Pradosh Vrat 2026: जून महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रदोष व्रत प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील आणि शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी तिथीला पाळले जाते. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा करण्याची प्रथा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, जो कोणी प्रदोष व्रताच्या दिवशी योग्य विधींनी भगवान शिवाची पूजा करतो, त्याला सुख-शांती प्राप्त होते आणि त्याच्या सर्व समस्या दूर होतात. जून महिन्यामध्ये कधी आहे प्रदोष व्रत, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या
पंचांगानुसार, ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी १२ जून रोजी सायंकाळी ७:३६ वाजता सुरू होते. ती १३ जून रोजी सायंकाळी ४:०७ वाजता संपेल. परिणामी, जून महिन्यातील पहिला प्रदोष व्रत १२ जून रोजी पाळले जाणार आहे. हे व्रत शुक्रवारी येत असल्यामुळे त्याला शुक्र प्रदोष व्रत म्हणून ओळखले जाते.
प्रदोष काळात प्रदोष व्रताची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. त्यामुळे, १२ जून रोजी प्रदोष काळ सायंकाळी ७:३६ ते रात्री ९:२० पर्यंत असेल. या काळात सर्व भक्त भगवान शिवाची पूजा करू शकतात.
प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी स्नान करून पूजा करा. त्यानंतर दिवसभर फळे खा किंवा उपवास करा.
संध्याकाळी शिवमंदिरात जा किंवा घरी शिवलिंग असल्यास त्यावर अभिषेक करा.
भगवान शिवाला पाणी, दूध, मध, गंगाजल, बेलपत्र आणि पांढरी फुले अर्पण करा.
यानंतर शिवचालीसा, महामृत्युंजय मंत्र किंवा प्रदोष व्रताची कथा म्हणा.
हिंदू मान्यतेनुसार, शुक्रवारी योग्य विधींसह शुक्र प्रदोष व्रत पाळल्याने भक्ताला भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळतो आणि सुख-शांतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. शिवाय, शुक्र प्रदोष व्रताच्या पुण्यकारक प्रभावांमुळे व्यक्तीची संपत्ती आणि समृद्धी टिकून राहते, ज्यामुळे वैवाहिक जीवन सुखी होते.
जून महिन्यातील दुसरे प्रदोष व्रत शनिवार, २७ जून रोजी पाळले जाईल. शनिवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रतांना शनि प्रदोष म्हटले जाते. असे मानले जाते की शनि प्रदोष व्रत पाळल्याने जीवनातील संकटे आणि अडथळे दूर होतात. तसेच, या व्रतामुळे कालसर्प दोष आणि पितृदोषापासूनही मुक्ती मिळते, असे मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत भगवान शिव आणि माता पार्वती यांना समर्पित मानले जाते.
Ans: आरोग्य, सुख, समृद्धी, कौटुंबिक आनंद आणि मानसिक शांती प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: "ॐ नमः शिवाय" या मंत्राचा जप अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानला जातो.