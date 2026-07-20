Rohit Sharma: त्याचं शतक अन् बायको रितिकाच्या डोळ्यात तरळले अश्रू, मैदानावरूनच रोहितने दिलं Flying Kiss, Video Viral

तिसरा सामना हा भारतीय संघाने हरला असला तरीही शेवटपर्यंत झुंज दिली आणि त्यातही रोहित शर्माची कामगिरी ही कायम अविस्मरणीय राहील अशीच होती. गेल्या काही दिवसांपासून रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार अशा वावड्या उठल्या होत्या आणि याच पार्श्वभूमीवर रोहितने खेळलेली ही १३८ धावांची खेळी अत्यंत महत्त्वाची ठरली. यावेळी रोहितच्या पत्नीनेदेखील लक्ष वेधून घेतले.
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रोहितच्या पत्नीच्या डोळ्यात अश्रू
This is the first time ig Rohit Sharma has given flying kiss to Ritika while batting. This innings was so emotional for him 😭❤️ pic.twitter.com/UG0HO4Eb0F — Kusha Sharma (@Kushacritic) July 19, 2026
रोहित शर्माने आदिल रशीदच्या गोलंदाजीवर चौकार मारून आपले शतक पूर्ण केले. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्याची पत्नी रितिकाही तिथे उपस्थित होती. जेव्हा रोहितने आपले शतक पूर्ण केले, तेव्हा संपूर्ण स्टेडियम उभे राहिले आणि त्यांनी टाळ्या वाजवल्या. रितिकाही तिथे उपस्थित होती. दरम्यान यावेळी रोहितची पत्नी खूपच भावूक झाली होती आणि रितिका आपले अश्रू पुसताना दिसली. तिचा हा व्हिडिओ खूपच व्हायरल झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रोहितच्या फॉर्मबाबत सगळीकडे चर्चा होत होती आणि त्यामुळे त्याची ही खेळी सर्वांसाठीच भावूक होती.
रोहित शर्माचे फ्लाइंग किस
शतक पूर्ण केल्यानंतर रितिकाच्या डोळ्यात अश्रू आले होते, म्हणून रोहितने तिला मैदानाच्या मध्यातून फ्लाइंग किस दिले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र, रोहित शर्माने आपले शतक कोणत्याही विशेष पद्धतीने साजरे केले नाही. त्याच्या शतकाच्या वेळी, भारतीय संघ लक्ष्यापासून खूप दूर होता. यामुळेच रोहितने आपली हॅट-ऑफसुद्धा केली नाही.
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भारतीय संघासमोर ३८८ धावांचे लक्ष्य होते
रोहितची संस्मरणीय खेळीसुद्धा भारतीय संघाला विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरली. इंग्लंडच्या ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला ७ गडी गमावून केवळ ३६० धावाच करता आल्या. रोहितशिवाय, शुभमन गिलने भारतासाठी ७७ धावा केल्या, तर कोहलीने ६० चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ३ षटकारांच्या मदतीने ७४ धावा केल्या. या सामन्यातील पराभवामुळे भारतीय संघाने मालिकाही गमावली. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकला, तर दुसरा आणि तिसरा सामना इंग्लंडने जिंकला.