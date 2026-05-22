आधुनिक भारताचे जनक आणि महान समाजसुधारक राजा राम मोहन रॉय यांची जयंती; जाणून घ्या २२ मे चा इतिहास

Dinvishesh : आज, आपल्या भारताच्या इतिहासात दोन महत्त्वपूर्ण घटना होऊन गेल्या आहेत. पहिली आधुनिक भारताचे जनक रजा राम मोहन रॉय यांचा जन्म आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारताचे १३ वे पंतप्रधान म्हणून पदाभार स्वाीकारल्या. इतर काही महत्त्वपूर्ण घटनाही जगाच्या इतिहासात घडल्या आहेत.

Updated On: May 22, 2026 | 08:48 AM
Dinvishesh

आधुनिक भारताचे महान समाजसुधारक राजा राम मोहन रॉय यांची जयंती; जाणून घ्या २२ मे चा इतिहास

आज २२ मे, आजच्या दिवशी जगाच्या इतिहासात अनेक महत्त्वुपूर्ण घटना घडून गेल्या  आहे. आज आपण या घटनांचा आढावा घेणार आहोत. आज १७७२ मध्ये भारतीय समाजसुधारक, धर्मसुधारक आणि ब्राम्हो समाजाचे संस्थापक राजा राममोहन रॉय यांचा जन्मदिवस आहे. त्यांनी त्यांनी धर्मविषयक आणि ईश्वरविषयक उदार तत्त्वज्ञानाचा आणि उपासनापद्धतीचा प्रसार करण्यासाठी ब्राम्हो समाजाची स्थापना केली होती. सती, बालविवाह यांसारख्या वाईट प्रथांपासून भारतीय समाजाला मुक्ती दिली होती.

आजच्या दिवशी भारताच्या इतिहासातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे भारताचे १३ वे पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २० मे २००४ मध्ये शपथ घेतली होती.

22 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1762 : स्वीडन आणि प्रशिया यांच्यात हॅम्बर्गचा तह.
  • 1906 : राइट बंधूंनी फ्लाइंग मशीनचे पेटंट घेतले.
  • 1915 : स्कॉटलंडच्या ग्रेटना ग्रीन गावात 3 ट्रेनची धडक होऊन 227 लोक ठार आणि 246 जखमी.
  • 1927 : चीनच्या झिनिंगजवळ 8.3 तीव्रतेच्या भूकंपात 200,000 लोकांचा मृत्यू झाला.
  • 1942 : दुसरे महायुद्ध – मेक्सिकोने मित्र राष्ट्रांच्या बाजूने युद्धात प्रवेश केला.
  • 1960 : द ग्रेट चिलीचा भूकंप हा 9.5 रिश्टर स्केलचा जगातील सर्वात शक्तिशाली भूकंप आहे.
  • 1961 : हुंडाबंदी कायदा राष्ट्रपतींच्या संमतीने हुंडाबंदी कायदा अस्तित्वात आला.
  • 1972 : सिलोनने नवीन संविधान स्वीकारले आणि प्रजासत्ताक बनले. देशाचे नामकरण श्रीलंका करण्यात आले आणि राष्ट्रकुल राष्ट्रांमध्ये सामील झाले.
  • 1987 : मेरठ जिल्ह्यात हाशिमपुरा हत्याकांड घडले.
  • 1990 : उत्तर येमेन आणि दक्षिण येमेन रिपब्लिक ऑफ येमेन या नावाने एकत्र आले.
  • 2004 : भारताचे 13 वे पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पदभार स्वीकारला.
  • 2009 : मनमोहन सिंग यांनी दुसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
22 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

  • 1408 : ‘अन्नामचार्य’ – हिंदू संत यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 एप्रिल 1503)
  • 1772 : ‘राजा राम मोहन रॉय’ – समाजसुधारक, धर्मसुधारक व ब्राम्हो समाजाचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 27 सप्टेंबर 1833)
  • 1783 : ‘विल्यम स्टर्जन’ – विद्युत चुंबक आणि विद्युत मोटर चे शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 4 डिसेंबर 1850)
  • 1813 : ‘रिचर्ड वॅग्‍नर’ – जर्मन संगीतकार, संगीतसंयोजक व दिग्दर्शक यांचा जन्म. (मृत्यू: 13 फेब्रुवारी 1883)
  • 1859 : ‘सर आर्थर कॉनन डॉइल’ – स्कॉटिश डॉक्टर व शेरलॉक होम्स या गुप्तहेरकथांचे लेखक यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 जुलै 1930)
  • 1871 : ‘विष्णू वामन बापट’ – संस्कृत विद्वान, भाषांतरकार व शास्त्रसुधारक यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 डिसेंबर 1933)
  • 1905 : ‘बोडो वॉन बोररी’ – इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शकाचे सहसंशोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 17 जुलै 1956)
  • 1907 : ‘सर लॉरेन्स ऑलिव्हिये’ – ब्रिटिश अभिनेता, दिग्दर्शक व निर्माता यांचा जन्म. (मृत्यू: 11 जुलै 1989)
  • 1940 : भारतीय फिरकी गोलंदाज एरापल्ली अनंतराव श्रीनिवास प्रसन्ना यांचा जन्म.
  • 1948 : ‘नेदुमुदी वेणू’ – भारतीय अभिनेता आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
  • 1959 : ‘मेहबूबा मुफ्ती’ – भारतीय राजकारणी यांचा जन्म.
  • 1984 : ‘डस्टिन मॉस्कोविट्झ’ – फेसबुकचे सह-संस्थापक यांचा जन्म.
  • 1987 : ‘नोव्हान जोकोव्हिच’ – सर्बियाचा टेनिस खेळाडू यांचा जन्म.
22 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष
  • 1545 : ‘शेरशाह सूरी’- भारतीय शासक यांचे निधन.
  • 1802 : ‘मार्था वॉशिंग्टन’ – अमेरिकेची पहिली फर्स्ट लेडी यांचे निधन. (जन्म: 2 जून 1731)
  • 1885 : ‘व्हिक्टर ह्यूगो’ – जागतिक कीर्तीचे फ्रेन्च कादंबईकार, कवी आणि लेखक यांचे निधन. (जन्म: 26 फेब्रुवारी 1802)
  • 1991 : ‘श्रीपाद अमृत डांगे’ – भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे संस्थापक व कामगार पुढारी कॉम्रेड यांचे निधन. (जन्म: 10 ऑक्टोबर 1899)
  • 1995 : ‘रविंद्र बाबुराव मेस्त्री’ – चित्रकार व शिल्पकार यांचे निधन.
  • 1998 : ‘डॉ. मधुकर आष्टीकर’ – लेखक, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1928)
