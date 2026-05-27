Ebola Outbreak: विना उपचाराचा मृत्यू! इबोलाच्या ‘Bundibugyo’ स्ट्रेनचे संकट; 50% मृत्यूदर, भारताचीचीही मोठी तयारी

Updated On: May 27, 2026 | 12:45 PM IST
सारांश

आफ्रिकेत इबोला विषाणूचा प्रादुर्भाव वेगाने पसरत आहे. काँगो आणि युगांडामध्ये ९०० हून अधिक संशयित रुग्ण आणि २२० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) याला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी म्हणून घोषित केले आहे.

कोरोनानंतर आता इबोलाचे संकट! आफ्रिकेत ९०० हून अधिक रुग्ण, मृतांचा आकडा वाढला; जाणून घ्या भारताची तयारी आणि बचावाचे उपाय (फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

विस्तार
  • जागतिक आणीबाणी
  • भारताची सतर्कता
  • उपचार नसलेला धोका

Ebola Outbreak May 2026 : जग अजून कोरोनाच्या धक्क्यातून पूर्णपणे सावरलेले नाही, तोच आता एका नवीन आणि भयंकर विषाणूने (Ebola) जगाची झोप उडवली आहे. आफ्रिकेतील लोकशाही प्रजासत्ताक काँगो आणि युगांडामध्ये ‘इबोला’ विषाणूने भीषण स्वरूप धारण केले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, या भागात ९०० हून अधिक संशयित रुग्ण आढळले असून २२३ हून अधिक निष्पाप जीवांचा बळी गेला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून १७ मे २०२६ रोजी याला ‘आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी’ (PHEIC) म्हणून घोषित केले आहे. हा विषाणू केवळ आफ्रिकेपुरता मर्यादित न राहता जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने भारतासह सर्वच देश आता युद्धपातळीवर तयारीला लागले आहेत.

काय आहे ‘बुंदीबुग्यो’ स्ट्रेन आणि तो इतका घातक का?

यावेळी पसरत असलेला इबोलाचा प्रकार हा ‘बुंदीबुग्यो’ (Bundibugyo) स्ट्रेन आहे. हा इबोलाच्या ज्ञात प्रकारांपैकी सर्वात दुर्मिळ आणि धोकादायक मानला जातो. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, या स्ट्रेनवर अद्याप कोणतीही अधिकृत लस किंवा विशिष्ट औषधोपचार उपलब्ध नाही. २००७ मध्ये पहिल्यांदा युगांडात सापडलेल्या या विषाणूचा मृत्यूदर ३० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच, संसर्ग झालेल्या दर दोन व्यक्तींमागे एकाचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. यामुळेच आरोग्य यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

काँगोमध्ये भीतीदायक वास्तव: रुग्णालयांवर हल्ले आणि पळणारे रुग्ण

काँगोमधील परिस्थिती अत्यंत हृदयद्रावक आणि चिंताजनक आहे. तेथील इतुरी प्रांतात मे २०२६ मध्ये या साथीचा उगम झाला. हा भाग आधीच सशस्त्र संघर्ष आणि हिंसाचाराने होरपळलेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, तेथे इबोला रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयांवर हल्ले होत आहेत. मोंगबवालू जनरल रेफरल हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्यात उपचाराचे तंबू जाळण्यात आले, ज्यामुळे १८ रुग्ण जीव वाचवण्यासाठी पळून गेले. यातील काही रुग्ण पॉझिटिव्ह होते, जे आता समाजात संसर्ग पसरवू शकतात. काही लोक आपल्या नातेवाईकांचे मृतदेह दफन करण्यासाठी रुग्णालयातून पळवून नेत आहेत, मात्र इबोलाग्रस्तांचे मृतदेह सर्वात जास्त संसर्गजन्य असतात, हे लोक विसरत आहेत.

भारताची ‘कवचकुंडले’: विमानतळांवर कडक पाहरे

भारताने या संकटाचा सामना करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने २४ मे रोजी एक विशेष नियमावली (Protocol) जारी केली आहे.

  • विमानतळ तपासणी: काँगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदानमधून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाचे ‘थर्मल स्क्रीनिंग’ केले जात आहे.
  • ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी: सरकारने नागरिकांना पुढील आदेश येईपर्यंत या बाधित देशांचा प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
  • केरळ मॉडेल: केरळ सरकारने बाधित देशांतून येणाऱ्या लोकांसाठी २१ दिवसांचे ‘इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन’ (विलगीकरण) अनिवार्य केले आहे. नुकतेच बंगळुरूमध्ये युगांडाहून आलेल्या एका महिलेला संशयावरून विलगीकरणात ठेवले होते, मात्र सुदैवाने तिचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला, ज्यामुळे देशाला मोठा दिलासा मिळाला.

जागतिक स्तरावर ‘हाय-अलर्ट’ आणि आर्थिक मदत

केवळ भारतच नाही, तर अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपीय देशांनीही कडक निर्बंध लादले आहेत. कॅनडाने बाधित देशांच्या नागरिकांसाठी ९० दिवसांची इमिग्रेशन प्रक्रिया स्थगित केली आहे. युरोपियन युनियनने आफ्रिकेला २२० दशलक्ष रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, जेणेकरून विषाणूचा मागोवा घेणे सोपे होईल. आफ्रिकेतील नऊ शेजारील देशांना ‘हाय-रिस्क’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

इबोलाचे स्वरूप आणि लक्षणे: कसे ओळखावे?

इबोला हा संक्रमित व्यक्तीच्या रक्त, घाम, लाळ किंवा इतर शारीरिक द्रवांच्या थेट संपर्कातून पसरतो. याची सुरुवातीची लक्षणे ही मलेरिया किंवा डेंग्यूसारखीच असतात, त्यामुळे लोक गोंधळून जातात. ताप येणे, तीव्र अशक्तपणा, स्नायू दुखणे आणि घसा खवखवणे ही प्राथमिक लक्षणे आहेत. परिस्थिती बिघडल्यास शरीराच्या आतून आणि बाहेरून रक्तस्त्राव सुरू होतो. म्हणूनच, जर कोणालाही ताप किंवा अंगदुखी जाणवत असेल आणि त्यांचा परदेश प्रवासाचा इतिहास असेल, तर त्यांनी तातडीने डॉक्टरांशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इबोला विषाणू हवेतून पसरतो का?

    Ans: नाही, इबोला हवेतून पसरत नाही. तो केवळ संक्रमित व्यक्तीच्या शरीरातील द्रव्यांच्या (रक्त, लाळ, घाम) थेट संपर्कातून पसरतो.

  • Que: बुंदीबुग्यो इबोला स्ट्रेनवर लस उपलब्ध आहे का?

    Ans: नाही, सध्या पसरत असलेल्या बुंदीबुग्यो स्ट्रेनवर कोणतीही विशिष्ट लस किंवा जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त उपचार उपलब्ध नाही.

  • Que: भारताने कोणत्या देशांसाठी ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी जारी केली आहे?

    Ans: भारत सरकारने काँगो (DRC), युगांडा आणि दक्षिण सुदान या देशांचा प्रवास टाळण्याचा सल्ला नागरिकांना दिला आहे.

Published On: May 27, 2026 | 12:45 PM

