Jacqueline Fernandez : जॅकलिन फर्नांडिसला मोठा धक्का! २०० कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

२०० कोटी रुपयांच्या कथित खंडणी आणि संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिसच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध असल्याचा निकाल दिला आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने या प्रकरणात सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस आणि इतर आरोपींवर आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासोबतच, २०० कोटी रुपयांच्या कथित खंडणीशी संबंधित मकोका (MCOCA) प्रकरणातही न्यायालयाने सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल आणि इतर आरोपींवर आरोप निश्चित केले आहेत. न्यायालयाने सर्व आरोपींना आरोपांवर औपचारिक स्वाक्षरी करण्यासाठी ३ जून रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हे प्रकरण तक्रारदार अदिती सिंग यांच्या तक्रारीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमधून उद्भवले आहे. तपास यंत्रणांनुसार, कथित फसवणूक करणारा सुकेश चंद्रशेखर तुरुंगातून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी उकळल्याचा आणि त्या पैशांचा विविध मार्गांनी वापर केल्याचा आरोप आहे. अंमलबारी संचालनालयाचा (ईडी) आरोप आहे की, जॅकलिन फर्नांडिसला सुकेश चंद्रशेखरकडून महागड्या भेटवस्तू आणि इतर फायदे मिळाले, तर दुसरीकडे या अभिनेत्रीने सातत्याने हेच सांगितले आहे की, तिला या कथित गुन्हेगारी उत्पन्नाच्या स्रोताबद्दल काहीही माहिती नव्हती.
सुकेश चंद्रशेखर तुरुंगात असला तरी, त्याच्या व्यभिचाराची कहाणी सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. जॅकलिनने एकदा या कुख्यात ठगाला भेट दिली होती आणि त्यानंतर त्यांच्या कथित प्रेमकथेचे पदर उलगडू लागले. सुकेशने जॅकलिनला महागड्या भेटवस्तू दिल्या आणि तिच्या परदेशातील कुटुंबीयांना मौल्यवान वस्तू भेट दिल्याचे वृत्त आहे. यातील बहुतेक पैसा बेकायदेशीरपणे कमावलेला होता आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणात जॅकलिनला आता ३ जून रोजी न्यायालयात हजर राहावे लागेल. जॅकलिन हे प्रकरण कसे हाताळते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणामुळे जॅकलिनच्या करिअरवर मोठा परिणाम झाला आहे आणि तिची लोकप्रियता डागाळली आहे. असे असले तरी, जॅकलिन चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम करत आहे.
