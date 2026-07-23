गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sonu Nigam: ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Updated On: Jul 23, 2026 | 10:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक सोनू निगम सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत त्याने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यावरून नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलं आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

singer sonu nigam: नीट पेपरफुटी आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या CJP आणि विद्यार्थी आंदोलनाला अनेक बॉलिवूड कलाकारांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. काही जण सोशल मीडियावर पोस्ट करत आहेत तर काही जणांनी थेट विद्यार्थींच्या आंदोलनात सहभागी होत पाठिंबा दर्शवला आहे. पण सोनू निगमच्या अलीकडील वक्तव्यावर टीका होत आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी सातत्याने धरणे आणि मोर्चे काढत आहेत. सोनू निगम एका कार्यक्रमाला उपस्थित असताना, त्यालाही या मुद्द्यावरून प्रश्न विचारण्यात आले.

नीट पेपरफुटीच्या आरोपांविरोधात आणि आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता मनोरंजन क्षेत्राकडून उघड पाठिंबा मिळत आहे. या सगळ्यात, सोनू निगमचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. एका कार्यक्रमात सोनू निगमला विचारण्यात आले, “देशात एक परिस्थिती निर्माण झाली आहे: विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू आहेत…” यावर गायकाने प्रश्न मध्येच थांबवून काही शब्द सांगितले.

 

View this post on Instagram

 


Salman Khan: ‘ज्या विद्यार्थ्यांना दुखापत झालीये…’, विद्यार्थी आंदोलनाला सलमान खानचा पाठिंबा, ‘तो’ फोटो शेअर करत म्हणाला…

सोनू निगम म्हणाला, “मी इकडे कशासाठी आलो आहे.” कोणीतरी त्याला पुढे काही विचारण्याचा प्रयत्न केला, त्यावर तो म्हणाला, “आता सगळं संपलं, बास.” त्याचे शब्द ऐकून लोक संतापले. एक जण म्हणाला, “मी माझी कॉन्सर्टची तिकीटं रद्द केली.” दुसरा म्हणाला, “त्याला बघून स्पष्ट दिसतंय की तो घाबरला आहे.”

सोनू निगमच्या या व्हिडिओवर एका व्यक्तीने म्हटले – शी, अशा कलाकारांना लाज वाटायला हवी. दुसऱ्या एका युझरने म्हटले – आता मी सुद्धा त्याच्या कॉन्सर्टला जाणार नाही. एकाने म्हटले – त्याचा बहिष्कार करा. दुसऱ्या एकाने म्हटले – सगळेच विकले जातात. सोनू निगमशी संबंधित एका जुन्या मुद्द्यावर एकाने म्हटले – त्याला फक्त अजानसाठी बोलवा. तर दुसऱ्या युझरने म्हटले, ‘या माणसाचा नेहमी असा अपमान केला जातो कारण तो चालू घडामोडींकडे लक्ष देत नाही. अरे भावा, संगीतासोबतच देशात काय चालले आहे याचेही ज्ञान असायला हवे. उर्फीजी, राखीजी आवाज उठवू शकतात पण तू निरक्षरासारखा बसून आहेस.’

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Web Title: Singer sonu nigam is being trolled over his remarks on the student protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!
1

NEET Paper Leak: गेल्या १० वर्षात १५२ पेपर लीक; पंतप्रधान माफी मागणार का? राहुल गांधींचा थेट प्रश्न!

Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’
2

Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’

‘विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर राजकीय पोळ्या शेकणे बंद करा’; जे. पी. नड्डांचा राहुल गांधींवर पलटवार; संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी
3

‘विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर राजकीय पोळ्या शेकणे बंद करा’; जे. पी. नड्डांचा राहुल गांधींवर पलटवार; संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी

CJP Protest Updates: ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा अन्…’, आंदोलनादरम्यान ‘सीजेपी’चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी; अन्यथा…
4

CJP Protest Updates: ‘धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा अन्…’, आंदोलनादरम्यान ‘सीजेपी’चे क्रेंद सरकारसमोर चार मोठ्या अटी; अन्यथा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sonu Nigam: ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Sonu Nigam: ‘शी… अशा कलाकारांना लाज वाटली पाहिजे’; विद्यार्थी आंदोलनावर सोनू निगमचं वक्तव्य चर्चेत; सोशल मीडियावर संतापाची लाट

Jul 23, 2026 | 10:30 AM
खून हा गंभीर नव्हे; अमानुष गुन्हा… बालन्याय कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा बदल

खून हा गंभीर नव्हे; अमानुष गुन्हा… बालन्याय कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा बदल

Jul 23, 2026 | 10:27 AM
Guru Purnima 2026: कुंडलीतील गुरु ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी करा उपाय

Guru Purnima 2026: कुंडलीतील गुरु ग्रह मजबूत करण्यासाठी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी करा उपाय

Jul 23, 2026 | 10:20 AM
Aadhaar Card हरवलंय किंवा डाऊनलोड होत नाहीये? मग चिंता करु नका, काही मिनिटांत अशाप्रकारे समस्येला करा दूर

Aadhaar Card हरवलंय किंवा डाऊनलोड होत नाहीये? मग चिंता करु नका, काही मिनिटांत अशाप्रकारे समस्येला करा दूर

Jul 23, 2026 | 10:15 AM
Lokmanya Tilak Jayanti: आज लोकमान्य टिळक यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २३ जुलैचा इतिहास

Lokmanya Tilak Jayanti: आज लोकमान्य टिळक यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या २३ जुलैचा इतिहास

Jul 23, 2026 | 10:05 AM
Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Megha Dhade Oppose CJP: सीजेपीच्या आंदोलनाला मराठी अभिनेत्री मेघा धाडेचा तीव्र विरोध, आक्रमक विरोधी पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली..

Jul 23, 2026 | 09:46 AM
पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

पावसाळ्यात केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो? केसांमधील चिकटपणा घालवण्यासाठी किती वेळा केस स्वच्छ करावे, जाणून घ्या सविस्तर

Jul 23, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा