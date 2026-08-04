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विरार स्थानक होणार हायटेक! चौपदरीकरण प्रकल्पाला वेग, पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; प्रवाशांना मिळणार ‘या’ सुविधा

Updated On: Aug 04, 2026 | 12:15 PM IST
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सारांश

विरार-डहाणू रोड चौपदरीकरण प्रकल्पामुळे विरार रेल्वे स्थानकाचा कायापालट वेगाने सुरू आहे. पुनर्विकासाची अनेक महत्त्वाची कामे अंतिम टप्प्यात असून प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

विरार स्थानक होणार हायटेक! चौपदरीकरण प्रकल्पाला वेग, पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; प्रवाशांना मिळणार 'या' सुविधा

(फोटो सौजन्य: Facebook)

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विस्तार
  • विरार स्थानकाच्या पुनर्विकासातील अनेक महत्त्वाची कामे अंतिम टप्प्यात.
  • नवीन स्थानक इमारत, एलिव्हेटेड डेक आणि प्रवासी सुविधांची उभारणी वेगाने सुरू.
  • विस्तीर्ण प्लॅटफॉर्म आणि नव्या सुविधांमुळे गर्दीचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार.
विरार-डहाणू रोड चौपदरीकरण प्रकल्पामुळे विरार स्थानकाचा चेहरामोहरा वेगाने बदलत आहे. स्थानकाच्या पुनर्विकासाची अनेक महत्त्वाची कामे अंतिम टप्प्यात असून, नवीन स्थानक इमारत, एलिव्हेटेड डेक, विस्तीर्ण प्लॅटफॉर्म, तिकीट कार्यालये आणि पादचारी पुलामुळे भविष्यात प्रवाशांना अधिक आधुनिक आणि सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

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मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) दिलेल्या माहितीनुसार, पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत आरपीएफ-जीआरपी इमारत, आरआरआय इमारत, विरार-वैतरणा दरम्यानची मिड-सेक्शन आरआरआय इमारत, उंच पाण्याची टाकी, गैंग टूल रूम, इनडोअर सबस्टेशन तसेच प्लॅटफॉर्म क्रमांक ८ जवळील दोन नाल्यांवरील पुलांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील कामांना गती मिळाली आहे. नवीन स्थानक इमारत आणि सुमारे ८ हजार चौरस मीटरच्या एलिव्हेटेड डेकचे काम वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत ३६ खांब उभारण्यात आले असून १६० गर्डर बसविण्यात आले आहेत. सुमारे २ हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील डेकचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. स्थानक इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरील स्लॅबचे काम पूर्ण झाले असून आता आतील बांधकाम आणि इतर पूरक कामे सुरू आहेत.

या कामांचा समावेश

  • आरपीएफ जीआरपी इमारतीची कामे पूर्ण आरआरआय
  • ८ हजार चौ. मी. एलिव्हेटेड डेकचे काम सुरू
  • ३६ खांब उभारले, १६० गर्डर बसविले
  • २ हजार चौ. मी. डेकचे कॉक्रीटीकरण पूर्ण
  • प्लॅटफॉर्म ५-बी १५ डब्यांच्या लोकलसाठी खुला
  • नवीन बुकिंग कार्यालय सुरू
  • नारंगी गेटजवळ नवीन पादचारी पूल सुरू
  • प्लॅटफॉर्म ३-अ व ४-अची रुंदी १०.५ मीटरपर्यंत वाढविली
  • दोन्ही प्लॅटफॉर्मची लांबी ६० मीटरने वाढविली
अद्ययावत प्रवाशांच्या सोयी पुरवण्यावर भर

एलिव्हेटेड डेकच्या कामामुळे प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ आणि ४ वरील तिकीट कार्यालय नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. स्थानकाच्या पूर्व बाजूस तीन तिकीट खिडक्यांसह नवीन बुकिंग कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.
प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५-बीचे काम पूर्ण इाल्यानंतर तो १५ डब्याच्या लोकल गाड्यांसाठी खुला करण्यात आला आहे. विरार-वैतरणा दरम्यान नारंगी गेटजवळील नवीन पादवारी पूलही प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाला आहे.

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गर्दीचे व्यवस्थापन होणार अधिक प्रभावी

वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करून प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३-अ आणि ४-अ यांची रुंदी ६.५ मीटरवरून १०.५ मीटर करण्यात आली आहे. तसेच दोन्ही प्लॅटफॉर्म ६० मीटरने वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे गर्दीच्या वेळी प्रवाशांची ये-जा अधिक सुलभ होणार असून स्थानकाची प्रवासी हाताळण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होईल.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Virar railway station redevelopment virar dahanu fourth line project update

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Published On: Aug 04, 2026 | 12:15 PM

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