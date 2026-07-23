‘बटाट्याची चाळ’ पुन्हा जिवंत होणार; गद्य संवादांशिवाय रंगणार अनोखी मराठी संगीतिका

P. L. Deshpande: मराठी साहित्यविश्वातील ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्या अजरामर ‘बटाट्याची चाळ’ या साहित्यकृतीतील ‘एक संगीतक’ या संकल्पनेला नव्या रंगमंचीय स्वरूपात सादर करण्याचा अनोखा प्रयत्न ‘या इथे चाळ बटाट्याची’ या भव्य मराठी संगीतिकेतून करण्यात आला आहे. दोन अंकी, २१ कलाकारांच्या सहभागाने आणि गद्य संवादांशिवाय साकारलेल्या या संगीतिकेचे शुभारंभाचे प्रयोग लवकरच रंगणार आहेत.
पु. ल. देशपांडे यांनी आपल्या लेखणीतून चाळसंस्कृतीतील विनोद, आपुलकी, संघर्ष, नात्यांतील ऊब आणि सामान्य माणसांच्या आयुष्याचं जिवंत चित्र रेखाटलं. त्याच साहित्याचा आत्मा जपत, आजच्या पिढीशी संवाद साधणाऱ्या नव्या संगीतभाषेत हे नाट्यरूपांतर साकारण्यात आलं आहे. गीत, संगीत, नृत्य आणि बहुपात्री रंगमंचीय मांडणीच्या माध्यमातून चाळीतील जीवनाचा हृदयस्पर्शी आणि मनोरंजक प्रवास या संगीतिकेत अनुभवायला मिळणार आहे.
या संगीतिकेचं मूळ लेखन आणि संगीत पु. ल. देशपांडे यांचं असून, कपीश जोशी यांनी निर्मितीची धुरा सांभाळली आहे. देवेंद्र भोमे आणि योगेश सप्रे यांनी दिग्दर्शन केलं असून, संगीत दिग्दर्शन देवेंद्र भोमे तर नाट्यरूपांतर योगेश सप्रे यांनी केलं आहे.
या संगीतिकेत पंढरीनाथ कांबळे, अजित परब, मिलिंद जोशी, आशुतोष मुंगळे, अंजली मराठे, शमिका भिडे, स्वरांगी मराठे, केतन पवार, वज्रांग आफळे, मधुरा आफळे, तन्वी परांजपे, इशिता सावळे आणि साक्षी देशपांडे यांसारख्या कलाकारांची दमदार फळी पाहायला मिळणार आहे. तसेच मंदार बगाडे, ओमकार जोशी, सई जोशी, सिद्धी देशपांडे, तनिष्का जोशी, दीप वैद्य, स्वप्नील कुंभार आणि केदार जाधव हे वाद्यवृंद कलाकार संगीताची साथ देणार आहेत.
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नेपथ्याची जबाबदारी संदेश बेंद्रे, प्रकाशयोजना सुजय भडकमकर, वेशभूषा गायत्री चक्रदेव, नृत्यरचना मधुरा आफळे, निर्मिती सूत्रधार नितीन नाईक, प्रसिद्धी पराग पब्लिसिटी आणि सूत्रसंचालन मयूर वैद्य यांच्याकडे आहे.
पारंपरिक मराठी संगीत रंगभूमीचा वारसा आणि आधुनिक रंगभाषेचा सुरेख संगम घडवणारी ही संगीतिका पुलंवर प्रेम करणाऱ्या रसिकांसह नव्या पिढीलाही वेगळा आणि अविस्मरणीय रंगमंचीय अनुभव देईल, असा विश्वास निर्मात्यांनी व्यक्त केला आहे.
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