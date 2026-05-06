Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pradosh Vrat: ज्येष्ठ महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी गुरु प्रदोष व्रत पाळले जाणार आहे. हा दिवस इच्छापूर्तीसाठी एक विशेष योग मानला जातो. ज्येष्ठ महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Updated On: May 06, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रदोष व्रत कधी आहे
  • गुरु प्रदोष व्रत म्हणजे काय
  • प्रदोष व्रताचे काय आहे महत्त्व
 

ज्यावेळी प्रदोष व्रत गुरुवारी येते त्या प्रदोष व्रताला गुरू प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. ज्येष्ठ आणि मे महिन्यांतील पहिले प्रदोष व्रत हे गुरु प्रदोष व्रत असते. हे ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी येते. या वेळेस, गुरु प्रदोष व्रत हे इच्छापूर्तीसाठी एक विशेष निमित्त आहे. हा दिवस चुकवू नका, कारण उपवास आणि भगवान शिवाची पूजा केल्याने तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. गुरु प्रदोष व्रत कधी आहे? गुरु प्रदोष व्रतासाठी शुभ मुहूर्त कोणता, महत्त्व काय आहे ते जाणून घेऊया

कधी आहे प्रदोष व्रत

पंचांगानुसार, यावर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची त्रयोदशी तिथीची सुरुवात १४ मे रोजी सकाळी ११:२० वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती १५ मे रोजी सकाळी ८:३१ वाजता होईल. त्यामुळे, प्रदोष काळानुसार, गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार, १४ मे रोजी पाळले जाईल.

Sant Janabai: जात्यावरच्या ओव्यातून उमटलेली भक्ती, जाणून घ्या जनाबाईंचे अद्वितीय जीवन

गुरु प्रदोष व्रत मुहूर्त

मे महिन्यातील गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी तुम्हाला पूजेसाठी २ तास ५ मिनिटांचा शुभ वेळ मिळेल. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा सायंकाळी ७:०४ वाजता सुरू करता येईल आणि शुभ वेळ रात्री ९:०९ पर्यंत आहे. प्रदोष पूजा सहसा सायंकाळी केली जाते, परंतु काही कारणास्तव तुम्हाला सायंकाळी पूजा करणे शक्य नसल्यास, दिवसा वेळ मिळेल तेव्हा ती करा.

प्रदोष व्रत शुभ योग

गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी इच्छापूर्ती करणारा एक विशेष योग तयार होत आहे. या योगादरम्यान उपवास करून भगवान शिवाची पूजा केल्यास तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. इच्छापूर्ती करणारा हा सर्वार्थ सिद्धी योग गुरुप्रदोषाच्या दिवशी पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत टिकेल.

याव्यतिरिक्त, त्या दिवशी प्रीती आणि आयुष्मान योग देखील तयार होत आहेत. प्रीती योग सकाळपासून सायंकाळी ५:५३ पर्यंत टिकेल, त्यानंतर आयुष्मान योग तयार होईल, जो दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत राहील. प्रदोष पूजा मुहूर्तावर तयार झालेला आयुष्मान योग तुमचे आयुष्यमान आणि आरोग्य वाढवेल.

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशीला राशींनुसार करा या वस्तूंचे दान, तुम्हाला अनेक पटींनी मिळेल पुण्य

गुरु प्रदोष व्रताच्या वेळी रेवती आणि अश्विनी हे नक्षत्र असतील. तर त्रयोदशीला, नक्षत्र देखील पहाटेपासून रात्री 10:34 पर्यंत रेवती असते, त्यानंतर ती अश्विनी असेल.

गुरु प्रदोष व्रताचे महत्त्व

गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी उपवास आणि भगवान शिवाची उपासना केल्याने सर्व प्रकारचे रोग, दोष आणि दुःखांपासून मुक्ती मिळते. शिवाच्या आशीर्वादाने आयुष्य, आरोग्य, संपत्ती, समृद्धी आणि संतती वाढते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: प्रदोष व्रत म्हणजे काय?

    Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव यांना समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत आहे. त्रयोदशी तिथीच्या संध्याकाळी हे व्रत पाळले जाते.

  • Que: या व्रताचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी व्रत केल्याने पापांचा नाश होतो, मनोकामना पूर्ण होतात आणि शिवकृपा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: प्रदोष व्रत केल्याने कोणते फायदे मिळतात?

    Ans: मानसिक शांती मिळते, आरोग्य सुधारते, आर्थिक अडचणी दूर होतात, नकारात्मकता कमी होते

Web Title: When is pradosh vrat muhurt mode of worship and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 12:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण
1

Sai Baba: दैवी पुरुष असूनदेखील साईबाबा भिक्षा का मागायचे? काय आहे त्यांची शिकवण

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम
2

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्येच्या दिवशी या राशींच्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी, आरोग्य आणि संपत्तीवर होऊ शकतात नकारात्मक परिणाम

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
3

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल
4

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

US OPT Crackdown: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा! तुमचा व्हिसा तर धोक्यात नाही ना? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 14, 2026 | 11:12 AM
Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

Medical Store: मोठी बातमी! 20 मे रोजी देशभरातील मेडिकल राहणार बंद? 12.4 लाख औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी संप

May 14, 2026 | 11:06 AM
गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

May 14, 2026 | 11:00 AM
पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला भाजपा मंत्र्यांकडूनच बगल, स्वतः ऐशोआरामात अन्…; नाना पटोलेंची टीका

May 14, 2026 | 10:58 AM
सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

सरोवर बंदमुळे खरिपाच्या बियाणे योजनेत अडकले शेतकरी; मुदतवाढीची आता मागणी सुरु

May 14, 2026 | 10:55 AM
Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

Trump Xi Meeting : ‘जिनपिंग एक महान नेता’ ; ट्रम्प यांनी चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचे केलं कौतुक, जाणून घ्या आणखी काय म्हणाले?

May 14, 2026 | 10:35 AM
Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

May 14, 2026 | 10:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM