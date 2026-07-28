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NEET Paper Leak Case: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मदतीला काँग्रेस! कायदेशीर सहाय्यासाठी हेल्पलाइन जाहीर

Updated On: Jul 28, 2026 | 09:11 AM IST
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सारांश

या घोषणेसाठी काँग्रेसने २९ वर्षीय गुरमेहर कौरची निवड केली. पक्षाच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांना ठळकपणे टॅग करण्यात आले होते. पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनांना 'जनरेशन-झेड'च्या संतापाने खतपाणी घातले होते आणि त्यात मोठ्या संख्येने शहरी व तरुण महिलांनी सहभाग घेतला होता.

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NEET Paper Leak Case: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मदतीला काँग्रेस! कायदेशीर सहाय्यासाठी हेल्पलाइन जाहीर

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विस्तार

NEET Paper Leak Case:  नीट-यूजी पेपरफुटी आणि संबंधित मुद्द्यांवरील आंदोलनातील ज्या विद्यार्थी आणि तरुणांवर पोलिस कारवाई झाली आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी काँग्रेसने कायदेशीर मदतीसाठी एक हेल्पलाईनची घोषणा केली आहे. काँग्रेस कार्यकर्त्या गुरमेहर कौर यांनी याबाबत माहिती दिली.

सोमवारी (२७ जुलै, २०२६) काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेत एक व्हिडिओ पोस्ट केला. “आम्ही विद्यार्थ्यांवरील सर्व हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करतो. चर्चेदरम्यान, मोदी सरकारने वचन दिले होते की कोणत्याही विद्यार्थ्याला ताब्यात घेतले जाणार नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही पोलीस कारवाई केली जाणार नाही. पण आज आज पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या एफआयआरची एक मोठी यादी आम्हाला मिळाली आहे.” असं गुरमेहर कौर यांनी सांगितलं.

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दरम्यान काँग्रेसच्या या पत्रकार परिषदेनंतर सायंकाळी, बिहारमधील भाजप सरकारने विद्यार्थ्यांवरील अशा सर्व केसेस मागे घेत असल्याचे आणि अटक केलेल्यांना सोडत असल्याचे जाहीर केले. काँग्रेसने ‘छत्रओं की गुंज’ ( CKG) या कायदेशीर एसओएस (SOS) हेल्पलाइन क्रमांक ९८११८-६७४७४ द्वारे आपला पाठिंबा जारी केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पोलीस कारवाईसाठी थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांवर जोरदार टिकाही केली. काँग्रेस पक्षाने  संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला.

कोण आहे गुरमेहर कौर ?

या घोषणेसाठी काँग्रेसने २९ वर्षीय गुरमेहर कौरची निवड केली. पक्षाच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये त्यांना ठळकपणे टॅग करण्यात आले होते. पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनांना ‘जनरेशन-झेड’च्या संतापाने खतपाणी घातले होते आणि त्यात मोठ्या संख्येने शहरी व तरुण महिलांनी सहभाग घेतला होता. गुरमेहर याच गटातील आहे. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात जन्मलेली, ती पंजाब आणि इतर ठिकाणच्या लहान शहरांमध्ये एका लष्करी कुटुंबात वाढली. तिने दिल्ली आणि यूकेमध्ये शिक्षण घेतले.

धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही कॉकरोच जनता पार्टीचा आंदोलनाचा

 

Web Title: Congress launches legal aid helpline for neet protest students gurmehar kaur

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Published On: Jul 28, 2026 | 09:10 AM

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