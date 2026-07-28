28 July History: डॉ. वर्गीस कुरियन यांना ‘पालोस मार ग्रेगोरिओस पुरस्कार’ प्रदान; जाणून घ्या २८ जुलैचा इतिहास..

28 July History: भारतात ‘धवल क्रांती’ घडवून आणून दुग्ध व्यवसायाला नवी दिशा देणारे डॉ. वर्गीस कुरियन हे अमूल (Amul) ब्रँडचे मुख्य शिल्पकार मानले जातात. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील उत्तुंग योगदानाची दखल घेऊन त्यांना आजच्या दिवशी प्रतिष्ठित ‘पालोस मार ग्रेगोरिओस पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार सेंट मार थॉमस चर्चतर्फे सामाजिक सेवा, मानवी कल्याण आणि राष्ट्र उभारणीत मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना दिला जातो. डॉ. कुरियन यांनी अमूल मॉडेलच्या माध्यमातून देशातील लाखो लहान-मोठ्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले. हा सन्मान केवळ डॉ. कुरियन यांच्या कर्तृत्वाचा नसून, त्यांनी संघटित केलेल्या कोट्यवधी भारतीय दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा गौरव आहे. त्यांचे हे महान कार्य आणि मिळालेले पुरस्कार आजही भारतातील तरुण पिढीला समाजसेवेची आणि उद्योजकतेची प्रेरणा देतात.