र घटनेने जगभरातील संरक्षण तज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. अमेरिकन नौदलाची ‘माईन स्वीपर’ (सुरुंग शोधक) जहाजे इराणने पेरलेले सुरुंग हटवण्यासाठी मोहिमेवर निघाली होती. मात्र, इराणच्या हल्ल्यापूर्वीच या मोहिमेतील एका महत्त्वाच्या सदस्याला माकडाच्या हल्ल्यामुळे युद्धभूमीतून माघार घ्यावी लागली आहे.
ही घटना घडली थायलंडमधील निसर्गरम्य फुकेत बंदरावर. अमेरिकन नौदलाचे ‘युएसएस चीफ’ (USS Chief) आणि ‘युएसएस पायनियर’ (USS Pioneer) हे दोन सुरुंग शोधक जहाजे इंधनासाठी आणि नाविक विश्रांतीसाठी तिथे नांगरलेली होती. यावेळी जहाजावरील एका इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञावर एका स्थानिक ‘मकाक’ माकडाने झडप घातली. माकडाने या सैनिकाला ओरखडल्यामुळे आणि त्याचे लचके तोडल्यामुळे जहाजावर एकच खळबळ उडाली. दिसायला ही घटना साधी वाटत असली तरी, लष्करी शिस्तीत याला ‘वैद्यकीय आणीबाणी’ मानण्यात आले.
माकडाने ओरखडणे हे साध्या माणसासाठी किरकोळ असू शकते, पण लष्करी तज्ज्ञांच्या मते माकडं ‘हर्पिस बी’ (Herpes B) नावाच्या एका अत्यंत दुर्मिळ पण प्राणघातक विषाणूचे वाहक असू शकतात. हा संसर्ग मेंदूला इजा पोहचवू शकतो. म्हणूनच, कोणताही धोका न पत्करता जखमी सैनिकाला तातडीने विमानाने जपानमधील सासेबो येथील अमेरिकन नौदल तळावर उपचारासाठी नेण्यात आले. या एका माकडाच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेला आपला एक तज्ज्ञ तंत्रज्ञ या महत्त्वाच्या मोहिमेतून मध्यंतरीच गमवावा लागला आहे. मात्र, मोहिमेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दोन्ही जहाजे आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीकडे रवाना झाली आहेत.
A U.S. Navy sailor aboard a minesweeper en route to the Middle East was medically evacuated after a monkey scratch during a stop in Thailand. pic.twitter.com/wk37nWRdeO — Open Source Intel (@Osint613) April 23, 2026
जहाजावर माकडाचा हल्ला झाला असला, तरी तिकडे वॉशिंग्टनमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पारा चढला आहे. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसुरुंग (Mines) पेरले आहेत, ज्यामुळे जगातील २० टक्के तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. ट्रम्प यांनी नौदलाला स्पष्ट शब्दात आदेश दिले आहेत की, “समुद्रात सुरुंग पेरताना कोणतीही इराणी बोट दिसली, तर विचार न करता ती तात्काळ नष्ट करा.” अमेरिकेने आता होर्मुझमध्ये ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले असून, कोणत्याही अडथळ्याला लष्करी ताकदीने उत्तर देण्याची तयारी केली आहे.
होर्मुझचा हा मार्ग बंद झाल्यामुळे पर्शियन आखातात शेकडो व्यापारी जहाजे अडकून पडली आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे माकडांसारख्या निसर्गाच्या अनपेक्षित आव्हानांचा सामना करत आणि दुसरीकडे इराणच्या लष्करी शक्तीला रोखत, अमेरिकन नौदलाची ही मोहीम आता जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी ‘लाईफलाईन’ बनली आहे.
Ans: ही घटना थायलंडमधील फुकेत येथे घडली, जेव्हा अमेरिकी नौदलाची जहाजे होर्मुझ मोहिमेसाठी तिथे नांगरलेली होती.
Ans: माकडाच्या ओरखड्यामुळे 'हर्पिस बी' या गंभीर विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो, ज्यावर प्रगत उपचारांची गरज असल्याने त्याला जपानमधील नौदल तळावर हलवण्यात आले.
Ans: ट्रम्प यांनी होर्मुझमध्ये सुरुंग पेरणाऱ्या इराणच्या कोणत्याही बोटींना तात्काळ नष्ट करण्याचे आणि सागरी नाकेबंदी तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.