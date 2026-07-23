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उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे, बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी

Updated On: Jul 23, 2026 | 10:39 AM IST
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सारांश

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा वडा किंवा साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी राजगिऱ्याची सुकडी खावी. हा पदार्थ खाल्ल्यानंतर शरीराला आवश्यक पोषण मिळते आणि लवकर भूक लागत नाही.

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे, बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणे, बटाटा खाऊन कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी

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विस्तार

आषाढी एकादशीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यादिवशी पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात मोठ्या आनंद आणि उत्साहात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविक दर्शनासाठी येतात. याशिवाय उपवास सुद्धा केला जातो. उपवास केल्यानंतर कायमच साबुदाणे, बटाटा किंवा चिप्स खाल्ले जातात. पण उपाशी पोटी साबुदाणा खिचडी खाल्ल्यास ऍसिडिटी वाढून आरोग्य बिघडते. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर कायमच साबुदाणा किंवा बटाटा खाऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि राजगिरी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. उपवास केल्यानंतर सहज पचन होणाऱ्या आणि पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे आरोग्य सुधारते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • तूप
  • राजगिऱ्याचे पीठ
  • सुक्या खोबऱ्याचा किस
  • सुका मेवा
  • तूप
  • गूळ
  • पाणी
  • वेलची पावडर
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कृती:

  • ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी बनवण्यासाटी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करून घ्या. गरम केलेल्या तुपात राजगिऱ्याचे पीठ घालून मंद आचेवर भाजा.
  • पीठ व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर काढून घ्या आणि त्याच कढईमध्ये सुक्या खोबऱ्याचा किस हलकासा भाजा.
  • टोपात पाणी गरम करून त्यात गुळाची पावडर किंवा कापून घेतलेले गूळ, वेलची पावडर घालून पाक तयार करण्यासाठी ठेवा.
  • गुळाचा पाक तयार झाल्यानंतर त्यात भाजलेले राजगिऱ्याचे पीठ आणि सुक्या खोबऱ्याचा किस घालून मिक्स करा.
  • मिश्रण लगेच मिक्स करून घ्या अन्यथा पिठाच्या गुठळ्या होऊ शकता. ताटाला तूप लावून घ्या.
  • तयार केलेले मिश्रण ताटात ओतून एकसमान करा आणि वरून सुक्या मेवा घालून हलक्या हाताने दाब द्या.
  • त्यानंतर तुमच्या आवडीनुसार वड्या करून खाण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली ग्लूटेन फ्री राजगिरा सुकडी.

Web Title: How to make rajgira sukadi at home simple fasting recipe ashadhi ekadashi 2026

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Published On: Jul 23, 2026 | 10:39 AM

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