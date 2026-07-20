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Dharmendra Pradhan resignation: धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

Updated On: Jul 20, 2026 | 01:39 PM IST
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सारांश

Delhi Jantar Mantar Protest: दिल्लीतील CJPच्या संसद मोर्चादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतल्याने त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार? CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अमित शहांसोबत महत्त्वाची बैठक

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विस्तार
  • केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान अमित शहांच्या भेटीला
  • सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंतची मोठी अपडेट
  • सध्या संसद भवनाचे गेट पूर्णपणे बंद
Delhi Jantar Mantar Protest News Marathi : सध्या दिल्लीत तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाल्याने जंतर मंतरवर पोलीस आणि सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत. कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) आज संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना जंतर मंतरपासून केवळ एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केरळ भवनपर्यंतच मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली. यामुळे आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात वाद निर्माण झाला. परिस्थिती चिघळल्याने रॅपिड ॲक्शन फोर्स (आरएएफ) आणि पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी लाठीचार्ज केला. या कारवाईनंतर जंतर मंतर आणि आजूबाजूच्या परिसरात तणाव निर्माण झाला.

दरम्यान, एक मोठी राजकीय घडामोडही समोर आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचले आहेत. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल आणि या भेटीचा आंदोलनाशी किंवा राजकीय घडामोडींशी काही संबंध आहे का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

CJP Protest : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी CJPचा संसद मोर्चा; जंतरमंतरवर गोंधळ, पोलिसांची लाठीचार्जची कारवाई

नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत झुरळ जनता पार्टी (सीजेपी) संसदेकडे मोर्चा काढत आहे. दरम्यान, अभिजीत दीपकेने आपले उपोषण संपवले आहे. २३ दिवसांपासून उपोषणावर असलेल्या इतर तीन विद्यार्थ्यांनीही आपले उपोषण संपवले आहे. पोलिसांनी सीजेपीच्या आंदोलकांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या झाडल्या. संसदेचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आले आहे.

जंतर मंतर येथे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी, जंतर मंतर, पार्लमेंट स्ट्रीट, सेंट्रल व्हिस्टा, कनॉट प्लेस आणि शंकर चौक यांसारख्या ठिकाणी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करण्यात आली आहे. यामध्ये दिल्ली पोलिसांच्या जवानांचे दोन स्तर आणि निमलष्करी दलांचा एक स्तर समाविष्ट आहे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जलद प्रतिसाद पथके २४ तास सज्ज आहेत. नवी दिल्लीचे डीसीपी सचिन शर्मा यांनी ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक सार्वजनिक सूचना जारी केली. त्यांनी लिहिले, “दिल्ली पोलीस हे स्पष्टपणे सांगत आहे की, अशा कोणत्याही निषेध मोर्चा किंवा मिरवणुकीसाठी कोणतीही परवानगी मागितलेली नाही किंवा दिलेली नाही.”

कलम १६३ लागू

डीसीपी सचिन शर्मा यांनी सांगितले की, पावसाळी अधिवेशन आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीत भारतीय नागरी सेवा संहितेचे (BNSS) कलम १६३ (पूर्वीचे कलम १४४) लागू करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, पाच किंवा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर, आंदोलनांवर, मिरवणुकांवर किंवा धरणे आंदोलनांवर संपूर्ण बंदी असेल. शांततापूर्ण निदर्शनांना फक्त जंतर मंतर येथेच परवानगी दिली जाईल, आणि तीही पूर्वपरवानगीने. या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २२३ आणि इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्व नागरिकांना कायद्याचा आदर करण्याचे आणि कोणत्याही अनधिकृत मोर्चांमध्ये सहभागी न होण्याचे आवाहन केले आहे.

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Web Title: Dharmendra pradhan reach to meet amit shah may resign form education minister post cjp jantar mantar protest

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Published On: Jul 20, 2026 | 01:39 PM

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