Pradosh Vrat: ज्येष्ठ महिन्यातील प्रदोष व्रत कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

ज्यावेळी प्रदोष व्रत गुरुवारी येते त्या प्रदोष व्रताला गुरू प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. ज्येष्ठ आणि मे महिन्यांतील पहिले प्रदोष व्रत हे गुरु प्रदोष व्रत असते. हे ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या तेराव्या दिवशी येते. या वेळेस, गुरु प्रदोष व्रत हे इच्छापूर्तीसाठी एक विशेष निमित्त आहे. हा दिवस चुकवू नका, कारण उपवास आणि भगवान शिवाची पूजा केल्याने तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. गुरु प्रदोष व्रत कधी आहे? गुरु प्रदोष व्रतासाठी शुभ मुहूर्त कोणता, महत्त्व काय आहे ते जाणून घेऊया
पंचांगानुसार, यावर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची त्रयोदशी तिथीची सुरुवात १४ मे रोजी सकाळी ११:२० वाजता होणार आहे आणि या तिथीची समाप्ती १५ मे रोजी सकाळी ८:३१ वाजता होईल. त्यामुळे, प्रदोष काळानुसार, गुरु प्रदोष व्रत गुरुवार, १४ मे रोजी पाळले जाईल.
मे महिन्यातील गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी तुम्हाला पूजेसाठी २ तास ५ मिनिटांचा शुभ वेळ मिळेल. या दिवशी भगवान शिवाची पूजा सायंकाळी ७:०४ वाजता सुरू करता येईल आणि शुभ वेळ रात्री ९:०९ पर्यंत आहे. प्रदोष पूजा सहसा सायंकाळी केली जाते, परंतु काही कारणास्तव तुम्हाला सायंकाळी पूजा करणे शक्य नसल्यास, दिवसा वेळ मिळेल तेव्हा ती करा.
गुरुप्रदोष व्रताच्या दिवशी इच्छापूर्ती करणारा एक विशेष योग तयार होत आहे. या योगादरम्यान उपवास करून भगवान शिवाची पूजा केल्यास तुमच्या इच्छा पूर्ण होऊ शकतात. इच्छापूर्ती करणारा हा सर्वार्थ सिद्धी योग गुरुप्रदोषाच्या दिवशी पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत टिकेल.
याव्यतिरिक्त, त्या दिवशी प्रीती आणि आयुष्मान योग देखील तयार होत आहेत. प्रीती योग सकाळपासून सायंकाळी ५:५३ पर्यंत टिकेल, त्यानंतर आयुष्मान योग तयार होईल, जो दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत राहील. प्रदोष पूजा मुहूर्तावर तयार झालेला आयुष्मान योग तुमचे आयुष्यमान आणि आरोग्य वाढवेल.
गुरु प्रदोष व्रताच्या वेळी रेवती आणि अश्विनी हे नक्षत्र असतील. तर त्रयोदशीला, नक्षत्र देखील पहाटेपासून रात्री 10:34 पर्यंत रेवती असते, त्यानंतर ती अश्विनी असेल.
गुरु प्रदोष व्रताच्या दिवशी उपवास आणि भगवान शिवाची उपासना केल्याने सर्व प्रकारचे रोग, दोष आणि दुःखांपासून मुक्ती मिळते. शिवाच्या आशीर्वादाने आयुष्य, आरोग्य, संपत्ती, समृद्धी आणि संतती वाढते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत हे भगवान शिव यांना समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत आहे. त्रयोदशी तिथीच्या संध्याकाळी हे व्रत पाळले जाते.
Ans: या दिवशी व्रत केल्याने पापांचा नाश होतो, मनोकामना पूर्ण होतात आणि शिवकृपा प्राप्त होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: मानसिक शांती मिळते, आरोग्य सुधारते, आर्थिक अडचणी दूर होतात, नकारात्मकता कमी होते