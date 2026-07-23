Sonu Nigam: ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

singer sonu nigam: नीट पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या CJP आणि विद्यार्थी आंदोलनाला अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. काही जण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत तर काही जणांनी थेट विद्यार्थींच्या आंदोलनात सहभागी होत पाठिंबा दर्शवला आहे. पण सोनू निगमच्या अलीकडील वक्तव्यावर टीका होत आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी सातत्याने धरणे आणि मोर्चे काढत आहेत. सोनू निगम एका कार्यक्रमाला उपस्थित असताना, त्यालाही या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारण्यात आले.
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात आणि आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता मनोरंजन क्षेत्राकडून उघड पाठिंबा मिळत आहे. या सगळ्यात, सोनू निगमचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. एका कार्यक्रमात सोनू निगमला विचारण्यात आले, “देशात एक परिस्थिती निर्माण झाली आहे: विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू आहेत…” यावर गायकाने प्रश्न मध्येच थांबवून काही शब्द सांगितले.
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सोनू निगम म्हणाला, “मी इकडे कशासाठी आलो आहे.” कोणीतरी त्याला पुढे काही विचारण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर तो म्हणाला, “आता सगळं संपलं, बास.” त्याचे शब्द ऐकून लोक संतापले. एक जण म्हणाला, “मी माझी कॉन्सर्टची तिकीटं रद्द केली.” दुसरा म्हणाला, “त्याला बघून स्पष्ट दिसतंय की तो घाबरला आहे.”
सोनू निगमच्या या व्हिडिओवर एका व्यक्तीने म्हटले – शी, अशा कलाकारांना लाज वाटायला हवी. दुसऱ्या एका युझरने म्हटले – आता मी सुद्धा त्याच्या कॉन्सर्टला जाणार नाही. एकाने म्हटले – त्याचा बहिष्कार करा. दुसऱ्या एकाने म्हटले – सगळेच विकले जातात. सोनू निगमशी संबंधित एका जुन्या मुद्द्यावर एकाने म्हटले – त्याला फक्त अजानसाठी बोलवा. तर दुसऱ्या युझरने म्हटले, ‘या माणसाचा नेहमी असा अपमान केला जातो कारण तो चालू घडामोडींकडे लक्ष देत नाही. अरे भावा, संगीतासोबतच देशात काय चालले आहे याचेही ज्ञान असायला हवे. उर्फीजी, राखीजी आवाज उठवू शकतात पण तू निरक्षरासारखा बसून आहेस.’
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