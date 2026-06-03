संत सेना महाराज: भक्तासाठी देव धावून येतो आपल्या जीवनातून सिद्ध करणारे महान विठ्ठलभक्त

महाराष्ट्राच्या संतपरंपरेत अनेक संतांनी आपल्या भक्ती, ज्ञान आणि समाजप्रबोधनाच्या कार्याने अमिट ठसा उमटवला. या संतांमध्ये संत सेना महाराज यांचे स्थान अत्यंत मानाचे आहे. वारकरी संप्रदायातील हे संत आपल्या निस्सीम विठ्ठलभक्ती, नम्रता, सेवाभाव आणि समतेच्या विचारांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी समाजाला कर्मयोग, ईश्वरभक्ती आणि मानवसेवेचा संदेश दिला.
संत सेना महाराजांचा जन्म अंदाजे १३व्या-१४व्या शतकात झाला असे मानले जाते. ते व्यवसायाने नाभिक (न्हावी) होते. त्यामुळे त्यांना “सेना न्हावी” या नावानेही ओळखले जाते. त्या काळात समाजात जातीभेद आणि उच्च-नीचतेची भावना मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र सेना महाराजांनी आपल्या आचरणातून हे दाखवून दिले की ईश्वरभक्तीमध्ये कोणताही भेदभाव नसतो. ते विठ्ठलभक्त होते आणि त्यांचे संपूर्ण जीवन पांडुरंगाच्या नामस्मरणात व्यतीत झाले. त्यांचे मन सतत भगवंताच्या चरणी लीन असे.
सेना महाराजांचा विश्वास होता की ईश्वरप्राप्तीसाठी मोठमोठे यज्ञ, तप किंवा कर्मकांड आवश्यक नाहीत. मनापासून केलेली भक्ती, प्रामाणिकपणा आणि सदाचार हेच खरे साधन आहे. ते नेहमी विठ्ठलाचे नाम घेत असत. त्यांच्या अभंगांतून भगवंतावरील उत्कट प्रेम व्यक्त होते. त्यांनी लोकांना सांगितले की संसारातील कामे करतानाही परमेश्वराचे स्मरण करता येते. म्हणूनच त्यांची भक्ती ही कर्मयोगाशी जोडलेली होती.
सेना महाराजांच्या जीवनातील एक प्रसिद्ध कथा वारकरी परंपरेत सांगितली जाते. सेना महाराज एका राजाच्या दरबारात नाभिक म्हणून सेवा करीत होते. एकदा ते विठ्ठलभजनात इतके तल्लीन झाले की राजाकडे जाण्याची वेळ निघून गेली. राजाला राग येईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. परंतु भक्ताच्या संकटाची जाणीव झालेल्या पांडुरंगाने स्वतः सेना महाराजांचे रूप धारण केले आणि राजाच्या दरबारात जाऊन सेवा केली. काही वेळाने सेना महाराज दरबारात पोहोचले तेव्हा राजाला आश्चर्य वाटले, कारण सेवा तर आधीच पूर्ण झाली होती. या प्रसंगातून भक्तासाठी देव स्वतः धावून येतो, हा भक्तिमार्गाचा संदेश दिला जातो..
विटेवरी उभा नीट कटावरी कर ।वाट पाहे निरंतर भक्ताची गे माये ॥१॥श्रीमुकुट रत्नाचा ढाळ देती कुंडलांचा ।तुरा खोंविला मोत्याचा तो गे माय ॥२॥सेना म्हणे रूप पाहू जाता दृष्टी ।सुख झाले सृष्टी विठ्ठलाचे ॥३॥
भगवान विठ्ठलाच्या सगुण रूपाचे वर्णन करणारी ही रचना संतांच्या मनात विठ्ठलाविषयी असलेले प्रेम दर्शवते.
याचं बरोबर संत सेना महाराजांनी अनेक अभंग रचले. त्यांच्या अभंगांत भक्ती, वैराग्य, सदाचार आणि समाजप्रबोधन यांचा सुंदर संगम दिसतो. भाषा अत्यंत सोपी आणि लोकांना समजणारी असल्यामुळे त्यांचे विचार सामान्य जनतेपर्यंत सहज पोहोचले. त्यांच्या अभंगांमध्ये विठ्ठलावरील प्रेम, संतसंगतीचे महत्त्व आणि आत्मशुद्धीचा संदेश वारंवार दिसून येतो.
वारकरी संप्रदाय मध्ये संत सेना महाराजांना विशेष मान आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम यांच्याप्रमाणेच त्यांनी भक्तीमार्ग अधिक व्यापक केला. वारकरी परंपरेत त्यांचे अभंग आजही मोठ्या श्रद्धेने गायले जातात. आषाढी आणि कार्तिकी वारीमध्ये त्यांच्या स्मृतींचा गौरव केला जातो.
आजही महाराष्ट्रातील अनेक भागांत संत सेना महाराजांची पुण्यतिथी आणि जयंती उत्साहाने साजरी केली जाते. त्यांच्या अभंगांचे कीर्तन, भजन आणि प्रवचनांमधून त्यांच्या विचारांचा प्रसार केला जातो. त्यांचे जीवन हे सामान्य माणसालाही संतत्व प्राप्त होऊ शकते याचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे. त्यांनी कोणतेही मोठे राजकीय किंवा सामाजिक पद भूषविले नाही; परंतु आपल्या साध्या जीवनातून त्यांनी भक्तीचा सर्वोच्च आदर्श समाजासमोर ठेवला.
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Ans: संत सेना महाराज हे वारकरी संप्रदायातील एक थोर संत होते. ते विठ्ठलभक्त, अभंगकार आणि समाजाला समता व सेवाभावाचा संदेश देणारे संत म्हणून ओळखले जातात.
Ans: ते व्यवसायाने नाभिक (न्हावी) होते. त्यामुळे त्यांना प्रेमाने "सेना न्हावी" असे संबोधले जाते.
Ans: विठ्ठलभजनात तल्लीन झालेल्या सेना महाराजांच्या जागी भगवान पांडुरंगाने स्वतः त्यांचे रूप धारण करून राजदरबारात सेवा केल्याची कथा प्रसिद्ध आहे.