Vaishnavi Kalyankar : कोकणची लेक! “बालपणाची आठवण आली” अभिनेत्रीने शेअर केला खास कोकणी अंदाज

Updated On: May 31, 2026 | 03:37 PM IST
मराठी टीव्ही अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर सध्या कोकणातील माहेरी वेळ घालवत आहे. तिने गावच्या लाल मातीतील पारंपरिक अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये ती काजू भाजण्याची पारंपरिक पद्धत स्वतः करताना दिसते.

  • अनुभव तिने तिच्या चाहत्यांना शेअरही केला
  • गावच्या गावपणाचा अनुभव घेतलं.
  • शहरात राहणारी कोकणी अभिनेत्री कोकणात जाऊन आजही या सर्व पद्धतींचा सराव करते.
मराठी TV क्षेत्रात नावाजलेली अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर मूळची जरी शहरातली असली तरी तिचा कोकणीबाणा तिने काही सोडला नाही आहे. अभिनेत्री सध्या कोकणात तिच्या माहेरी गेली आहे. माहेरी जाता माहेरचं माहेरपण घेण्याऐवजी अभिनेत्री चक्क गावच्या लाल मातीत उतरली आहे आणि गावच्या गावपणाचा अनुभव घेतलं आहे. ते अनुभव तिने तिच्या चाहत्यांना शेअरही केला आहे. वैष्णवीने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर खास पोस्ट शेअर केली आहे.

काय म्हणतेय वैष्णवी कल्याणकरची पोस्ट?

अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकरने तिच्या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये अभिनेत्री कोकणात जाऊन कोकणचा मेवा म्हणजेच काजू भाजताना दिसत आहे. हल्ली शहरात राहणाऱ्या चाकरमान्यांना या पद्धतीचा विसर पडला आहे. परंतु, शहरात राहणारी कोकणी अभिनेत्री कोकणात जाऊन आजही या सर्व पद्धतींचा सराव करते आणि त्या गोष्टी तिला सर्रास जमतातदेखील याचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. अभिनेत्री काजू भाजण्यासाठी सेटअपही स्वतः तयार करते. Video मध्ये आपण पाहू शकता की अभिनेत्रीने तीन चिरांच्या दगडांची चूल बनवली असून त्यावर मोठा पत्रा ठेवला आहे. त्यावर काजूचे कच्चे गर टाकून ती चूल आणि त्या चुलीसकट तो पत्रा अगदी संपूर्ण जाळून टाकल्या आहे. त्या जळत्या आगीतून निखाऱ्यांसह काजूची गरंही अगदी योग्यरीत्या तिने बाहेर काढले आहेत आणि काजूच्या बियांचा तिने मनमुराद आस्वाद घेतला आहे.

पोस्टखाली अभिनेत्रीने “काजू भाजण्याचा अनुभव कोणाला घ्यायचा आहे???” असा मिश्किल कॅप्शन दिला आहे.

काय म्हणतायत चाहते?

वैष्णवीचे चाहते वैष्णवीला काजू भाजताना पाहून खुश झाले आहेत. अनेकांनी तिला शाबासकी दिली आहे तसेच कौतुकाची थाप तिच्या पाठीवर दिली आहे.

अभिनेत्री देवमाणुस 2 मालिकेत झळकली होती. वैष्णवी कल्याणकर ही मराठी टेलिव्हिजन क्षेत्रातील एक लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. ‘देवमाणूस २’ व्यतिरिक्त तिने झी मराठीवरील ‘तू चाल पुढं’ आणि सन मराठीवरील ‘टिकली’ यांसारख्या मालिकांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच ती लवकरच मराठी चित्रपट ‘घबडकुंड’ मध्येही झळकणार आहे.

Published On: May 31, 2026 | 03:37 PM

Marathi Medium : मराठी अस्मितेचा जागर होणार! मालिकेत झळकणार, सोशल मीडिया स्टार श्रद्धा पवार
